Birgit Walter unterhält sich für diemit den beiden geschassten Leitern der Staatlichen Ballettschule Berlinund. Die beiden weisen alle Vorwürfe von sich und sind besonders empört darüber, dass keiner der Anklagepunktebenennt: "Schon die Begrifflichkeiten machen uns sprachlos. Sexuelle Übergriffe! Was ist gemeint? Ich habe in 17 Jahren nicht einen Schüler oder Lehrer erlebt, der so etwas behauptet hätte. Wäre uns das bekannt gewesen, hätten wir sofort die Polizei gerufen. Wir brauchen den: Was ist wem passiert? Aber sämtliche Vorwürfe bleiben, nur zwei Namen sind konkret - unsere", kritisiert Seyffert. Außerdem erklären beide, Vorwürfe gegen Lehrer anweitergeleitet zu haben, die als einzige abmahnen oder gar kündigen darf. Es gab "Gespräche, es wurde der Verwaltung gemeldet, daraus folgte - nichts. Beide Lehrer sind. Und wir haben Hausverbot."Und die Kunst ist doch systemrelevant, ruft Marco Frei in, nachdem er noch einmal am Wochenende zwei Aufführungen erleben konnte:' Oper "Die Vögel" in München und"Bienenkönigin". "Mit dem ungerechtfertigten neuerlichen Lockdown für die Live-Kultur, den Kirill Petrenko, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, kürzlich treffender einen 'Knockdown' nannte, ist Deutschland dabei, die hohe Qualität seines reichen Kulturlebens jäh zu verspielen." Thorsten Jantschek kann die Rede von der Systemrelevanz dagegen nicht mehr hören, die mit so vielverbunden sei, wie er im kommentiert : "Nicht in den Galerien haben sich Besucher des diesjährigen Gallery Weekends im September in Berlin angesteckt, sondernin der Hand. Ich selbst habe erlebt, wie nach einer Vernissage alle dicht gedrängt vor der Galerie stehen, als ob das Virus die Kulturleute nicht befällt."Weiteres: Falk Schreiber berichtet in dervom Hamburger Konferenz-Wochenende "Burning Issues" auf Kampnagel.Besprochen werdenInszenierung vonRevolutionsdrama "Dantons Tod" (SZ),Inszenierung von"Die Großherzogin von Gerolstein" an der Komischen Oper Berlin (bei der SZ -Kritiker Wolfgang schreiber "präzise gesetzte Blödelei" genoss),Inszenierung von"Barbier von Sevilla" in Mannheim (die Judith von Sternburg in der FR "grandios" findet),Inszeneirung von"Zauberflöte" an der Semperoper (und "mit exzellenten Sändern", wie Clemens Haustein in derverischert) undChoreografie "Portrait of Frédéric Tavernini" ().