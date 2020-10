Wieder da: Borat.

Heute startet"Borat"-Sequel auf. Dass er in der Charade des vermeintlich kasachischen Reporters noch immer seine entlarvenden Späße aufführen kann, wundert einen ja schon an sich. Dass es ihm nun, kurz vor der Wahl in den USA, gelungen ist, Trumps Anwaltin ein kompromittierendes Szenario zu bugsieren, ist da schon ein Coup: Zu sehen ist, wie sich eine Fake-Journalistin an Giuliani ranwanzt, bis dieser mit der Hand in der Unterhose auf dem Bett liegt, als Cohen die Szenerie stürmt. Tobias Kniebe hat sich die Szene für die angesehen . Tomasz Kurianowicz stellt sich in derdie Frage, "was diefür einen aufklärerischen Effekt haben soll." Andrian Kreye () sieht in solchen Szenen auch ein- denn immer mehr Streamingdienste suchen in der Gegenwart nach Haltung: "hat sich bis zum neuen 'Borat'-Film noch nicht eindeutig positioniert.hat sich alszum rechtsnationalen Medienkosmos ausund den sozialen Plattformen positioniert."Imist Brian Viner absolut hingerissen : "Just like the original, 'Borat 2' isin that it starts off looking like a mickey-take of a backward, former Soviet republic, when really the only object of the mockery is America. In particular, this film sets out to catch the more diehard Trump supporters and far-Right conspiracy theorists, scooping up more than a few others in its satirical net, such as aquite happy to, who wants only to be the next 'Queen Melania'. Most of themin their own ridicule, though there are times - as with a kindly Holocaust survivor in a synagogue - when your heart goes out to them.deserves to be one of Borat's victims." Weitere Besprechungen im Tagesspiegel und im Standard Weitere Artikel: In dersprichtüber ihre Rollen in "Hausen", einer deutschen Horror-Serie, die im Plattenbau spielt. Über diese - und die-Serie "The Haunting of Bly Manor" - schreibt Sebastian Markt aufBesprochen werden"Ema" ( Zeit , mehr dazu hier ),fürgedrehte Tragikomödie "On the Rocks" (online nachgereicht von der FAZ ),Regiedebüt "Cortex" ( Tagesspiegel SZ ),Dokumentarfilm "Im Stillen Laut" über die Künstlerinund ihrer Lebensgefährtin ( taz ),-Doku "The Social Dilemma" ( Freitag ), die Wiederaufführung vonAntikriegsklassiker "Komm und sieh" ( taz ), die DVD von' Klassiker "Der Leichenverbrenner" von 1968 ( Berliner Zeitung ) und-Neuverfilmung von"Rebecca" ( Presse ).