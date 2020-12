Es ist so weit: Gestern wurde daseröffnet, vorerst digital . Nach ersten Besichtigungen fällt die Bilanz in der Presse ziemlich nüchtern aus: Alles ein bisschen eng, meint Nikolaus Bernau in der: "So ist der Grundriss, obwohl der Bau nach außen hin so gewaltig wirkt, insgesamt oft. Selbst die auf dem Plan so riesig erscheinende Eingangshalle an der Stelle des einstigen Eosander-Hofs wirkt im Vergleich zur Pyramiden-Halle des Louvre oder dem Elisabeth-Hof des British Museum mit den Möbeln und der Rieseninstallation des elektronischen Ausstellungsanzeigers." Ebenfalls in der sekundiert Harry Nutt: "Trotz aller Umzugsaktivitäten, zum Beispiel aus den Depots der Dahlemer Museen, wirkt das gegenwärtige Humboldt Forum, so als wisse man trotz jahrelanger Planungs- und Konzeptionsdiskussionen noch immer nicht ganz genau, was hier einmal gezeigt werden und wie es zueinander in Beziehung gesetzt werden soll."Aber das Humboldt Forum hat durchaus Potenzial, hofft Ralf Schönball im: "Für die teils aus Dahlem nach Mitte gezogenen Museen ist es die große. Ob diese ergriffen wird, wird von derabhängen. Das Humboldt-Forum hat das Potenzial, die Besucherströme von der Museumsinsel anzulocken und zum Verweilen zu verführen: In Cafes und Restaurants, sogar auf dem Dach des Quartiers mit Blick über Schlossplatz und Linden hinweg., so gilt die Wette der Forum-Erbauer, werden kommen." Das Humboldt-Forum bleibt ein ", das neuralgische Fragen und Kontroversen geradezu ansaugt", schließt Christiane Peitz ebenfalls imIm Interview mit Susanne Lenz () spricht, neue Präsidentin desnicht nur über ihre Pläne, sondern geht auch auf den denein: "Wo es sich eindeutig um in Unrechtskontexten erworbene Objekte handelt,. Das gilt besonders für die menschlichen Überreste. Daneben gibt es eine große Anzahl von Objekten, wo das nicht eindeutig ist und keine Rückgabeforderungen bestehen. In Bezug auf diese gibt es beim Goethe-Institut ein Pilotprojekt, das Invisible-Inventory-Programm. Hier arbeiten das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln und das Weltkulturen-Museum in Frankfurt am Main mit den National Museums of Kenya sowie zwei Künstlerkollektiven zusammen. Es geht zunächst darum, die, die in Sammlungen in Deutschland archiviert sind,zu machen. Zudem sollen drei Ausstellungen unterstützt auch von der Kulturstiftung des Bundes entstehen."