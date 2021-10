Diekann immer noch nicht fassen, wie schlimm es bei Springer zugeht. Eine Autorengruppe resümiert die Ereignisse und stellt nochmal den neuen-Chefredakteurvor, der eigentlich bei derbegonnen hatte (Journalisten stellen sich diese Zeitung als Paradies ihrer Branche vor), als Chefredakteur deraber die für Springer richtigen "rechten" Einstellungen vorgewiesen habe. Der Katalog liest sich bei denAutoren so: "Dort arbeitete er sich zuletzt an denund an Annalena Baerbock ab ('grüne Verbote!'), wetterte gegen('radikale Ideologie'). Politische Bündnisse mit dersind für ihn 'geschichtsvergessen', eine Meldeplattform für'Denunziantentum'. Inhaltlich passt das. Aber passt er als Typ zur?" Für einen zweiten Artikel haben die Autoren mit dem Verlegerkorrespondiert, der seine Entscheidung, die Recherchen seiner Medien zu kippen, inzwischen bedauert.Springer-Chefkommt in dernoch in anderem Kontext vor. Steffen Grimberg berichtet über mögliche neue Anläufe für eine Presseförderung nach einer komplett versemmelten Initiative des Bundeswirtschaftministeriums, das den Zeitungen 220 Millionen Euro hatte zustecken wollen (unsere Resümees ): "Wie es in Deutschland mit der Presseförderung weitergeht, wird eineentscheiden. BDZV-Präsident Döpfner hatte auf dem Verbandskongress vor vier Wochen bereits angekündigt, sofort nach deren Bildung umgehend wiederzu stehen.sind hier zum Glück auch etwas sachkundiger als viele der bisherigen Großkoalitionäre."Mit viel Innovationspathos und Wolkigkeit im einzelnen äußert sich nun auch, der Verleger derzur Springer-Affäre. In einigen Punkten erlaubt er es sich als Außenseiter der Szene auch,zu werden, zum Beispiel: "Die letzte Wahl des BDZV-Präsidenten Döpfner erfolgte mit einerder anwesenden deutschen Zeitungsverleger." Diebei Springer sei nicht angesprochen worden, als sich die Branche um ihren mächtigen Lobbyisten scharte. Oder: "Der Versuch, in den Hinterzimmern der Politikzu akquirieren, konnte erst durch das energische Eingreifen des digitalen Verlegers Sebastian Esser von Steady/mit der öffentlichen Androhung einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gestoppt werden. Herr Döpfner hatte sich mehrfach undzur Mehrheit der BDZV-Mitglieder aus Gründen notwendiger Staatsferne dagegen positioniert. Daran sollte erinnert werden." Und an die Adresse der Kollegenschaft in den Medien sagt Friedrich, es wirke nicht sehr souverän, "erst nach dem Erscheinen eines Artikels in dermutig zu werden".In dererklärt Nils Minkmar in einem ausführlichen Artikel, warum er sich an der Spitze des Zeitungsverlegerverbandes statt Mathias Döpfner, der sich doch als ziemlich effizienter Lobbyist erwiesen hat, lieber einen Menschen wünscht, "an dessen Liebe zur, zurund zurkein Zweifel besteht". Hubert Wetzel findet es ebenfalls in derimmerhin eine eher gute Nachricht, dass Springer in Amerika in Qualitätsjournalismus - nämlich- investiert. hier ) und hier ) berichten über das einschüchterndedes Springer Verlags in der Affäre.Amerikanischetabuisieren inzwischen jede erotische Beziehung am Arbeitsplatz. Ihre Durchsetzung in Europa wäre für "abhs", der häufig imkommentiert, ein Horror. Natürlich müsse Machtmissbrauch verfolgt werden. Aber "Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen im beruflichen Kontext zu kriminalisieren ist inhuman.. Vetternwirtschaft und destruktives sexuelles Jagdverhalten sind ein Problem. Personalrotation, Vier-Augen-Prinzip, regelmäßiges Prüfen von Hierarchiebeziehungen - das sind nur ein paar Beispiele für Maßnahmen, die je nach beruflichem Kontext helfen können. Jede sexuelle Beziehung zu einer unverzeihlichen Verfehlung zu erklären, zählt mit Sicherheit nicht dazu. Es ist, die Rückkehr einer zutiefst verlogenen Sexualmoral unter dem."