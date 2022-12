Warum, liebe @NZZ, hakt ihr bei Alice #Schwarzer nicht nach, wenn diese von "27 Millionen toten Russen" im WK2 spricht? Immerhin beruht auf dieser Fehlwahrnehmung wesentlich ihre Einstellung zum #Angriffskrieg gegen die #Ukraine: Gegenüber #Russland hätten eine historische pic.twitter.com/ITx2Qf57yc - bert hoppe (@berthoppe) December 1, 2022

Die-Sendung "Kultur heute" scheint komplett auf Transkriptionen von Interviews zu verzichten. Gestern wurde dort der bekannte Historikerzur Bundestagsresolution über denbefragt - hier der Link zur Audiodatei. Es ist der Twitter- Notiz seines Kollegenzu verdanken, dass Baberowskis Aussagen außerhalb der Audiodatei zur Kenntnis genommen werden. Baberowski kritisiert den Beschluss des Bundestags und unterstellt, dass erist, um die Deutschen vom Holocaust zu entlasten. "Das ist für diekeine so gute Sache, dass man den, indem man sich jetzt auch mit dem Holodomor identifiziert", sagt Baberowski zur-Moderatorin Anja Reinhardt. "Das ist eine Angelegenheit der Ukrainer, die das als ihren nationalen Mythos brauchen;."Da die Äußerungen Baberowskis ein Gewicht in der Debatte haben, zitieren wir etwas aus dem Interview noch etwas ausführlicher. Baberowski sieht die Resolution des Bundestags als einen Akt der: "Es ist nichts Ungewöhnliches, dass mit Geschichte Politik gemacht wird, und jetzt im Augenblick ist es an der Zeit, dassverschickt. Es ist ja kein Zufall, dass das Verlangen dieses Verbrechen als Genozid einzustufen,, und nicht vorher." Der Holodomor sei zwar ein Menschheitsverbrechen, aber es bestehe keine Einigkeit darüber, "ob das ein Genozid war, ob das eine absichtlich herbeigeführte Hungersnot gewesen ist, um die Ukrainer zu töten und als Nation auszulöschen, oder ob das nicht doch eher Folgewirkung einerwar. Und es gibt auch keine Einigkeit in der Frage, ob das ein russisch-imperiales Projekt war, oder ob das nicht doch eher eingewesen ist." Baberowski erläutert in der Folge, dass der Holodomor sozusagen ein Instrument war, um eine nationalezu schmieden. Es sei darum gegangen, die Idee der Nation "zu verbinden, der diesen Zweck erfüllen kann. Es ist ja oft so, dass sich Nationen über gemeinsames Leiden definieren." Baberowski betont in der Folge, dass der Begriff ds Genozids aufviel eher zutreffen würde, weil die Hungermorde dort dazu dienten, die nomadische Lebensweise zu zerstören.Der Hungermord an den Kasachen heißt "" ( mehr dazu in unserer Magazinrundschau) erzählt Othmara Glas heute in einem kleinen Hintergrundartikel für die. Anderthalb bis zwei Millionen Kasachen sollen in der Zeit von 1930 bis 1933 ums Leben gekommen sein. Der Begriff dessei wegen der langen Nähe des kasachischen Regimes zu Russland allerdings nicht durchgesetzt, so Glas. Dabei wurde Kasachstan durch die Hungermorde: "Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge kehrte nach der Hungersnot nach Kasachstan zurück. Nicht nur der Ascharschylyq hinterließ Spuren. Auch die Zwangsansiedlung von Russen und Ukrainern, die Deportationen von Koreanern und Deutschen führten dazu, dass die Kasachen bis in die Neunzigerjahre hinein nur zwischender Bevölkerung Kasachstans ausmachten."Dem Historiker Bert Hoppe ist übrigens auch der Hinweis auf eine ziemlich skandalöse Aussagein einem-Interview zu verdanken, aus dem auch wir gestern zitierten.Die Deutschen argumentieren immer wieder im Namen der Maxime "", schreibt die Historikerinim. Den Ukrainern aber gehe es mit ihrem "Nie wieder" um etwas anderes, nämlich um "". Der Zweite Weltkrieg sei eingewesen. Dem deutschen Terror fielen Abermillionen Menschen zum Opfer, und zwar: "Man möchte esschreiben: In der ehemaligen Sowjetunion, Polen, dem damaligen Jugoslawien, Griechenland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Norwegen und Ungarn überstieg die Zahl der zivilen Toten jene der gefallenen Soldaten. Die Ukraine etwa zählt rundsowie weitere drei bis vier Millionen tote Ukrainer in den Reihen der Roten Armee."Ein Ende des Krieges ist nicht absehbar, sagt die Politikwissenschaftlerin, die gerade das Buch "Der Krieg gegen die Ukraine" veröffentlicht hat im Gespräch mit Susanne Lenz (). Sie befürchtet, dass einein den Grenzen von 1991 schwierig werden könnte: "Die Frage vor allem im Donbass ist, wer in diesen Gebieten überhaupt noch lebt."Zustand ist weiterhin ernst, sagt ihre Schwesterim-Interview mit Silke Bigalke. Über die Diagnose oder den Grund der Operation hat die Familie keine Informationen erhalten. Zuletzt saß Kolesnikowa in einer: "Das ist eine Einzelzelle zur Bestrafung, gewöhnlich verbringen politische Häftlinge dort nicht weniger als zehn Tage. Das wissen wir aus der Praxis. Es gibt dort oft keinen Bettbezug,, das tagsüber an die Wand geklappt wird. Das bedeutet, der Häftling darf tagsüber weder darauf sitzen noch liegen, er muss stehen. Es gibt zwar einen kleinen Stuhl und Tisch, aber sie sind sehr unbequem. Solche besonderen Bedingungen werdengeschaffen. Es kann sein, dass ihnen in der Strafzelle die wichtigsten Hygienemittel fehlen, Zahnbürste, Zahnpasta, Handtücher, Shampoo oder Seife. Sie dürfen nicht spazieren gehen, haben oft keine Bücher und keine Möglichkeit, Briefe zu schreiben."In diesem Jahr wurde", schreibt im Aufmacher derder israelische Botschafter in Berlin,, nicht nur mit Blick auf die Documenta 15. ( mehr in Efeu ) "Nach fast jedem linksantisemitischen Ausfall stellen sich in der Regelan die Seite der. Sie erinnern dabei an den '' ausgleichnamigem Film. Dieser lebte über 13 Sommer hinweg in Alaska mit Grizzlybären zusammen, wollte sie verstehen, gab seinen Schützlingen Namen, führte eine innige Beziehung mit ihnen. Es half nichts, am Ende fiel er eben doch seinen."Verpackt in eine Liebeserklärung an ihre Mutter zeichnet die schottische Schriftstellerineinvon: "Die niedrigsten Renten in Europa treffen bei uns auf die höchsten Kosten für Nahverkehr, Waren, Dienstleistungen. Diesebetrifft mittlerweile auch Mittelschicht-Menschen, die man früher noch als höflich, leicht christlich angehaucht undeingestuft hätte. Dietrich Bonhoeffer warnte einst davor, dass, wenn wir unsere Schwächsten und Ausgestoßenen nicht verteidigen, uns selbst das Unheil ereilen wird, das sie zuerst erleiden. Großbritannien hat jahrelang Behinderte, Flüchtlinge, Einwanderer, Sinti und Roma, Menschen in Armut, ob mit oder ohne Arbeit, ins Visier genommen. Wir haben sie völlig unzureichend beschützt. Jetzt hat unser Innenministerium Flüchtlingslager eingerichtet, die nach denstinken, während britische Vermieter nicht mehr verpflichtet sind, ihre Häuser für Menschen bewohnbar zu halten."