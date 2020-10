undmüssen gemeinsam gegen den Islamismus vorgehen, fordert die Filmemacherin und Publizistinin einem-Essay, in dem sie vor allem auf die Gemeinsamkeiten zwischeneingeht: Neben demist es auch die Verachtung von Rede- und: "Denn ihre Ideologien verlangen einen Typus Mensch, der in'seine Pflicht' tut, statt mündiger Bürger, die über den gegenseitigen Austausch zur besten Lösung für Probleme kommen - und diese Freiheit ist auch hierzulande von Extremisten bedroht. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke ermordet. Er wurde wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen zur Zielscheibe. Walter Lübcke wollte Versöhnung, so wie die jüdische Gemeinde in Halle, die Jom Kippur feierte, das Fest der Versöhnung, als ein rechtsextremer Fanatiker in der Synagoge ein Blutbad anrichten wollte."Es hat auch in Deutschland in diesem Jahr mehrere, meist auf zufällige Passanten, gegeben, die von den Medien kaum zur Kenntnis genommen wurden. Es handle sich aber, und man müsse dieberücksichtigen, sagt Islamwissenschaftlerim Gespräch mit Stefan Reinecke in der taz : "Bei Radikalisierungen von Jugendlichen spielen fast immerwie der Tod von Angehörigen oder schulisches Scheitern eine Rolle. Der Weg in den Islamismus ist oft eine Flucht aus einem als frustrierend empfundenen Alltag. Wie weit die Radikalisierung geht, hängt oft davon ab, ob die Jugendlichen zu ihrem familiären Umfeld noch intensive Kontakte haben. Wenn nicht, ist die Radikalisierung wahrscheinlicher. Es gibt ein Bündel von Faktoren."-Autor Ambros Waibel möchte Kritik an der, die sich zumnicht äußere (unser Resümee ), nicht so einfach gelten lassen. "Wie soll eigentlich ausgerechnet sie, die schon den Kampf gegenund, gegenund last, not least den gegen denvon oben auf ihren schmalen Schultern hat, nun sich hauptamtlich auch noch mit dem Islamfaschismus beschäftigen?" Am Ende plädiert er für ein Gespräch mit den islamischen Communities in Europa.Detlef Esslinger überlegt in der, wie man überhaupt gegen Islamismus vorgehen könne.nach Syrien gehe bei syrischen Tätern nicht - und Haft bringe auch nicht viel: "In Gefängnissen, auch im Jugendvollzug, dominieren, in denen Radikale oft noch radikaler werden. Wer die Gefahr bannen will, der vermeidet um alles in der Welt, dass Verurteilte lediglich ihre Zeit absitzen, bis zum letzten Tag - und dann als derart gefährlich eingestuft werden müssen, dass man sie behelfsweisestellt, wie den mutmaßlichen Täter von Dresden. Es gibt etliche Fachleute und Konzepte, um während des Strafvollzugs '' zu organisieren, wie Bernd Maelicke, der Nestor auf dem Fachgebiet Resozialisierung, dies nennt. Spektakulär ist diese Arbeit nicht. Mit Forderungen danach sind keine 4000 Twitter-Likes zu gewinnen. Aber geht es nicht allen darum, ein Problem zu lösen?"