Gestern kam die Meldung, dass die inhaftierte belarussische Oppositionellein eine Intensivstation eingeliefert worden sei. Friedrich Schmidt hat heute in derneue Informationen. Kolesnikowa soll an einem "Durchbruch derim Rahmen eines Geschwürs" leiden. "Im September 2021 war sie in der Hauptstadt Minsk unter anderem wegen 'Verschwörung zum Ziele der Machtergreifung' zuverurteilt worden. Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Lagerleitung Kolesnikowa in den '' gesteckt hatte; die Begründung blieb unklar. Kolesnikowas Mitstreiter schrieben auf Telegram von einer langen Liste von Fragen. Dazu zählen sie ebenfalls, dass Strafvollzugsbehörde und Staatsanwaltschaft nicht aufder Gefangenen reagiert hätten, der sich beunruhigt über deren Gesundheitszustand geäußert habe."Zum Achtzigsten schenkt dieein bemerkenswert unkritisches Biopic ("nette Unterhaltung", aber wenig "kontrovers", schreibt Laura Ewert bei). Umso kontroverser ist dafür Schwarzers episches Interview mit Claudia Schwartz über das Abtreibungsverbot, "fanatische Trans-Propaganda" oder das Kopftuch. Vehement spricht sie sich auch noch einmalan die Ukraine aus: "Es sterben täglich tausend Menschen, und zwar auf ukrainischer Seite wie auf russischer. Die, die da an die Front geworfen werden, tun mir auch leid. Auch das sind Menschen. Und die Ukraine wird verbranntes Land. Und Europa wird in eine Krise gestürzt. Wollen wir das? (…) Wir werden in zwanzig Jahren zurückgucken und fragen: Wer war dichter bei den Ukrainern? Die Menschen, die gesagt haben: Um Gottes willen, nicht noch mehr Waffen, oder jene, die sagen: Kämpft bis zum letzten Mann - und."Frühere Regierungen wehrtenab ("das Boot ist voll"), die jetzige sucht händeringend nach neuen Bürgern, macht Angebote, sorgt sich um die Schwierigkeiten der deutschen Sprache und reformiert die Gesetze. Richtig so, findet Dinah Riese in der: "Wer zum Arbeiten kommt, soll auch schneller in der Gesellschaft ankommen können. Deutschland istin Europa oder gar weltweit, das dringend Arbeitskräfte braucht. Andere Länder haben verstanden, dass sie um diese Menschen werben müssen, statt sie Klinken putzen zu lassen. Deutsche Migrationspolitik hingegen war jahrelang geprägt von der Vorstellung, mindestens die halbe Welt warte sehnsüchtig darauf,zu werden." Riese führt auch ein Interview mit Integrationsstaatsministerinzum Thema.Es wird nicht einfach,vor einzu bringen, glaubt, Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, im-Gespräch mit Joachim Frank. Möglich wäre es durch ein: "Es gibt verschiedene Optionen. Eine ist durch das '' vorgegeben: ein internationales Abkommen zwischen einer Reihe von Staaten zur Errichtung eines solchen Tribunals. In den 1940er Jahren genügten dafür ganze vier Staaten: die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Daran hatte damals niemand etwas auszusetzen, weil der Sinn eines Tribunals allgemein anerkannt war. Heute müsste es wohl eine ansehnlichere Zahl von Vertragsstaaten sein, und es sollten schon einige '' dabei sein, um dem Tribunal die erforderliche Legitimität zu geben. Je breiter die internationale Basis, desto besser. Zu denken ist auch an eine Empfehlung der UN-Generalversammlung. Das wäre ein besonders starkes Signal."DieHilfe für, die die EU aus dem regulären Budget einfriert, bis Orban die verlangten siebzehn Reformen zur Stärkung von Rechtsstaat und Demokratie einleitet, werden Orban kaum jucken, glaubt Márton Gergely, Politikredakteur bei der ungarischen Wochenzeitung, im. "Er wird weiter versuchen, um die Bedingungen für einezu feilschen. Und Druck auf die EU ausüben, indem er Entscheidungen, diefallen müssen, blockiert: aktuell ein Hilfspaket für die Ukraine und eine Vereinbarung über Mindeststeuern für internationale Konzerne."Nach einem Terroranschlag in Istanbul, den die türkische Regierung verdächtig schnell der PKK zuschrieb, fürchteteKolumnist Bülent Mümay, dass Erdogan aus populistischen Gründen vor der Wahl im nächsten Jahranzettelt (unser Resümee ). Er hat sich nicht getäuscht, erzählt er in seiner heutigen Kolumne. "Vor etwas mehr als einer Woche startete Ankara. Und zwar nicht nur auf den Norden Syriens, vielmehr wurden kurdische Gruppen im Norden unserer südlichen Nachbarnundvon Kampfjets bombardiert. Nach dem Luftangriff erklärte Erdogan: 'In kürzester Zeit werden unsere Panzer alle dort mitausrotten.' Jeden Augenblick droht also eine Operation der Landstreitkräfte gegen die Kurden in Syrien."