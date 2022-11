explodierten in Polen an der Grenze zur Ukraine. Ihre Explosion kostete zwei Menschenleben. Es stellte sich heraus, dass eswaren. Aber die Russen sind schuld, kommentiert Dominic Johnson in der: "Der Vorfall von Przewodów wäre nicht geschehen, wennnicht beschießen würde. Die daraus zu ziehenden Schlüsse sind einfach. Nie wieder dürfen Raketen aus dem Ukrainekrieg in Polen landen - und nie wieder dürfen russische Raketen." Hier Johnsons Bericht zum Thema.Literaturnobelpreisträgeringeht voran. Ein neuer offener Brief liegt auf dem Tisch, in dem nicht nur die Aufstockung der deutschen Militärhilfe für diegefordert wird, berichtet die. Initiatoren sindvon libmod.de und, Chef des Berliner Literaturfestivals. Zu den über siebzig Unterzeichnern gehören, Gerhart Baum, Daniel Kehlmann und Durs Grünbein. Um die europäische Sicherheitsordnung zu stabilisieren, werden Bürger, Verbände, Unternehmen und die Bundesregierung aufgefordert, die Widerstandskraft in der Ukraine durch eine "" zu stärken. "Gelingt es Putin, die Ukraine in den Zusammenbruch zu treiben, zerbricht auch die. Dann ist kein Land im ehemaligen Machtbereich der Sowjetunion mehr sicher, die antidemokratischen Kräfte bekommen. Auftrieb und das Völkerrecht liegt in Trümmern." Die Zivilgesellschaft zu unterstützen sei "nicht nur moralische Pflicht, sondern liege auch in 'unserem ureigenenwird in seinem Blog etwas konkreter als die deutschen Intellektuellen. Er war kürzlich in Kiew, hat Selenski getroffen und ihn gefragt, wo erkönnte. Als Intellektueller könnte er dazu aufrufen,zu helfen, aber das verschiebt er auf später: "Anstatt also meinen eigenen Vorlieben zu frönen, fragte ich, wo ich am unmittelbarsten helfen könnte. Die Antwort der Ukrainer, die ich gefragt habe, war ein System zur Verteidigung gegen. Und genau das habe ich als Botschafter der United24-Plattform des Präsidenten versprochen:für ein solches System, einen ',' zu sammeln." Hier kann man spenden. Sehr empfehlenswert übrigens Timothy Snyders Yale-Kurs "The Making of the Modern Ukraine" auf Youtube in 18 Lieferungen , spannender als eine gute Netflix-Serie.Die Russen werden damit leben müssen, dass "siean der ukrainischen Bevölkerung unterstützt haben", sagtin seiner Rede zur Eröffnung des 13. Literaturfests München, die dieheute bearbeitet abdruckt und in der der ukrainische Schriftsteller die Vielfalt der ukrainischen Kultur würdigt und erklärt, weshalb die Ukrainer keine Angst haben: "Die ukrainische Bevölkerung hatte, was wiederum bedeutet, dass sie keine tief verwurzelte Furcht vor einem König oder vor der Macht spüren. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer glaubt, die Politik des eigenen Landes mit beeinflussen zu können. Russinnen und Russen dagegen sindund glauben, in Russland absolut nichts beeinflussen zu können. Ihnen bleibt nur, das Land zu verlassen, wenn sie sich bedroht fühlen oder das Leben dort gefährlich oder wirtschaftlich prekär zu werden scheint."Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem damals viel diskutierten "Schwarzbuch der kommunistischen Verbrechen" hat der französische Historikersein " Schwarzbuch Putin " vorgelegt, berichtet Jürgen Altwegg in derund macht es gleich spannend: Putin, so Courtois und seine Mitautorin, halten Putins politische Karriere für ein Komplott ehemaliger Agenten des KGB. Zusammen mit den Oligarchen funktioniere dieses System wie die Mafia - gestützt und geschützt von der orthodoxen Kirche. Spoiler: Putins Atombombendrohung hält Courtois für mehr als einen Bluff. Das Buch soll im Januar auf Deutsch vorliegen.Kommt dienoch durch den TÜV? Das fragen sich in derund, umgleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der einstige Berater des französischen Präsidenten Mitterrand hatte kürzlich einen neuen deutsch-französischen Krieg (unser Resümee ) für möglich erklärt. "Ach, Attali", ist nun zu lesen, "nicht der kommende Krieg zwischen Freunden, der Deutsche und Franzosen beunruhigen muss, sondern die Weigerung,gegen Europa in seiner ganzen Härte und Konsequenz zu begreifen und logische Schlüsse daraus zu ziehen" ist das Problem. Die Europäische Union erscheine vielen als reicher Onkel, der die Auswirkungen des Krieges auf die verunsicherten Europäer abfedern solle. "Es fehlt eine weitsichtige und nur supranational wirksame Politik, die hinter akuten Notständen der Verteidigung und Energieversorgung einerkennen lässt, eine Hoffnung."