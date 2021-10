Die Affäre um, die erst von derüberhaupt lanciert werden musste, beweist unter anderem eines, findet Marcel Weiß in seinem Blog: dass deutsche Mediensind. "Die Reaktion von Verleger, die Reportage kurz vor Veröffentlichung zu kippen, war ungeschickt, aber eher nur im Zeitpunkt ungewöhnlich für den deutschen Medienbetrieb. Der 81-jährige Ippen dürfte sich verhalten haben, wie man sich als gestandener Verleger in Deutschland eben verhält. Dachte er zumindest. Im Zweifel nicht gegen einen anderen Presseverlag. Erst recht. Ippen dürfte ebenfalls mit der massenmedialen Brille desauf die Recherche seines Investigativ-Teams geschaut haben. Wenn er es kippt, ist es gekippt, was könnte ernsthaft passieren, außer dass ein paar Journalist/innen unzufrieden sind?"Der neue Chefredakteur der-Zeitung heißt bekanntlich. Ein ganzes Autorenteam deskann es, dass Wege von derzurführen können: "Erstaunlich für einen Mann, der sich in der Feuilleton-Redaktion derals Autor vonüber die Digitalisierung und ihre Folgen für die Gesellschaft einen Namen gemacht hatte. Doch schon früh beschlichen Kolleginnen und Kollegen Zweifel, ob er auch meinte, was er schrieb. 'Johannes hatte, mit der er auf sich aufmerksam machte', sagt ein Ex-Kollege." An dem stimmte was nicht!Welche Auswirkungen wird Reichelts Abgang auf diehaben, fragen derweilund, Autoren des Buches "Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet" in der: "Mit Reichelt wurde es, politischer,. Die Schmuddelgeschichten des Boulevards rückten in den Hintergrund. Stattdessen auf Seite eins:. Kombiniert mit wiederkehrenden Motiven wie demoder Wladimir Putin oder den Kriegen in Syrien und Afghanistan und dem diesbezüglichen Versagen, das Reichelt der deutschen Politik attestierte. (…) Die Außenpolitik dürfte künftig seltener instattfinden, und auf keinen Fall mehr so obsessiv und radikal wie unter Julian Reichelt. Einige der Themen, die ihm sehr am Herzen lagen, sollen beim Rest der Redaktion auf deutlich weniger Begeisterung gestoßen sein, konnte man intern immer wieder hören. Und dender gedrucktenhielt Reichelt damit auch nicht auf.""Die spektakuläre Offenlegung (der)von Julian Reichelt verdeckt (…) in ihrer öffentlichen Wirkung den Elefanten im Raum:", schreibt, ebenfalls in der, Georg Streiter, der bis 2009 das Politik-Ressort derleitete. Er wirft beiden, "dem Intellektuellen Döpfner und dem Intellektuellen-Darsteller Reichelt" vor, "in dengeraten" zu sein.