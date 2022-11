Im Interview mit der warnt der unter Polizeischutz lebende Extremismusforscher, dessen Buch "Operation Allah" gerade erschienen ist, vor dem politischen Islam. Und er erklärt, warum er die WM in Katar boykottiert: "Ich will bei diesem schmutzigen Geschäft nicht mitmachen. Ich habe es satt, dass die Europäermit dem Thema des politischen Islams umgehen. Sie unterstützen ein Regime, das einenwill. Das ist gegen all meine moralischen Vorstellungen, egal, wie groß die Liebe zum Fußball ist. ... Wir hatten in den letzten Jahren kriegsähnliche Situationen zwischen arabischen Ländern und Katar. Nicht ohne Grund gab es die Blockade von Saudiarabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten: Katar hatte für diese Länder mit der Unterstützung des politischen Islams eine Grenze überschritten. Aber das will man in Europa nicht wahrhaben. Man versteht nicht,die Kraft der Katarer im Nahen Osten und teilweise in Europa geworden ist."In derwirft die Politikwissenschaftlerin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik dervor, sich mit internen Kämpfen lahm zu legen, weil einige sich in Sanktionswünschen überbieten. Das sei fruchtlos, vielmehr tue konkrete Hilfe not, die gerade die Diaspora liefern könne: "Für jede einzelne Person, derunmittelbar bevorsteht, braucht esund direkten Einsatz europäischer Staaten. Die iranische Diaspora ist ein integraler Bestandteil dieser Bemühungen. ... Sie könnte auch in anderen Bereichen noch mehr tun, wenn US-Sanktionen nicht im Weg stehen würden.im Bankenwesen würden es Millionen Iranerinnen und Iranern im Ausland ermöglichen, ihre Angehörigen finanziell zu unterstützen. So könntengebildet werden, damit iranische Bürger auch über Monate hinweg ihre Arbeit niederlegen und damit die gesellschaftliche Gegenwehr verstärken können. Das Potenzial der Diaspora ist und bleibt gewaltig. Statt sich selbst zu zersetzen, sollte sie endlich ihre Kräfte bündeln."mag in den Midterm-Wahlen geschwächt worden sein, aber auch diehaben sich ihm nicht wirklich widersetzt, und seine gerade annoncierte neue Kandidatur muss nicht aussichtslos sein, warnt David Frum in. Er kommt auf denzurück: Theseus geht ins Labyrinth, kämpft gegen das Ungeheuer und gewinnt. "Theoretisch hätte der Held warten können, bis dasund sich freiwillig aus dem Ungeheuergeschäft zurückzieht. Aber das ist nur eine Ausrede, um das Ungeheuer gewinnen zu lassen. Ungeheuer langweilen sich nicht, sie ziehen sich nicht zurück. Diejenigen, die nicht gegen das Ungeheuer kämpfen und es besiegen wollen, werden von ihm. Dieses Schicksal droht nun einer republikanischen Elite, deren einzige Idee es ist, sich zu verstecken, sich zu drücken und zu herumzumurmeln."