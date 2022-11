In one of the biggest demonstrations since the beginning of #IranProtest, thousands of Iranians take to the streets in several cities. This is Fouladshahr in Isfahan. pic.twitter.com/0DfeczrcPF - Fardad Farahzad | فرداد فرحزاد (@FardadFarahzad) November 3, 2022

Heute trifftunter den Augen der Weltöffentlichkeit. Im Tross sind deutsche Manager, die sich Aufträge erhoffen.wächst auch in: Laut Insiderinformationen, die demvorliegen, "entscheiden in mindestens einem Werk eines Konzerns, der im deutschen Leitindex Dax gelistet ist,mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und", schreibt Dana Heide in einem Text, denvomübernommen hat: "Es sind Orte wie der Raum in einem Werk eines deutschen Autoherstellers irgendwo in China, in denen die Diskussionen über politische Risiken im Chinageschäft ganz praktische Realität werden. Die Wände sind bestückt mit Tafeln, auf denen sich die Kommunistische Partei in bestem Licht darstellt, und mit, Teil der Organisation zu werden. Hier trifft sich regelmäßig die sogenanntedes Unternehmens. Einen Raum wie diesen gibt es so oder so ähnliche auch in Hunderten anderen Niederlassungen ausländischer und chinesischer Firmen in der Volksrepublik. Denn seit mehreren Jahren müssen Unternehmen in China, in denen drei oder mehr Parteimitglieder arbeiten, eine offizielle Vertretung der Kommunistischen Partei einrichten.""Es gibt gute Nachrichten, die nicht nur gut sind", beginnt-Autor Thomas Schmid seinen Kommentar über den knapp als Präsident wiedergewählten brasilianischen Politiker. Gut ist die Nachricht, dass Jair Bolsonaro abgewählt wurde. Schlecht ist die Nachricht, dass Lula außenpolitischist, besonders was Israel angeht. Und am Ukrainekrieg sind für Lula leider im wesentlichen dieund dieschuld: "Von da aus ist es nicht mehr weit zu einem harschen Urteil über den ukrainischen. Lula: 'Der Kerl ist ebenso verantwortlich für den Krieg wie Putin.' Und er wirft Selenski vor,zu schüren, statt sich um Verhandlungen zu bemühen. Lula geht noch einen Schritt weiter: Selenski '. Würde er ihn nicht wollen, hätte er sich etwas mehr um Verhandlungen bemüht.' Selenski als Kriegstreiber: Das muss einem, wenn man nicht gerade Wagenknecht oder Precht heißt, erst einmal einfallen."Der äthiopische Krieg gegen die Bevölkerungsruppe derscheint zu einem Ende zu kommen, die Rebellen von der TPLF und die Regierung des Landes einigen sich auf ein berichtet Dominic Johnson in der: "Der TPLF, während Äthiopiens Regierung vor dem Staatsbankrott stand: In der globalen Krise infolge des Kriegs in der Ukraine, der Verteuerung von Lebensmitteln und einer schweren Dürre war der Krieg im eigenen Land nicht mehr finanzierbar. Beide Seiten hatten Interesse an einer Einigung, und die internationalen Vermittler in Pretoria machten klar: Ihr geht hier nicht ohne ein Ergebnis weg." Die Zahl der Toten in zwei Jahren Krieg wird, so Johnson in einem zweiten Artikel Und hier:Die "Mixtur aus Fundamentalismus, Populismus,und", die die Parteien charakterisiert, die nun die absolute Mehrheit imhaben, bedeutet eine "der israelischen Demokratie", befürchten Moshe Zimmermann und Shimon Stein im: "Die zwei Parteien der Ultra-Orthodoxie (zusammen etwa 15 Prozent der Stimmen), der automatischen Koalitionspartner Netanjahus, lassenzu, beharren auf der(jüdisches Gesetz) als Staatsgesetz, und beanspruchen für Israel die besetztenaufgrund der biblischen Verheißung. Da der Anteil der Ultraorthodoxen in der jüdischen Bevölkerung ständig wächst, ist die Fortsetzung des Rechtsrucks dank dieser Bevölkerungsgruppe garantiert. Doch dann ist da noch der vierte potenzielle Koalitionspartner, der radikalste - die 'Partei des religiösen Zionismus' (10,5 Prozent). Das ist die Partei, die nicht nur für eine aggressive Siedlungspolitik steht, sondern auch, in ihren eigenen Worten, den arabischen Israels zeigen möchte, wer '' ist."