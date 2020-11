Robert Misik schildert in derdienach dem islamistischen Terrorattentat mit vier Toten - in genau jener Nacht, als der neue Lockdown begann: "Terror und die dschihadistische Kriegserklärung gegen eine heterogene Gesellschaft der Freiheit erregen den spontanen, emotionalen Wunsch, gemeinsam aufzustehen, ein massives Zeichen zu setzen, sich aber damit als Gesellschaft auch wechselseitig psychisch zu stützen. Inwird es das aber nicht geben können. Wie schrieb eine Wiener Journalistin auf Twitter? 'Zusammenstehen nach Terroranschlag - isolieren wegen Lockdown. Es ist alles zu viel.'""Der Terror von der Wiener Innenstadt trifft eine vonhart getroffene Gesellschaft", schreibt Ronald Pohl im. Und ein so strapaziertes gesellschaftliches Gewebe kann irgendwann auch mal nachgeben: "Es ist, als würde ein neuer, das Kollektiv betreffender Stressfaktor mit einem anderen, altbekannten multipliziert. Wer zum Beispiel bisher im Wiener Raum meinte, er könne- trotz Pandemie - guten Gewissens in die Schule schicken, der wurde am Dienstagauch dieser Illusion kurzfristig beraubt. Man muss somit den übel kontaminierten Begriff des '' keineswegs wie Carl Schmitt gebrauchen, um den Stress, der die Gesellschaft akut plagt, als Kompositum aufzufassen. Als multiples,; es gleicht einem Gewitterregen von Zumutungen, die von allen Seiten, scheint's, auf uns einprasseln."Die Dschihadisten seien in Österreich "besonders gefährlich und noch mal", sagt der Terrorismusexperteim Gespräch mit Konrad Litschko ebenfalls in der: "Ein Großteil kommt aus Tschetschenien, Bosnien oder Kosovo/Albanien/Mazedonien, viele. Als der IS zu Ausreisen aufrief, folgten dem 250 Islamisten aus Österreich. Hochgerechnet auf die Bevölkerung waren das doppelt so viele wie in Deutschland."In dermacht Alexandra Föderl-Schmid dieund insbesondere Kanzlerfür das Attentat in Wien und scheut dabei auch das Wort vom "" nicht: "Der stramme Konservative Sebastian Kurz führt in Wahlkämpfen einen', den er als Kampfbegriff nutzt. Er stellt damit alle Musliminnen und Muslimeund trägt damit zur Polarisierung der Gesellschaft bei. ... Die weit verbreitete Bereitschaft der Österreicher zu verdrängen, trägt dazu bei. Was fehlt, ist eine konsequente Beschäftigung mit Problemen. In diesem Fall fehlt es an Programmen oder, um diese radikalen Menschen aus ihrer bedrohlichen Gedankenwelt zu befreien." (Zitat aus der Printausgabe, online liest sich der Kommentar leicht anders.)gehört seit Jahrhunderten zu Österreich, schreibt dagegen der Historikerin der. "Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag des österreichisch-ungarischen Imperiums bestand imdes anderen undseiner Existenz. ... Die traditionelle Mentalität der Vielfalt - heute würde man 'Multikulti' sagen - im Staatsverständnis zeigt sich in einem bemerkenswerten Detail: Das katholisch geprägte Österreich war pragmatisch genug, denanzuerkennen. Das Ertragenwollen auch religiöser Gegensätze führte dazu, dass Österreich-Ungarn zu Anfang des 20. Jahrhunderts der einzige christlich geprägte Staat war, der die Beziehungen mit muslimischen Gemeinschaften auf eine gesetzliche Grundlage stellte."Auf einer weiteren Seite zum Attentat klagen einigeJournalisten, dass sich Medien und soziale Medien bei ihrer "" nicht immer an diehalten: "Dass die Wiener Polizei dazu aufrief, keine Videos und Bilder ihrer Einsätze in sozialen Medien zu teilen, hat vor allem mit der Sicherheit der Wiener:innen zu tun. In erster Linie ging es darum, die polizeilichen Maßnahmen und damit dennicht zu gefährden. Die Bitte wurde von vielen Nutzer:innen geteilt. Und dennoch waren die sozialen Netzwerke in der Nacht auf Dienstag voll mit privatem Bildmaterial mit teils gewaltvollen und expliziten Szenen."In derempfiehlt Gustav Seibt der Bevölkerung mehr "" angesichts von Terroranschlägen, um das Spiel der Täter nicht mitzuspielen: "Sie kann eine Vorform dersein. Wir haben allen Grund, mit den Opfern zu trauern und die Verbrecher zu verabscheuen. Es gibt nicht den geringsten Grund, die Gefahren auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wo Jammer war, muss. Aber es gibt, immer wieder, allen Grund, das Spiel der Täter mit den Bildern nicht mitzumachen. Erst dann wird der Raum, die helfen, und vor allem für politische und polizeiliche Strategien."Derist eine schlimme Sache. Aberist schon auch selber schuld, findet der Autor und Europa-Experte in Harvardim. Noch bevor der Samuel Paty der Kopf abgeschnitten wurde, hatte Macron ein Programm angekündigt, um mit der muslimischen Parallelgesellschaft zu brechen, hatte aber auch die soziale Abschottung der Banlieues durch den Zentralstaat anerkannt. Macron wollte einen 'aufgeklärten Islam' schaffen, etwa durch eine Ausbildung der Imame in Frankreich, und er wollte, dass die Republik von ihren Bürgern wieder geliebt wird. Das sind Widersprücghe, findet Goldhammer: 'Religion aufzuklären' bedeutet, die Leidenschaften des Glaubens, während das Entzünden patriotischer Leidenschaften mit dem Gerede vom Krieg genau das Gegenteil bewirkt. Der beste Weg, leidenschaftliche Dschihadisten zu besiegen, könnte einfach darin bestehen, durchzu zeigen, dass sich kühlere Köpfe tatsächlich durchsetzen können, selbst angesichts wiederholter Provokationen und hurrapatriotischer Reaktionen." Wie dieses Beispiel aussähe und ob es nicht einfach wie Weggucken aussähe, sagt Goldhammer nicht.