Große Kunst im Angesicht des Ernsts der Lage: "Amsterdam"

Bildgewaltig und minimalistisch: "Land of Dreams"

Komödienspezialist"fährt in seinem Film 'Amsterdam' ein imposantes Starensemble auf, um einezu vereiteln", schreibt Thekla Dannenberg im. Es geht um einen Plan im Jahr 1933, als Industrielle Roosevelt stürzen wollten. "Der Film ist Hommage an, aber auch Agententhriller und Film-Noir-Parodie, mit ein wenig Dada, aber auch Harlem-Spirit. Lange hat sich Hollywood nicht mehr zu einer Komödie aufgerafft, die sich mit so vieldem Ernst der Lage stellt. ... Doch die Schlagfertigkeit und die Komik der Screwball-Comedy hat er nicht. Auch nehmen die vielen Großaufnahmen seines Starensembles dem Film das Tempo. Der Witz liegt diesmal in seiner, der Doppelbödigkeit und dem Anspielungsreichtum."Für Bert Rebhandl von der FAZ "liegt gerade in dieser im Detaildas Genie" des Films, für ihn "ein Beweis dafür, dass zwischen all den Superheldenfilmen und viel dramatischer Dutzendware immer nochim amerikanischen Kino existieren." So ist dieser Film "eine moderne Komödie, ein großartiges Spiel mit der Form, auch ein lustvolles Versagen vor der unlösbaren Aufgabe, den heutigen politischen Verhältnissen in Amerika gerecht zu werden. Ein Akt von Zivilcourage vielleicht sogar, dabei im Detail in jeder Sekunde unterhaltsam, und immer wieder."-Kritikerin Susan Vahabzadeh hat viel Freude an diesem "aus Klang und Esprit, wundersamen Bildern und Schauspielern in Höchstform". Und-Kritiker Daniel Moersener sah "ein Plädoyer fürin schwer durchschaubaren Zeiten".Shirin Neshats "Land of Dreams" wandelt aufSpuren, schreibt Daniel Kothenschulte in der- was auch damit zu tun haben könnte, dass hier das letzte Drehbuch vonverfilmt wurde, der oft mit dem spanischen Surrealisten zusammenarbeitete: In einer dystopischen Variante der USA geht hier die iranischstämmige Simin auf von den Behörden gesteuerte Traumjagd: "Was für eine finster-poetische Idee ist. So gewaltlos die Behörde auch vorgeht, wenn sie ihre Außendienstmitarbeiterin an Wohnungstüren klopfen lässt, so radikal ist die Grenzüberschreitung. Vermutlich sind die Träume bald das Einzige, waswie etwa die Volksrepublik China nicht von ihren Untertanen kennen. Man muss nicht an das US-Pendant der russischen Oligarchen denken, an die milliardenschweren Informations-Monopolisten Bezos und Musk, um diese surreale Komödie bei aller Leichtigkeitzu nehmen." Die Filmemacherin hat sich am Ende vielleicht ein wenig überhoben, findet Fabian Tietke. Dennoch: "Über weite Strecken ist "Land of Dreams" ein eindringlicher,."Außerdem: Taz und Dlf Kultur sprechen mitüber dessen (in FR und FAZ besprochenen) Film "Wir sind dann wohl die Angehörigen" über die-Entführung. In derfasst Hanns-Georg Rodek die Nachforschungen zum ersten Berlinale-Leiter,, zusammen, die nötig geworden waren, weil Bauers Rolle imnach-Recherchen auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden war: Unter anderem geht aus den Recherchen wohl hervor, dass Bauers Nazivergangenheit bis hinauf zuwohl mehr oder weniger ein offenes Geheimnis gewesen sein dürfte - und 1953 und 1960 auch angesprochen wurde. Stefan Weiss fragt sich im, ob der-Film "Athena" in Linzinspiriert habe und dazu im Vorfeld aufaufgerufen wurde.Besprochen werden"Rhino" ( Tsp , mehr dazu hier und dort ),essayistisches Filmbuch "Cinema Speculation" ( NZZ ),Gerichtsdrama "Menschliche Dinge" ( Tsp ), und die DVD-Ausgabe von"Der Sommer mit Anais" ( taz ) und . Außerdem weiß die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.