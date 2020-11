Diemüssen hetzenden Autokraten wie Erdogan und Islamisten eine klare Absage erteilen, fordert , Pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, in der. "Trauerbekundungen und das reflexhafte Beschwören von Demokratie und Toleranz reichen längst nicht mehr aus. Und nein, die Situation der Muslime in Europa heute hat gar nichts zu tun mit der staatlich organisierten, systematischen Entrechtung undin der Nazi-Zeit, die zur industriellen Vernichtung von sechs Millionen Menschen führte. Einer der vielen Unterschiede ist, dass Islamismus aktuell ein reales Problem ist. Es ist erstaunlich zu beobachten, dass genau diejenigen, die nach denden Anspruch erhoben haben, für 'die muslimischen Opfer' unter den neun Toten zu sprechen, sich jetzt hinter der Ausrede verstecken: 'Das hat nichts mit mir zu tun.' Nach dem Motto:gehören zu uns,nicht."Es reicht nicht, sich als Muslim gegen Attentate zu äußern, man muss schon eine Kampagne bekämpfen, wie sie vor dem Mord gegen den Lehrergeführt wurde, schreibt die Autorin in der: "ist mir dieser Mechanismus wohl bekannt: 'Ich bin kein Mafioso, daher ist die Mafia.' Das war jahrelang der perfekte Rahmen, der der Mafia zum Aufschwung verholfen hat. Erst als eine genügend große Zahl von Sizilianern erkannte, dass die Mafia, auch wenn wir keine Mafiosi sind, und dass es in unserer Verantwortung liegt, täglich, wo wir nur können, die Mafia anzuprangern und nicht mehr wegzusehen, konnte der Kampf gegen die Mafia auch seitens der Polizei eine gewisse Wirksamkeit erlangen.""Warum istimmer wieder Ziel von gewalttätigen Extremisten", fragt, Studiendirektor an der berühmten Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris, in(dort ist der Artikel inzwischen entfernt worden , weil er den redaktionellen Standards nicht entspreche, nachlesen kann man ihn hier ). Khosrokhavars Antwort ist einfach: "Deutschland, England, Italien und sogar Dänemark - wo Karikaturen des umstrittenen Mohammed erstmals veröffentlicht wurden - haben keine vergleichbare Gewalt erlebt. Der Grund dafür ist einfach: Frankreichs extreme Form des Säkularismus und seine, die den Radikalismus unter einer marginalisierten Minderheit angeheizt hat."Jürg Altwegg schildert Frankreich in derals ein: "Die Tochter einer muslimischen Familie, die einen serbischen Christen heiraten wollte, wurde. In Cannes lösten Gerüchte über eine angebliche Schießerei eineaus. Hunderte von Übergriffen auf gewählte Politiker wurden gemeldet (oder auch verschwiegen). Alle dreißig Minuten verweigerte jemand den Gehorsam gegenüber der. Eine rechtsextreme Zeitschrift porträtierte die schwarze Abgeordnete Danièle Obono als."In der kritisieren Lucien Scherrer und Anna Schneider eine, die lange denhabe: "Wie zahlreiche Reaktionen auf die Anschläge in Frankreich zeigen, ist diese Versuchung nach wie vor groß. Der ehemalige Chefredaktor der, Heribert Prantl, warnte in einem Beitrag sogleich vor '; 'vielleicht', so mutmaßte er über Patys Mörder, 'wäre er nicht zum Mörder geworden, wenn er Lehrer wie Samuel Paty gehabt hätte'. Das linke Schweizer Online-Magazinbenötigte, bis es den Mord an Paty überhaupt erwähnte; die noch linkerezeigte vor allem Verständnis dafür, dass die Meinungsfreiheit von 'den Ausgegrenzten' in Frankreich als 'Unterdrückungsinstrument' empfunden werde. Die deutschewarf dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron derweil vor, 'den Mord an einem Lehrer' zu einer Grundsatzfrage ''."und zum Widerstand gegen fanatischen Islamismus nach den jüngsten Anschlägen hat zu hässlichen Szenen in dergeführt. Im überlegt ein reichlich verdruckster Simon Tisdall, obdaran nicht eine Mitschuld trägt: "Politische und religiöse Führer von Bangladesch bis Jordanien und antifranzösische Demonstranten ließen öffentlich ihre Wut an ihm aus und beschuldigten ihn, 'Satans Werk' zu tun. Vieles von dem, was er sagte, wurde missverstanden oder absichtlich verzerrt. Auch die Wahrheit wurde ein Opfer. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass es Macron durch sein lautes undgleichzeitig gelungen war, die muslimische Öffentlichkeit zu verärgern und offenbar auch Extremisten anzustacheln. Das unmittelbare, düstere Ergebnis, das ihm zu Recht oder zu Unrecht vorgeworfen wird, war eine Reihe von Anschlägen in Nizza, Avignon und Saudi-Arabien. ...Er und andere europäische Führer sehen sich jetzt mit einer möglicherweise mächtigen islamfeindlichen, antimuslimischen Gegenreaktion konfrontiert, die zuführen könnte."Und hier ein Ausschnitt aus der offiziellen Freitagspredigt der: "Unsere erhabene Religion widersetzte sich niemals gegen kritische Sichtweisen; unterschiedliche Betrachtungen und Gedanken wurden keineswegs blockiert. Wogegen sich der Islam, ja sogar die ganze Menschheit widersetzt, ist dievon Menschen undunter dem Deckmantel der 'Meinungsfreiheit', die zu Unwohl in der Gesellschaft führt. Besonders Kreise mit geläufigen Absichten und Zwecken haben ihre Angriffe gegenüber dem Gesandten Allahs wieder begonnen. Ihre Maße überschreitende Kommentare überwältigen nicht nur Muslime, sondern alle besonnenen und gewissenhaften Menschen."Im Interview mit dervom Internationalen Institut für Zivilgesellschaft in Warschau über die, die sich innach der Verschärfung des eh kaum vorhandenen Abtreibungsrechts neu formiert hat. Selbst konservativen Frauen beteiligen sich: "Mitte vergangener Woche wurde eine neue Umfrage veröffentlicht. Da bekam die PiS nur noch, so wenig wie noch nie. Kaczynski hat sicher nicht damit gerechnet, dass der Frauenstreik ihm schadet. Er hat sich auch auf die Unterstützung der Medien verlassen, doch die blieb aus. Wahrscheinlich, weil über 78 Prozent der Bevölkerung für das alte Abtreibungsrecht sind." Politische Unterstützung finden die Frauen dennoch nicht mal bei der Opposition: "Selbst dieist gegen die Frauenproteste und hat dazu aufgerufen, die."