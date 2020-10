Inwurde das Abtreibungsrecht, das sowieso schon das drakonischste in ganz Europa war,. Nun dürfen auch Föten mit vorhersehbaren Behinderungen nicht mehr abgetrieben werden. Wie es dazu kam, zeigt auch das Ausmaß, in dem die demokratischen Institutionen in Polen schreibt Florian Hassel in der: "Die PiS vermied rechtswidrig eine. Und statt ihrer Verantwortung in einer parlamentarischen Demokratie nachzukommen und ein Gesetz zu formulieren, überließ sie das Abtreibungsverbot dem Verfassungsgericht - das seinem Namen alsfreilich schon seit 2016 keine Ehre mehr macht."Die Zahl dersteigt in der Türkei, berichtet Deniz Yücel in der. Der Anstieg sei Ausdruck gleich mehrerer Tendenzen, nicht nur der Islamisierung: Die gestiegene Gewalt sei auch "eine Reaktion auf dasvieler Frauen und ihre größere ökonomische Unabhängigkeit. Das zeigt auch ein Blick auf die Täter: Bei den 474 Tötungen des vergangenen Jahres konnten die Frauenrechtlerinnen in lediglich sieben Fällen' feststellen. Selbst wenn dieses Motiv auch bei einigen weiteren Morden ausschlaggebend gewesen sein mag - die weitaus häufigsten Gründe sind andere: Eifersucht, Trennungsabsichten, Beziehungskonflikte. Oft steht der Mord am Ende einervon Gewaltanwendungen."Jürg Altwegg berichtet in der, dass es auch in Frankreich Medien gibt, die diekleinreden - er nennt das Internetmagazinvon Edwy Plenel - und nebenbei resümiert er pointiert dieSamuel Patys: "Die Kampagne, die zu seiner Enthauptung führte, begann mit den, die gar nicht dabei war - sie hatte den Unterricht geschwänzt - und ihren Vater desinformierte. Dieser reicherte die Lügen mit der Behauptung an, seine Tochter sei wegen ihres Glaubens stigmatisiert und ausgeschlossen worden. Gemeinsam mit einem der Terrorabwehr bekannten islamistischen Fanatiker wurde der Vater."Der Mord an Samuel Paty legt auch andereoffen, die Elisa Brown in benennt . Frankreich hat zwar einen- aber darum fehlt Geld im einzelnen. Französische Lehrer fühlten sichan der vordersten Front des Laizismus. Sie beklagen "auch, dassnicht ernst genug genommen worden sei, dass ihre Bezahlung zu den niedrigsten für ihren Beruf in Europa gehöre, dass die Arbeitsbedingungen schlecht seien, dass junge Lehrer mit wenig Vorbereitung in raue Stadtviertel gesteckt würden und dass die Arbeitsbelastung überwältigend sei. Obwohl viele dieser Probleme aus der Zeit vor Macron stammen, werfen die Lehrer seiner Regierung vor,zu nehmen oder zu verschlimmern."Im Interview mit derdenkt der niederländische Autorüber einige postmoderne Paradoxien nach. Zum Beispiel dies: Wir, aber im Zweifel geht der Nationalstaat immer vor. "Die europäischen Politiker haben es selbst in der Hand, wie zahllose entwurzelte und verarmte Menschen dieses Europa empfinden, ob als. Fast immer werden die Fehler national gemacht, und dann im sogenannten Blame Game der Europäischen Union in die Schuhe geschoben. Diese Lüge ist mit verantwortlich, dass Europa von viel zu wenigen Menschen als Heimat empfunden wird. Zugleich ist es für mich wundersam, dass in den Umfragen nach alldem immer nocheintritt. Das zeigt mir, dass die Idee besser ist als die Wirklichkeit."Und immerhin eine gute Nachricht: Der so umstrittene", derschützen soll, wurde nun nach unendlicher Bauzeit ein paar mal probeweise betrieben - und hat funktioniert, berichtet Thomas Steinfeld in der