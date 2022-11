Radikales Formenerfinden: "Inu-Oh" von Masaaki Yuasa

wird 80 Jahre alt. "Ein Gefühl der Reinheit" stellt sich bei-Kritiker Tobias Kniebe ein, wenn er voller Ehrfurcht auf dessen Gesamtwerk blickt. "Hat sich der Mann je bloß strategisch für eine Regiearbeit entschieden, um ein Franchise zu melken oder seine Machtposition im jeweils gültigen System zu stärken? ... Der leidenschaftliche Marvel-Kritiker Scorsese blieb standhaft." Doch "anders als die großen Autorenfilmer schmort er nicht nur im eigenen Saft. Wer Schauspielerkann wie er, wer die Sprache von Kamerabewegung, Schnitt und Musikeinsatz so dermaßen zu seiner Muttersprache gemacht hat, muss nicht auch noch brillante Dialoge schreiben können. So ist Scorsese die klassische Definition des Regisseurs, der große Autoren wieneben sich existieren lässt. Wer sonst erlaubt so was noch?"Alsfeiert ihn auch Claudius Seidl in der- und als: Er ist zwar "nicht unbedingt gläubig, nicht kirchentreu. Aber überzeugt davon, dass die Sünden, bevor sie vergeben werden, erst einmal begangen werden müssen. Und dass man davon erzählen soll. Beichten sind das allerdings nicht, wenn Scorsese seine Helden beimzeigt - eher. ... Katholisch sind diese Filme auch, weil Wortwörtlichkeit ihnen nichts gilt; Sprache ist Klang und Rhythmus, es sind die, über deren Betrachtung man im Glücksfall zurgelangt."Patrick Holzapfel wirft imepische 80 Schlaglichter auf Scorsese und kommt schließlich erschöpft zu dem Schluss: ". ... Es hat sich in ein kulturelles Gedächtnis eingeschrieben mit seiner schierenfür das, was es zu leisten im Stande ist. Egal, ob man viel oder wenig mit den Filmen Scorseses anfangen kann; wer auch nur ein Fünkchen an dieses Medium, an diese Kunstform glaubt, wird an diesem Mann nicht vorbeikommen. Ein ewiger Stürmer und Dränger,.", vor dem sich im Dlf auch der Filmhistoriker Rainer Rother in Form eines Radioessays verneigt undhaben den Geburtstag des Filmemachers für ihre Mediatheken gründlich verschlafen,hat pro forma ein kleines Filmchen aus dem Jahr 2013 über Scorseses Vorspänne aus dem Archiv geholt."Der weltweit vorbildlichesteht vor dem Exitus", schreiben Hanns-Georg Rodek und Katharina Dockhorn in dermit Blick auf die: Das Filmhaus muss demnächst geschlossen seine Räumlichkeiten verlassen, das große CineStar-Kino ist längst geschlossen, nur der "Berlinale-Palast" als Austragungsort für den Wettbewerb hat seinen Vertrag bis 2029 verlängern können. Ein Neubau beim Gropiusbau für das Filmmuseum wird wohl erst Ende des Jahrzehnts etwas und zu allem Unglück hat das CinemaxX am Potsdamer Platz, als letztes verbliebenes Kino für öffentliche Vorführungen "elektrisch verstellbare Luxus-Ledersessel eingebaut und somit. ... Aus all diesendroht einzu werden. Es ist leider klar, dass der zwei Jahrzehnte gelebte Traum von einer Berlinale der kurzen Wege endgültig vorbei und das einzigartige Filmquartier am Potsdamer Platzist."gelingt mit seinem Animationsfilm "Inu-oh" der Spagat, aus seiner magisch angehauchten Geschichte im Japan der Vormoderne eine "" zu gestalten, freut sich Lukas Foerster im. Den Filmemacher würdigt er als einen ", der, mit einem schier unglaublichen Arbeitstempo, sowohl Lang- als auch Kurzfilme und außerdem noch regelmäßig ganze Fernsehserien inszeniert." Doch "nachdem er zuletzt, auf freilich betont eigensinnige Art, mit dem Mainstream flirtete - und im Zuge dessen mit 'Lu Over the Wall' (2017) eine der schönstmöglichen Hommagen an die Filme der Ghibli-Studios verantwortete - kehrt er mit 'Inu-Oh' wieder zurseines frühen Meisterwerks "Mind Game" (2004) zurück. Die Bilder selbst sind immer frei bei Yuasa. In seinem neuen Film fallen auch wieder die narrativen Rahmungen weg, die sie in einigen seiner anderen Arbeiten zwar nicht bändigen, aber doch kanalisieren. ... Erzählen als permanentes Überschreiben der Erzählung - das ist der Kern des Films, zu dem 'Inu-oh' vorstößt." Weitere begeisterte Kritiken in taz Artechock und epdFilm Weitere Artikel: Fiona Berg resümiert fürdie. Bert Rebhandl empfiehlt dem Wiener Publikum im Standard die Retrospektive im Filmarchiv Austria . In der erinnert Daniel Kothenschulte an-Kritiker Matthias Heine erkennt im neuen, voninszenierten und mitprominent besetzten Wodka-Werbespot nicht nur seinen eigenen Style wieder, sondern auch die Zeit seiner Jugend in den Achtzigern.Besprochen werden"Bardo" ( taz ), neue Porträtfilme überund Nachtkritik ),romantische Komödie "Einfach mal was Schönes" (es "stellt sich immer wieder jeneein, die Prinzip und Ziel aller guten Komödien ist", freut sich Bert Rebhandl online nachgereicht in der SZ ),Dokumentarfilm "König hört auf" über den gegen Neo-Nazis engagierten Pfarrer Tsp ), die von den "Dark"-Machern produzierte-Serie "1899" ( ZeitOnline ),Satire "The Menu" ( Standard ) und die DVD-Ausgabe vonundDebütfilm "Beatrix" ( taz ).