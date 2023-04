Gestern erschienneuer Roman "Noch wach?" . Dem Vernehmen nach gab es keine Vorab-Exemplare - vielleicht auch aus Sorge vor, denn von langer Hand angekündigt war eine Abrechnung im Allgemeinen mit dem, für den der Autor selbst lange Zeit (und Gerüchten zufolge für ein auf Döpfners Geheiß atemberaubend hohes Gehalt) tätig war, und im Besonderen mitund. Die Kritiker waren gestern fleißig - die Blätter sind voll mit Besprechungen und Kommentaren. Zwar geht es in dem Buch um einen Fernsehsender und einen großkotzigen Chefredakteur, dessen Verhältnis zu Frauenist, sowie um einen Ich-Erzähler, dem in Los Angeles nicht Maria, sondern, die #MeToo losgetreten hat, erscheint und auf eine Mission schickt. Aber das ist eine leicht durchschaubare Verfremdung, schreibt Michael Hanfeld in derbegeistert von diesem "", das "gewissermaßen die Quersumme der Presseartikel ist, die über Springer in den vergangenen beiden Jahren erschienen sind. Da hat jemand all die Zeit ganz genau Buch geführt, sich Notizen gemacht, und jetzt. Ross und Reiter nennt er nicht, doch ist die Camouflage so gewollt dünn, dass die Zusicherung, die zu Beginn des Buches steht" - dies sei eine von realen Ereignissen unabhängige fiktionale Geschichte - "alserscheint".Was ist Fiktion, was Bericht, was Abrechnung - es ist unübersichtlich, kommentiert Gregor Dotzauer im. "Die Motivlage wird immerhin dadurch geadelt, dass es sich um einen Fallzu handeln scheint: Da hasst es sich auch in der Kunst besonders schön." Den Roman einer radikalen Entfreundung hat-Kritikerin Marlene Knobloch gelesen.-Rezensent Volker Weidermann staunt: Ausgerechnet bei Stuckrad-Barre, der alsPopliterat in den Neunzigern noch über alles witzelte, was ansatzweise Position bezog, ausgerechnet bei ihm also kommt nun etwas "Unbekanntes oder bestenfalls Verhöhntes hinzu: Moral. Mitgefühl. Verantwortung. ... Es ist ziemlich eindrucksvoll, wie es Stuckrad-Barre gelingt, dieund Mitmachen im Turm psychologisch klug und nachvollziehbar darzustellen. Die Verzauberung der jungen Frauen am Anfang. Manche sind Praktikantinnen, andere Berufsanfängerinnen. Wie sie es genießen, von ihm, dem Allmächtigen im Turm, beachtet, in den Konferenzen in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Der Neid der Kolleginnen. Seine zarte Freundlichkeit. Das, nachdem sie festgestellt haben, nur eine von vielen zu sein. Das Fallengelassenwerden. Die Einsamkeit dann,."Laut Reichelts Rechtsanwalt waren sämtliche Beziehungen ja. So sei auch im Compliance-Verfahren gegen Reichelt ausgesagt worden. Zumindest eine der Frauen hat im jüngst erschienenen "Boys Club"-Podcast eingeräumt, beim Verfahren wider besseren Wissenszu haben: Einvernehmlich sei da nichts gewesen, sie sei in einer Zwangslage gewesen. Im-Gespräch mit Tobias Rapp meint Stuckrad-Barre dazu: "Es gibt eine ganz einfache Frage, mit der man die Luft herauslassen kann aus dieser vermeintlich entlastenden Behauptung der Einvernehmlichkeit: Da gibt es einen Chef und eine Angestellte. Sie fangen eine Affäre an. Aber ist es für beide gleichermaßen leicht, diese Beziehung zu beenden? Der eine entscheidet über die. Und die andere ist darauf angewiesen, dass ihrwird." Marc Felix Serrao und Lucien Scherrer winken in dernach der Lektüre ab: "gab es vor der #MeToo-Bewegung auch in anderen Verlagen."Außerdem: Die spricht mit der Autorinüberund übergriffiges Verhalten von Sensitivity Readern, die das Kind auch mal mit dem Badewasser ausgießen: Entsprechende Hinweise habe sie bei ihren Büchern abgelehnt. "Man kann keinen guten Roman über Rassismus schreiben, wenn die Figuren nicht etwas Rassistisches in sich tragen." Besprochen werden"Victory City" ( FAZ ),"Melody" ( FR ) und"Der Dreh von Inkarnation" ( NZZ ).