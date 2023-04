In der ärgert sich die Schriftstellerin über die Heuchelei in den Medien, dieseine politische Agenda vorwerfen, als hätten sie keine: "Dass dieebensoist wie die, halt links statt rechts, kann nur bestreiten, wer seine eigene Weltsicht für objektiv hält." Und vielleicht sollte man aufauch mal verzichten, meint sie in Richtung. "Ganz abgesehen von der Frage, ob man hierden Rachefeldzug Julian Reichelts mitspielt, darf man die Verschiebung der Berichterstattung immer weiter in die Privatsphäre hinein nicht zu leicht nehmen. Die, hieß es mal. Das muss dann auch für Leute mit rechtskonservativen und libertären Ansichten gelten. Oder wollen wir jede Bemerkung, die nie für eine Öffentlichkeit, sondern für vertraute Adressaten bestimmt war,unterziehen? Ich persönlich wünsche mir das nicht. Wenn etwas strafrechtlich relevant wird, muss ermittelt werden, aber nicht, wenn jemand einfach ein Arsch ist. Bei aller Empörung über andere lohnt es sich vielleicht,zu schauen."Laut einer Studie von Goldman Sachs "sind durch Generative KIgefährdet", berichtet Adrian Lobe in der: "Vor allem der Verwaltungs- undist betroffen, wo fast die Hälfte aller Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden könnten. Schon heute ergehen in öffentlichen Verwaltungen Verwaltungsakte automatisiert, in Kolumbien hat ein Richter sogar schon ein. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Sprachmodelle eigenständig Klageschriften oder Urteile verfassen können. Die Modezeitschrifthat bereits ein Cover mit der Bild-KI DallE designen lassen, das renommierte Architekturstudionutzt den Bildgenerator Midjourney als Werkzeug, um Häuser zu entwerfen."In derskizziert Andrian Kreye vor allem die Herausforderungen, die auf dendurch KI zukommen: "Wie sollen Redaktionen mit derumgehen, die diese KIs nun verursachen? Wie lässt sich erkennen, ob ein Text ganz oder teilweise von einer KI geschrieben wurde? Wie können Journalisten feststellen, ob ein Bild oder ein Fakt durch eine KIwurde? Wie kann man ein Publikum bei der Stange halten, das sowieso schon chronisch ablenkt ist, wenn die Algorithmen die Nutzer nicht mehr in die Ablenkungsfallen leiten, sondern diese gleich selbst erzeugen? Wie kann man das Vertrauen des Publikums erhalten, wenn die Öffentlichkeit mit Fälschungen und Verzerrung geflutet wird? Wie lassen sich Standards einhalten, wennwird, wie in allen Wellen der Automatisierung? Wie kann man seine Marktstellung behaupten, wenn die Konkurrenz nicht so zimperlich ist, was den Einsatz von KI betrifft?"Wenn ChatGPT geistige Arbeit ersetzt, dann liegt das an unserer Bequemlichkeit, die aufsetzt, meinen in derder Philosophund der Bildungswissenschaftler Andreas Dörpinghaus. "Was macht uns Sorge?schlägt in seinem Aufsatz 'Beantwortung der Fragte: Was ist Aufklärung?' eine Antwort vor. Menschen haben einen, dem philosophisch und pädagogisch beizukommen Urstifterin der Disziplinen wurde. Es sei so bequem, unmündig zu sein. Also warum selbst denken, wenn es doch die Maschine kann. Aber das Fatale ist: Sie kann es, erstens, nicht. Undgehört, zweitens, zu den wenigen Dingen, die sichlassen. Selbst denken können wir nur selbst. Mit anderen Worten: Nur wenn das Nichtdenken,, zum Normalfall wird, ist ChatGPT ein Problem. Und dennoch: Lassen wir uns verführen von ChatGPT. Das dürfen wir. Das müssen wir. Was durch die Maschine trotz aller Organisation von Zeichengesagt werden kann, macht Nachdenken aus und Sprache interessant."hat sich mit dem Wahlmaschinenherstelleraußergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung von(knapp 720 Millionen Euro) geeinigt ( Unser Resümee ), meldet unter anderem der: "erklärte sich zu der Schadensersatzzahlung möglicherweise auch deshalb bereit, um weiterezu." "Der Wert, den dieser Prozess gehabt hätte, lässt sich mit Geld nicht beziffern", kommentiert Johanna Roth auf: "Will das Land irgendwann überwinden, welchen Schaden der Trumpismus an der Demokratie der USA angerichtet hat, dann müssen nicht nur die direktwerden, wo sie gegen Gesetze verstoßen haben könnten. Auch Trumps willfährige mediale Helfer haben Schuld auf sich geladen, indem sie Unwahrheiten verbreitet haben."