Im Iran gehen die Proteste weiter. Teseo La Marca hat es geschafft, nach Teheran und Isfahan zu reisen, und berichtet für die. Die Gewalt der Repression dient vor allem dazu,zu verhindern, die dann etwa bei Twitter zu zirkulieren. "mit Pressevisum ist es verboten, regimekritische Proteste zu fotografieren oder mit Demonstrierenden zu sprechen." La Marca konstatiert, dass es der Protestbewegung anders als 2009geht: "Sie will nicht weniger als den Sturz des Regimes, sie will... Die Radikalität der Proteste offenbart die, die zwischen einer alten, fundamentalistischen Herrscherklasse und einer mehrheitlich jungen, progressiv eingestellten Bevölkerung herrscht. Iran ist in dieser Hinsicht ein Paradox. Spätestens seit den neunziger Jahren findet im Land einstatt, der so rasant verläuft, wie nirgends sonst im Nahen Osten, und der durch persischsprachige Auslandssender und die sozialen Medien zusätzlich befeuert wird. Zugleich terrorisiert ein rückständiges Fundamentalistenregime die Bevölkerung mit islamistischen Vorschriften, die das Leben der(laut Umfragen immerhinder Gesamtbevölkerung) kriminalisieren."Michael Hesse führt für dieein großes Gespräch mit dem britischen, in New York lehrenden Wirtschaftshistorikerüber Amerika nach den Midterm-Wahlen. Er warnt vor den Republikanern, die 2024 durchaus wieder obsiegen könnten, schildert Amerika als polarisiertes Land und spricht über den amerikanischen. Vomaber profitiert Amerika, findet er: "Die Amerikaner sind die. Die amerikanischen Haushalte und Konsumenten, die viel Benzin verbrauchen, litten zunächst etwas wegen der gestiegenen Ölpreise. Die Befürchtung, dass der Ölpreis in schwindelerregende Höhen steigen könnte, hat sich aber nicht bewahrheitet. Amerika ist letztendlich ein, große Teile der USA profitieren von hohen Energiepreisen. Geopolitisch und strategisch ist die amerikanische Politik risikoreich, aber auch gewinnbringend. Nicht nur, dass Russland geschwächt wird, die Nato und ihre Allianzen in Ostasien haben neue Energie bekommen. Das alles ist ein großer Gewinn für Amerikas Strategie."Das neuebesteht aus, Homo- und Transfeinden, religiösen Fundamentalisten, die die Justiz schwächen und denwollen - aber in der deutschen Politk und Öffentlichkeit juckt's kaum jemanden, klagtin der. "Jetzt wird es notwendig, das", fordert er: "Es geht auch um die Frage, ob die Selbstverpflichtung bedingungslos gilt, die Kanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset verkündet hatte. Schon damals warnte Altkanzler Helmut Schmidt, für Israels Sicherheit mitverantwortlich zu sein, sei eine 'gefühlsmäßig verständliche, aber törichte Auffassung, die sehr ernsthafte Konsequenzen haben könnte'. Ausgelassen wurden die Fragen, was Israel tun oder unterlassen solle, damit diesebestehen kann, und überhaupt, was es konkret bedeutet, Israels Sicherheit als Teil deutscher Staatsräson zu betrachten."galt lange Zeit als dasim Nahen Osten, aber unter Präsidentsind Frauenrechte zunehmend bedroht, warnt imdie Politikberaterin: "Das am 15. September verabschiedete neue Wahlgesetz gewährleistetauf den Wahllisten mehr: Ein Erlass, der einst die Teilnahme von Frauen an den Wahlen sicherstellte, wurde außer Kraft gesetzt. Bei den Kommunalwahlen 2018 erhielten Frauen 47 Prozent der Sitze. Nun besteht für Parteien keine Verpflichtung mehr, Kandidatinnen aufzustellen. Dies verstößt gegen die tunesische Verfassung, die den Staat zur paritätischen Besetzung der gewählten Volksvertretungen verpflichtet."Außerdem: In derbeklagt der ehemalige amerikanische Botschafterden Anspruch Deutschlands, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen, ohne Veränderungen zuzulassen. Er fordert eine: "Am wichtigsten wird es sein, den Idealismus eines nicht-militärischen Friedensprojekts oder die Vision einer unabhängigen geopolitischen Rolle ohne die Vereinigten Staaten aufzugeben."