14/22 Her life in Europe wasn't hindered by the war her husband started. This was made possible by two simple tricks. 1) Svetlana illegally obtained an Israeli passport (there is a court ruling) 2) She has preemptively divorced Ivanov in August 2022, 5 months into the war. pic.twitter.com/muK0gP2v9s - Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

, ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, betrachtet in derProjekte der "" in der Ukraine, Georgien und Moldau, also Gesetzentwrüfe, die den Einfluss von Oligarchen beschneiden sollen. Sie werden auch von der EU gefordert, ein, denn solche Gesetze können auch dazu dienen, die Opposition zu behindern. Und die Sache ist komplex: Wo ist der Unterschied zwischen Oligarchen und etwa Mäzenen wie George Soros in Ungarn, Osman Kavala in der Türkei oder Michail Chodorkowski? "Oligarchisierung ist so ein. Es ist nicht nur ein Problem 'der anderen', es betrifft und gefährdet, wenn auch in unterschiedlicher Form, alle Demokratien."Eine wunderbare Illustration zum Thema Oligarchen liefert der Twitter-Thread vonvon der Nawalny-Stiftung. Er beleuchtet die Oligarchen-Gattin, die Frau des russischen Vize-Verteidigungsministers Timur Iwanow, der sich seine Milliarden durch Korruption ergaunert hat, er sollwieder aufbauen. In all ihrergibt sie ihr Geld in Genf, London und Cannes aus, durch keine Sanktion gehindert und umschwärmt von denDaskann man sehr schönbeobachten. Bülent Mümay prangert es auch in seiner neuen-Kolumne unermüdlich an: "Keines der Ziele, die Erdogan zuvor bei Wahlen für 2023, das Jubiläum 100 Jahre Republik, gesteckt hatte, hat er erreicht. Er hatte für dieses Jahr versprochen, wir alle würdenverdienen. Als er das Versprechen einst gab, lag unser nationales Pro-Kopf-Einkommen über elftausend Dollar...."Dieist nicht nur mitverflochten, wie das Buch "Die Moskau-Connection" zeigt (mehr hier und hier ). Sie ist auch starkund darum ein natürlicher Bremser jeder Klimapolitik, schreibt Nick Reimer in einem sehr erhellenden Hintergrund für die. Das gilt etwa für die heutige Bundestagspräsidentin, Ex- Aufsichtsrätin der Stadtwerke Duisburg. "Dieses Stadtwerk gehört zu jenem Konsortium, das sich 2010 den Kohlekonzern Steag kaufte." Und es geht weiter: "saß bis 2017 im Deutschen Bundestag und war jahrelang stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Gleichzeitig war er Aufsichtsrat der RAG Deutsche Steinkohle AG., bis 2021 Abgeordneter und unter anderem Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, war gleichzeitig bezahlter Aufsichtsrat der Vattenfall Europe AG, der Vattenfall Europe Mining AG und der Vattenfall Europe Generation AG, also der Braunkohlesparten in Brandenburg. Bevor er SPD-Wirtschaftsminister wurde, warAufsichtsrat bei der RWE-Tochtergesellschaft Rheinbraun, danach wurde er Aufsichtsrat der RWE-Kraftwerkstochter RWE Power. Clements Vorgängerwurde nach seinem Ausscheiden aus der Politik 2002 zuerst Vorstandsvorsitzender der Ruhrkohle AG, dann Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung."