betreibt das "Zentrum für bürgerliche Freiheiten", das Kriegsverbrechen in der Ukraine aufarbeitet - das Zentrum wird in diesem Jahr mit demausgezeichnet. Im Gespräch mit Reinhard Veser von derbetont sie, dass sie "diesen Kreislauf der Straflosigkeit", mit der Russland agiert "nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für, die unter Russen gelitten haben oder leiden könnten" stoppen will. Für die Verbrechen, die in der Ukraine begangen wurden, will sie ein Tribunal- und zwar durchaus auch, während der Krieg: "Nicht irgendwo im Ausland in einer Sprache, die die Menschen nicht verstehen, sondern an den Orten, an denenwurden. Dieser Krieg hat eine Wertedimension. Putin versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtesind. Putin will zeigen: Diese Werte haben euch in diesem Krieg nicht geschützt. Um diese Wertedimension des Kriegs zu gewinnen, müssen wir diezeigen. Und deshalb ist es wichtig, dieses Tribunal für die Ukrainer sichtbar zu machen."Das "Center für Monitoring, Analyse und Strategie", kurz Cemas befasst sich mitund legt eine Umfrage vor, die zeigt, in welchem Ausmaßin der deutschen Bevölkerung kursieren. Auf den Satz ", dass Russland in den Krieg ziehen musste" antwortenuneingeschränkt mit ja, 21 Prozent antworten mit "teils, teils". Interessant ist die Aufschlüsselung nach Ost und West. In den Neuen Ländern antwortenuneingeschränkt mit Ja (im Westen 16), 26 Prozent mit "teils, teils" (Westen 19). Die Studie lässt sich hier herunterladen.Richard Herzinger analysiert russische Desinformationskampagnen für die Zeitschrift: "Ziel solcher Kreml-Operationen ist es, im Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit dasumzukehren und den ukrainischen Präsidenten als einen außer Kontrolle geratenen Abenteurer hinzustellen, der die Welt in den Dritten Weltkrieg und damit in eine nukleare Katastrophe stürzen wolle. Nicht Russland, das offen mit demdroht, sondern die Ukraine, der diese Drohung primär gilt, soll damit als Gefahr für den Weltfrieden gebrandmarkt werden."Kaum ein Tag vergeht ohne Lügen der, schreibt Clemens Wergin in der. Dumm nur, dassnun ebenfalls von der "" durchzogen wird: "Die russische Armee ist ein riesiges Potemkinsches Dorf, in dem nichts, was auf dem Papier steht, den Realitäten entspricht. Das fängt bei Ausrüstungsgegenständen an, die angeblich eingekauft wurden und in den Lagern liegen. Tatsächlich existieren sie aber nur in Berichten, weil das Geld in die Taschen von zuständigen Offizieren floss."Das "Bekenntnis"zu sein, fühlt sich für den Schriftstellervon jeher wie eine "" an. Dabei sei nicht der Russe die "Quelle allen Übels", beharrt er in der: Nicht die Russen, der Stalinismus sei schuld, und der hatte Mitläufer überall: "Das hört man nicht gern. Leichter ist es,zu schieben. Der ist böse, gefährlich, primitiv. Dreißig Jahre lang haben die Osteuropäer uns vor ihm gewarnt: Seine Reden sind Lügen, seine Angebote vergiftet." Und auch aktuell bittet Ruge darum, zu: "Das Narrativ des Großen Bösen. Es verstellt der europäischen Politik jeden Handlungsspielraum. Unmöglich, etwaoder Widersprüche aufzuzeigen. Über Auschwitz lässt sich nicht verhandeln. Mit einemgibt es keinen Vertrag."", insistiert der Philosophim. Schluss mit dem "", fordert er: "Akzeptieren wir den Ernstfall? Dann müssen wir keine militärischen Fähigkeiten für einen anderen Ernstfall der Landes- und Bündnisverteidigung zurückhalten. Dann müssen wir die Ukraine schnellstmöglich mit allen wirtschaftlichen und, um diesen Krieg zu gewinnen und die Diplomatie, die dann den Frieden verhandelt, zu erzwingen: ein Kriegsende in unsrem Sinne."