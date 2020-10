In Frankreich steht der Mord annach der gestrigen nationalen Gedenkfeier für den Lehrer immer noch im Mittelpunkt. Der Schriftsteller schreibt im: "Viele lehnen heute dieab, nicht nur Muslime. Man solle die'. Aber nur weil man wir sierespektiert haben, konnten wir uns aus dem Zugriff von Religion befreien undleben, in einem Land, in dem alle Religionen akzeptiert sind."In seiner Kolumne inmahnt(der seine Kolumne über einen Tweet zugänglich macht): "Es gibt einen moralischen Fehler, den wir mehr denn je vermeiden müssen: die, der die Muslime in die Verachtung der Tat einschließt. Aber es gibt einen symmetrischen Denkfehler, der aus dem Wunsch entsteht, die Gleichsetzung zu vermeiden, und den wir mit der gleichen Energie zurückweisen müssen: die Idee, dass der Islamismus des Paty-Mörders' zu tun habe."Der Mord an Samuel Paty legt offen, in welchem Ausmaßdie Blitzableiter der Republik sind - und sie versagt hier, schreibt Michaela Wiegel in der: "An vielen Schulen in der Banlieue haben die Lehrer vor dem Druck des politischen Islams kapituliert.der Pädagogen in sozialen Brennpunkten gaben kürzlich an,. Sie verzichten darauf, die Atteste zu überprüfen, die muslimischen Mädchen eine Chlorallergie bescheinigen, damit sie im Schwimmunterricht nicht ihren Körper zeigen müssen. Sie akzeptieren, dass viele Mädchen imfehlen. Sie vermeiden es, im Geschichtsunterricht denzu behandeln.Die Islamwissenschaftlerinergänzt in derzum Umfeld, in dem die Lehrer agieren: "Es sind nämlichunter den Muslimen, die islamistische Ideen teilen. Gerade unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zeigte jüngst eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop, stehen bedenkliche Auffassungen hoch im Kurs. Ähnliches lässt sich auch für andere europäische Staaten sagen."Wie kann in Deutschland angesichts der Ermordung vonnurherrschen, fragt Juso-Chef und SPD-Vizebeivor allem mit Blick auf die Linke: "Will die politische Linke den(…) nicht länger Rassisten und halbseidenen Hobbyislamforschern überlassen, dann muss sie sich endlich gründlich mit dieser Ideologie als ihrem wohlbeschäftigen. Sie muss klarstellen, dass in ihrer Idee von der gerechten Gesellschaft der Glaube eine Sache zwischen dem Einzelnen und seinem Gott ist. Niemals jedoch kann sie Glaube als einezwischen einzelnen Individuen akzeptieren. Zumal wenn diese im behaupteten Auftrag eines Gottes oder einer wie auch immer gearteten Ideologie meinen, Recht sprechen undzu können. Die Durchsetzung dieses Prinzips ist noch keine hinreichende, wohl aber eine notwendige Voraussetzung für linke Politik."Der bei einemvor zwei Wochen in Dresden getötete Mann wurde offenbar Opfer eines. Und wieder einmal schweigt die linke und liberale Zivilgesellschaft, konstatiert auch Sascha Lobo auf. Sie habe es "versäumt, einezu entwickeln". "Zum Mord in Paris schrieb jemand ernsthaft: 'Ist nicht derund sein Umgang mit armen Menschen und Ländern am islamistischen Extremismus schuld?' Das ist nicht nur bizarr geschichtsvergessen und stumpf. Es ist auch eine Form von, wenn man muslimischen Menschen und ganzen Ländern in toto die Verantwortung für ihr eigenes Handeln abspricht und stattdessen offenbar glaubt, alles, was auf der Welt geschieht, sei ausschließlich eine Reaktion auf den bösen Kapitalismus der weißen Europäer und Amerikaner."ist im "Herz der Finsternis" angekommen,leisten nur noch ein paar, seufzt der russische Schriftsteller in derund versucht, belarussischen Protestanten zu erklären, weshalb die: Es gebe sie schlicht nicht mehr. "Von der Wurzel her begann sie zu, als im postsowjetischen Russland der Perestroika politische Freiheiten möglich wurden, geringe zwar, aber für Russland schlicht unerhörte. Die russische Intelligenzija stellte eine bemerkenswerte, Legenden bildende Kaste dar, die für Freiheit, Gerechtigkeit und das Glück des Volkes kämpfte. Ende des 20. Jahrhunderts wurde klar, dass jeder seine, von der Gerechtigkeit und auch vom Volk hat. Heute befindet sich die russische Gesellschaft in einem völlig. Sie ist dermaßen isoliert, dass sie gereizt und rücksichtslos mit sich selbst im Dauerstreit liegt und sich an inneren Widersprüchen aufreibt. Die einen geben den anderen nicht die Hand, die Zweiten verdächtigen die Dritten der Kompromisse mit den Machthabern, die Vierten haben sich konkret, die Fünften haben sich einfach aus diesem Spiel verabschiedet."