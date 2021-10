Max Liebermann, Holländische Nähschule, 1876

In derporträtiert Can Dündar die kurdische Künstlerin , die wegen ihrer Bilder in der Türkei fast drei Jahre im Gefängnis saß - sie hatte Polizisten bei einem Einsatz als Skorpione gemalt - und jetzt in Berlin lebt. Obwohl sie sich hier gut eingelebt hat, spürt sie schmerzhaft denals Künstlerin im Exil: "Als die Rede von Berlin auf Sulaimaniyya kommt, leuchten ihre Augen auf: 'In Sulaimaniyya gibt es kein Wasser und keinen Strom. Es. In den Gärten wimmelt es vor Schlangen und Skorpionen. Die Flüsse sind ausgetrocknet, die Fische tot. Aber der verdorrte Baum, die. Ich muss mich den Fischen in dem ausgetrockneten Flussbett stellen, muss für sie kämpfen. In der Türkei wird verhaftet, wer diesen Kampf führt. In Deutschland steht mir frei zu sagen und zu malen, was ich will. Für mich bedeutet Freiheit aber nicht, in einem demokratischen Land sagen zu können, was ich will, sondern dort' sagen zu können, wo esist. Dieser Kampf macht die Freiheit kostbar.'"





Pink Sunshine in der Wiener Staatsoper, von Beatriz Milhazes. Foto: Museum in Progress

Am Darmstädter Landesmuseum versucht eine Ausstellungals europäischen Künstler zu beschreiben. Aber "kann ein Deutscher, einzumal, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 'europäischer Künstler' sein? Nach 1870? Nach der, an der Liebermann als Sanitäter teilnahm? Nach der Hungerblockade der französischen Hauptstadt? Nach dem demütigenden Deutschen-Sieg über Frankreich? Nach derWilhelm I. in Versailles", fragt ein skeptischer Hans-Joachim Müller in der. "Vielleicht sollte man die Kunstgeschichte doch nicht allzu europäisch überstrapazieren - zumal bei einem Maler, dem diegleichsam in den Frack eingebügelt war. Jedenfalls müsste man schon blind sein, wenn man die erfolgsbürgerlicheübersehen wollte, die in diesem Werk jedes Bild grundiert."Auch Laura Weißmüller hat jetzt für diedas Munch Museum in Oslo besucht. Der Bau beeindruckt sie nicht sehr, aber die! "Beglückt durch diese Kunsterfahrung beginnt man das Museum in seinem Hochhaus zu schätzen,. Je höher es geht, desto großartiger werden die Blicke auf die Menschen unten, wie sie über das Dach der Oper laufen oder von einem derins Wasser springen. Auf das Licht in den Wolken und die Hügel, die sich in der Ferne abzeichnen. Auf das Meer und natürlich auch auf den, den Edvard Munch in seinen Bildern so oft gemalt hat und der sogar in seinem Schrei auftaucht. Wenn man so will, antwortet die Bucht von Oslo also mit einer Umarmung auf MUNCH."Weitere Artikel: Der annonciert einen neuen Theatervorhang vonfür die Wiener Staatsoper. In derfreut sich Stefan Trinks für dasMuseum in Frankfurt, das von der Philantropineine Jahrhundert-Schenkung erhalten hat, mit Werken von Dix, Marc, Klee, Ernst, Klimt über Léger, Schlemmer, Kirchner, Francis bis zu Kandinsky, Moholy-Nagy, Feininger, Jawlensky und Wesselmann. Besprochen werden eine Ausstellung über die "" im Wiener Belvedere Standard ) und die-Ausstellung in der Frankfurter Schirn FR ).