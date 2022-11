Russland verlegt Streitkräfte an die. Zugleich betreibt der belarussische Diktator Lukaschenko einein der Landbevölkerung. Die Minsker Journalistin Janka Belarus stellt in einer-Kolumne bange Fragen: "Hat Putin Lukaschenko wirklich unter Druck gesetzt und ihn dazu gedrängt, das 'für seinen Krieg zu opfern? Und wenn man den Unwillen und die Unfähigkeit der Belarussen zu kämpfen berücksichtigt, bedeutet das dann nicht, dass hinter dem Rücken der 'lahmen' belarussischen Armeestehen und schießen würden, wenn die belarussischen Soldaten zu fliehen versuchten? Dabei sollte man auch Lukaschenkos Angst berücksichtigen, ohne persönliche bewaffnete Sicherheitskräfte dazustehen, und auch die vor einer 'Palastrevolution'."Inist die Stimmung auch eher mau, erzählt die Russlandkorrespondentin der, Inna Hartwich: "So mancher aus der Stadtverwaltung der Hauptstadt verlässt nun heimlich seinen Arbeitsplatz und kommt nicht wieder. Deren Kündigungen finden die Kolleg*innen später in den Schreibtischschubladen, finden ihre. In manchen Abteilungen sollender Angestellten fehlen, berichtet das russischsprachige Online-Medium Wjorstka (Layout). Vor allem IT-ler fehlen, in einer Stadt, dessen Bürgermeister seit Jahren auf Digitalisierung setzt und sie durchaus erfolgreich vorangetrieben hat."Viel retweetet wird ein nüchterner und sehr klarer Artikel der PolitologInnenundin. Selbst wenn, warnen sie, bleibt es eine Gefahr: "Trotz der konventionellen Verluste Russlands in der Ukraine ist seinein logischer Ausgleich für seine konventionelle Verwundbarkeit und stellt einedar. Westliche Politiker sollten daher nicht davon ausgehen, dass Russland die europäische Sicherheit nicht mehr gefährden kann, und sie sollten sich auch nicht vorstellen, dass Russland seine verlorenen militärischen Fähigkeiten nicht wiedererlangen kann. Russland verfügt nach wie vor über ein beträchtliches latentes Macht-, Widerstands- und Mobilisierungspotenzial, auch wenn das derzeitige Regime nicht in der Lage ist, diese Ressourcen zu nutzen." Die Autoren raten darum aber nicht etwa zum einlenken, sondern zu einer klugenund zur Unterstützung derim Exil.Russische Soldaten haben vor ihrem Abzug diegeplündert. Putins Geschichtsfälschungen, die seine imperialen Fantasien stützen sollen, werden immer dreister, erzählt der ukrainisch-amerikanische Kunsthistorikerin der: "Die russische Besetzung der südukrainischen Stadt Cherson eignet sich hervorragend als Fallstudie. Unmittelbar nachdem Cherson in die Hände der Russen gefallen war, schossen im Zentrum, auf denen russische historische Persönlichkeiten abgebildet waren, welche einst in ferner Vergangenheit die Stadt besucht hatten, wie Pilze aus dem Boden. Unter dem Titel 'Cherson, die' waren auf den Plakaten der berühmte Dichter Alexander Puschkin, Denis Dawidow, ein Held des Krieges gegen Napoleon, sowie Generalissimus Alexander Suworow, der militärische Führer aus der Zeit Katharinas der Großen und Pauls des Ersten, abgebildet. Der Text auf der Puschkin gewidmeten Plakatwand erwähnte nicht, dass der Dichter in das Provinznestworden war. Gleichermaßen könnte, 'der Nachfolgestaat' des Römischen Reiches, die Stadt Owidiopol in der Region Odessa für sich beanspruchen, nur weilvon Kaiser Augustus dorthin verbannt worden war."Der russische Schriftstellerhatte bis vor dem Krieg nochgelebt. Damit ist es jetzt vorbei, erzählt er in der: "Am 27. Oktober hat die Duma das Gesetz zum Verbot der 'Propaganda nichttraditioneller sexueller Beziehungen' in erster Lesung auf den Weg gebracht (sicherlich wird es, wie jedes andere menschenfeindliche Gesetz in Russland, in vollem Umfang verabschiedet werden), und während ich früher für meine Antikriegshaltung und für meine Abscheu gegen die Annexion der Krim strafrechtlich verfolgt werden konnte, so kann ich jetzt auch für dasverfolgt werden, ebenso wie für die Gedichte, die ich geschrieben habe. ... Das Gesetz macht alle meine öffentlichen Aktivitäten, mein persönliches Leben, meine Biografie zu einem.""Das neue Gesetz sieht vor, dass LGBTQIA+-Inhaltenicht mehr abgebildet werden dürfen", erläutert Hella Camargo bei. "Dies umfasst nicht nur Filme, Musik oder Bücher, sondern auch Soziale Netzwerke, in denen unter anderem über Homo- oder Bisexualität oder über geschlechtsanpassende Maßnahmenund diskutiert werden darf. Als Begründung wird eine wilde Mischung angegeben."Die Stadt Paris hatunter Denkmalschutz gestellt, die Linke ist stinksauer, berichtet Stefan Brändle im, weil sie diedurch die Basilika verunglimpft sieht: "Die Kirche sei eingegen die Pariser Kommune, sagte die Abgeordnete Danielle Simonnet von der Partei der 'Unbeugsamen'. Ihr Parteichef Jean-Luc Mélenchon brachte die Dinge via Twitter auf den Punkt: 'Dieser Bau verherrlicht den Mord an 32.000 füsilierten Kommunarden.' Der Volksaufstand der Pariser Kommune war im Mai 1871 von der Armeeworden. Die Kommunarden, deren Todesopfer heute eher auf 6.500 bis 10.000 geschätzt werden, brachten selbst - obschon viel weniger zahlreiche -, darunter ihre wichtigste Geisel, den Pariser Erzbischof Georges Darboy. Zum Gedenken daran begann zwei Jahre später auf Drängen royalistischer Katholiken der Bau von Sacré-Cœur. Die Arbeiten sollten über 40 Jahre lang dauern."