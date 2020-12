Szene aus Milo Raus "The New Gospel". Foto: ©Fruitmarket Langfilm IIPM Armin Smailovic

Ausgerechnet Theater drücken sie vielerorts davor, ihrenüber Ausfallhonorare etwas von den staatlichen Coronahilfen abzugeben, berichtet Patrick Wildermann im. "Leider sind es oft, die sich auf 'die da oben' berufen und frei nach der Bartleby-Devise verfahren: Ich möchte. ... Nun bringt es wenig, einzelne Häuser an den Pranger zu stellen. Im Zweifelsfall sind ja auch beide Seiten zu hören. Aber bezeichnend ist doch das, das einem begegnet. Es finden sich nicht viele Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt bereit sind, über Geld zu reden. Geschweige denn, dass jemand klagen würde, etwa gegen die 'Höhere Gewalt'-Klausel. Nur verständlich, meint Lisa Jopt [Gründerin des Ensemble Netzwerks]. Schließlich walte 'die Angst vor künstlerischem'. Wer engagiert mich später noch, wenn ich mich mit dem Theater angelegt habe? Auch der Schauspieler, der anonym bleiben möchte, sagt: 'Sie müssen wissen, dass Theaterleitungensind.'"





Angelehnt an Pasolinis "Das Evangelium nach Matthäus" und Rosis "Christus kam nur bis Eboli", erzählt der Schweizer Theatermacherin seinem Film "Das Neue Evangelium" die Geschichte von Jesus und seinen zwölf Aposteln. Gedreht hat er in, mit afrikanischen Migranten in Italien. "Es ist eine heillose Geschichte, keine Heilsgeschichte, die Milo Rau erzählt", schreibt Andreas Wilink ohne sich zu einem rechten Urteil durchringen zu können in der. "Er nimmt die Frohe Botschaft des Nazareners beim Wort und stellt sich in den Dienst der, für die Jesus - auch - stand, und einer Theologie der Befreiung. Vom Vorspann mit seinen Gestalten, die in einen Sandalenfilm passen, 'Ben Hur', 'Quo Vadis' oder 'Das Gewand', wechselt es geradezu natürlich und notwendig in die Gegenwart: zu Aktivisten, Asylsuchenden, Feldarbeitern, die oft als Illegale, dürftig entlohnt werden, elendig in Ghetto-Baracken hausen, die zudem immer kurz vor der Räumung durch die Polizei stehen. Auch diese afrikanischen Erniedrigten und Beleidigten könnten sagen: Wir gelten nicht als Menschen, sondern- Fraß für die Arenen anderer römischer Spiele."In dersympathisiert Bert Rebhandel mit dem Regisseur, auch wenn er die Umsetzung eher skizzenhaft findet und manchmal ungewollt folkloristisch. Immerhin möchte Rau "die, um das Evangelium einer neuen Deutung zu öffnen". Das zeigt sich schon an der Wahl seiner Darsteller, Migranten, die aus Afrika kommen und sich in Italien als Erntearbeiter verdingt haben: "Einer von ihnen spielt nunals den Propheten einer sozialen Revolution. Er heißt, er stammt aus Kamerun ... Seine Apostel findet Yvan/Jesus unter den ausgebeuteten und rechtlosen Menschen, die sich mit 'Sklaven' vergleichen. Milo Rau begab sich bei den Dreharbeitenin die Auseinandersetzungen in Italien um den richtigen Umgang mit den Geflüchteten. Er hat bei Räumungen und Demonstrationen gefilmt, vieles an seinem Jesus-Film ist". Sehen kann man den Film im Stream Besprochen werden außerdem die-Oper "Das verratene Meer" im Streaming der Wiener Staatsoper ( nmz ),undfilmische Horrorfantasie "Am Ball" über den Wiener Akademikerball ( nachtkritik ) und gestreamte Aufführungen für Schüler und Lehrer des Berliner Theaters an der Parkaue ( taz ).