Bizarre Komik des Zusammenlebens: "Sonne"

In ihrem Debütfilm "Sonne" stellt sichdie Frage "- ja oder nein". Die Turbulenzen, denen die österreichische Teenie-Komödie nachzieht, entwickeln sich aus einem-Video. "Auf das klassische Sozialdrama, das hinter der Prämisse schlummert, lässt sich die Regisseurin" gar nicht erst ein, freut sich Karsten Munt im. "Die klaren Demarkationslinien, an denen sich deutschsprachige (post)migrantische Filmerzählungen gerne ins Dramatische hangeln, werden gleich zu Beginn verwischt. ... Die Momentaufnahmen des Familienlebens fühlen sich nie wie Cliffnotes eines Integrationsdiskurses an, sondern lassen sich aufein.""Wo ist hier der", fragt -Kritiker Hanns-Georg im Scherz. Dem Film geht es eher um ". Des Erwachsenwerdens. Der sozialen Medien, die ihren Abhängigen einreden, sie könnten alles werden, heute dies und morgen das Gegenteil. So viele Vorbilder,, so viele Sehnsüchte. So viele Rollen, die gespielt werden wollen. Wie soll aus multiplen Alter Egos Identität entstehen?" So beschreibt der Film eben auch keine solche, sondern "eher deren Auflösung. Genauer: die Sehnsucht, in der anderen Kultur das zu finden, was man in der eigenen- und nicht fündig zu werden." Einen "enorm frischen, mitreißenden Film" sah -Kritikerin Martina Knoben: "Eine herrliche Lust am Spiel mit denist da zu sehen, mit Filtern und Apps, die Kussmünder zu Mandala-Blumen arrangieren oder die Gesichter der Mädchen inverwandeln. 'Ich bin Teil der ersten Social Media-Generation', sagt die Regisseurin. 'Mit uns begann alles. Man konnte. Der Randbezirk Wien-Simmering hatte.'"Überhaupt die Regisseurin: "Ich habe viele Geschichten gesehen, die entwederwaren oder in denen die Charaktere etwas sehr Leidendes an sich hatten", erzählt sie im-Gespräch. "Da wird dann immerund das wollte ich verhindern. Ich wollte mal waserzählen, etwas, wo Zuschauer*innen mit demselben Migrationshintergrund oder einem ähnlichen dasitzen und sich denken 'Ah,'."Außerdem: In dersprichtüber ihren Film "She Said" über die Aufdeckung der. Dem Berliner Publikum legt Thomas Abeltshauser in derdas Festival ans Herz. Der Schauspieler erinnert sich in deran seinen überraschend verstorbenen Kollegen. Nachrufe auf die Schauspielerinschreiben Manuel Brug ( Welt ), Martin Lhotzky ( FAZ ) und Jürg Zbinden ( NZZ ).Besprochen werden"Mehr denn je" mit critic.de , online nachgereicht von der FAS ),"Die stillen Trabanten" nach einer Vorlage von taz ),Dokumentarfilm "Eine Frau" über ihre Mutter ( Freitag ), ein Zweiteiler über das Leben von TA ),"Pinocchio" ( Standard , unsere Kritik hier ), eine-Ausstellung im Maxxi in Rom ( Tsp ),auf BluRay erschienene Abenteuer-Reißer "Käptn Rauhbein aus St. Pauli" mit(eine "Ansammlung erzählerischer Unfassbarkeiten" bezeugt Robert Wagner auf),"Cloudy Mountain" ( SZ ) und die Serie "The Bastard Son & the Devil Himself" ( Presse ). Außerdem weiß die, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.