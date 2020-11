Insind bei einem Terrorattentat mindestensund mehr als ein Dutzend verletzt worden. Einer der Täter wurde von der Polizei erschossen, er soll Sympathisant des IS gewesen sein, erklärte lautder österreichische Innenminister Karl Nehammer. Tatsächlich weiß man aber noch kaum etwas über die Täter. Mehr dazu in den Liveblogs der SZ und der Zeit Das Wiener Stadtmagazinresidiert ganz in der, die auch zum Ziel der Attentäter wurde. Die Redaktion durfte ihre Räume nicht verlassen. Florian Klenk schildert , wie er die Nacht erlebte: "Wir drehten das Licht im Büro ab, versteckten uns an einem sicheren Ort. Draußen wurde dann wieder geschossen., manche suchten nach Videos im Netz, manche riefen ihre Familien an. Kurz nach der Tat, um 20 Uhr 24, rief Innenministerpersönlich an. Es sei etwas sehr, sehr Ernstes im Gange, man solle keine Videos von Einsatzkräften oder den Tätern posten, sondern via Social Media kommunizieren, dass alle zu Hause bleiben."ist der einzige Politiker, der international diehochhält, notiert Wilhelm Klümper bei den: "Wo bleibt angesichts dieses Terrors gegen Macrons Frankreich der Aufschrei in Europa? Von der Leyen, Merkel?."Auch Claudia Kade zeigt sich in derentsetzt von dem, mit demdem terrorgeplagten Frankreich begegnet. Während Erdogan munter weiterzündelt: "Aber gerade deshalb muss Merkel sich endlich mit klaren Worten an Macrons Seite stellen:vor dem, was Frankreich durchlebt. Gerade als Regierungschefin eines Landes mit starker türkeistämmiger Minderheit ist eine eindeutige Positionierung überfällig. Zumal hierzulande, wie gerade in Berlin-Neukölln, Macronwird. Auf die Provokationen des türkischen Präsidenten braucht es eine, wenn sie Wirkung zeigen soll. Merkel muss ihr Schweigen Richtung Ankara endlich brechen."Die Demokratie muss sichgegen ihre Feinde, fordert im Interview mit der- und Thomas Mann zitierend - der französische Philosoph . Denn das Attentat in Nizza zeige, dass hieram Werk sind: "Diesem Angriff ging eine Intrige voraus, an der mindestenseines Schülers beteiligt war, einsowie, die dem Mörder den Lehrer gegen Geld gezeigt haben, obwohl dieser keinen Hehl daraus machte, dass er ihn demütigen und schlagen wolle, weil er im Unterricht Karikaturen des Propheten gezeigt hatte. Dieses Attentat beweistzwischen dem gewöhnlichen Islamismus und dem blutigen Terror. Es wird danach schwierig sein, die angebliche Schande der 'Islamfeindlichkeit' auf die abzuwälzen, die es wagen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen."Die Franzosen haben sich die Abschaffung ihres Blasphemiegesetzes hart erkämpft, erinnert Daniel Steinvorth in der. Trotzdem wird derheute von einigen kritisiert: Die amerikanische-Journalistinmache die "brutale koloniale Vergangenheit" und den Säkularismus verantwortlich für den Hass in der muslimischen Welt auf Frankreich. BeiwerfeMacron "Kulturkampf" vor , weil er die Aufklärung verteidige, die schließlich für den Kolonialismus mitverantwortlich sei. Und auch "der iranisch-französische Soziologewirft ihm einean der Radikalisierung junger Muslime und damit an der jihadistischen Anschlagswelle in Frankreich vor. Durch die 'maßlose' Verwendung von Karikaturen im Namen des Rechts auf Gotteslästerung würden die Gläubigen, so Khosrokhavar in einem Beitrag für das Nachrichtenportal" (unser Resümee ). Steinvorth ist nicht einverstanden: "Man kennt solche Argumente aus der Debatte über. 'Wenn man so herumläuft, passieren eben solche Dinge', sagen die Apologeten eines sexistischen Frauenbilds, wenn die Opfer einer Vergewaltigungtrugen."Während Islamkritiker seit Jahrenleben müssen, verklagen islamische Vereine jeden, der sich kritisch über den Islam äußert, üben Druck in den Schulen aus und werden dabei oft noch von Linken unterstützt. Umanzusammeln, fordert die tunesisch-schweizerische Romanistin und Menschenrechtsaktivistinin derdaher nach dem Vorbild Österreichs auch in der Schweiz einefür den politischen Islam einzurichten sowie ein Gesetz, dass die Finanzierung islamischer Organisationen aus dem Ausland kontrolliert und die Koranschulen: "Die Politik sollte statt der Kooperation mit den Islamverbändensetzen, welche demokratische Werte verteidigen und leben - und auch die große Mehrheit und Vielfalt der muslimischen Bevölkerung der Schweiz besser abbilden."In derwünschte sich Ronen Steinke, dass auch Deutschlandziehen würde aus den jüngsten islamistischen Terroranschlägen: Indem es nämlich den(§ 166 StGB), der Gotteslästerung immer dann bestraft, wenn sie "den öffentlichen Frieden stören" kann. Die Folge: Beleidigungen christlicher oder anderer Religionen werden praktisch nie bestraft. "Als hingegen 2006 ein Mann in Nordrhein-Westfalen Toilettenpapier mit dem Wort 'Koran' bedruckte, reagierte das Amtsgericht drastisch. Der Richter verwies auf die damals weltweiten,in der dänischen Zeitung. Und er ging deshalb den Angeklagten besonders hart an:plus dreihundert Sozialstunden. ... Wenn Kleriker oder Gläubige sich besonders harsch jeden Spott verbitten und zu Gewalt aufrufen - dann zollt das deutsche Strafrecht ihnen zumindest insofern Respekt, als esansieht."In der spricht sich der Religionshistorikergegen eine Abschaffung des Blasphemieparagrafen aus: "Wichtiger wäre einedes Begriffs. Im jüdischen Kontext entspricht ihm am ehesten der Begriff 'chillul haschem', die Schändung des (göttlichen) Namens. Bezeichnenderweise kann der göttliche Name nur von denen geschändet werden, die sich. Durch amoralisches Handeln liefern sie den Anders- und Nichtgläubigen Argumente gegen ihren Glauben. Doch wie soll ein Nichtgläubiger den Glauben diskreditieren, dem er gar nicht anhängt? Somit kannsein, der eine Religion verlacht, wohl aber jener von bigotten Überzeugungen Angetriebene, der im Namen der Religion den Ungläubigen tötet."