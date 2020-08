Liebe Community, wir nehmen die Kritik, die vielen Kommentare und Hinweise ernst und haben den Beitrag von Dieter #Nuhr von der Kampagnenwebsite https://t.co/s4YE1PMIom entfernt. - DFG public (@dfg_public) July 31, 2020

Bert Schulz wundert sich in derüber die doch fast unheimlichin Berlin am Samstag, wo er übrigens vielhörte: "Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer, auch als aufgeklärter Mensch in diese Gruppe abzurutschen. Genervt sein über den Mund-Nasen-Schutz; dazu ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Staat oder Frust über eine Steuernachzahlung, und dann vielleicht eine gute Freundin, dieist und die mensch dann auf eine solche Demo begleitet. Jedenfalls ist es unmöglich geworden, den Protest - wie weite Teile der Debatte zum Umgang mit Corona - auf einemeinzuordnen."Viele der Parolen auf der Demo waren "" oder zumindest verschwörungstheretisch, sagt Levi Salomon vom "Jüdischen Forum für Demokratie" im Interview mit Christian Jakob in der: "Der häufigste Inhalt auf den Plakaten am Samstag war: ''. Dahinter steckt die Vorstellung, der Milliardär Bill Gates habe Corona entweder selbst in die Welt gesetzt oder nutze es aus, um Menschenund damit zu unterjochen. Viele Menschen haben sich mit dieser Verschwörungstheorie lange auseinandergesetzt. Es gab Faktenchecks dazu und viel sachliche Aufklärung. Trotzdem wurden diese Plakate am Samstag vielfach getragen. Denn es gibt Menschen, die sich verschlossen haben. Was nicht passieren darf, ist, dass sie neue Anhänger für ihre Ideen gewinnen."Als für keinerlei Argumente zugänglich erlebte auchler Hannah Bethke die Demonstrierenden: "Man, sagt eine Frau, die siebzig Jahre alt ist. Das Tragen der Maske sei furchtbar lästig, und die Lokale seien alle geschlossen, und demonstrieren dürfe man auch nicht. Aber das tue sie doch gerade? 'Na, wir machen das eben einfach.' Dass dasund die Lokale längst wieder geöffnet sind, beeindruckt sie nicht. Sie weiß, wer ihr die Freiheit klaut: die Regierung und die Lügenpresse."Die Wirtschaft schrumpft. Aber können die Prediger des "" jetzt jubeln? Die "Nachhaltigkeitsforscherin"steht mit ihrem Buch "Unsere Welt neu denken" auf Platz 4 der-Bestsellerliste, auch der Bestseller-Autormöchte ohne Kreuzfahrten auskommen.-Kolumnist Alexander Neubacher widerspricht . "Auch wenn es in Göpel- und Precht-Büchern anders steht: Die beiden Ziele 'Weniger Wachstum' und 'Weniger Armut' gehen leider nicht Hand in Hand. In der echten Welt sieht der statistische Zusammenhang so aus: Schrumpft die Wirtschaft,. Zigtausende Firmen stehen vor der Pleite, Hunderttausende Menschen fürchten um ihren Job. Precht mag ohne Kreuzfahrten prima leben können. Diein Rostock und Meyer in Papenburg sehen das anders."Diehat ein Video des Kabarettistengelöscht, das zu den Promi-Stimmen gehört, die die DFG für ihre Kampagne #fürdas Wissen sammelt. (Unter diesem Hashtag lassen sich nun die vielen Äußerungen gegen Nuhr nachlesen.)Irgendetwas Anstößiges ist in dem Beitrag Nuhrs eigentlich nicht zu hören - er mokiert sich allerdings sanft über das Motto "" der Follow-Friday-Bewegung. Auf Twitter hat es darum einen Shitstorm gegeben, vielen gilt Nuhr", weil er sich nicht ausschließlich über Rechte lustig macht. Nicht die Angriffe auf Twitter, sondern dashalte er für den eigentlichen Skandal, notiert Nuhr in einem empörten Facebook-Post : "Es gibt nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter Klimawissenschaftlern unterschiedliche Szenarien und verschiedenste Lösungsstrategien. Es ist sogar Grundbedingung von freier Forschung, dasszugelassen sind und diskutiert werden. Das passiert ja auch in der Wissenschaft. In der Öffentlichkeit aber wird Meinungsvielfalt zunehmend aktiv. Einzelne Gruppen proklamieren unantastbare Wahrheiten, behaupten, die Wissenschaft sei auf ihrer Seite und behandeln dementsprechend kritische Denker als Ketzer."Im kommentiert Michael Hanfeld: "Damit gibt die DFG auf erbärmliche Weise ihre Prinzipien preis. Sie leistet als Wissenschaftsorganisation einen Offenbarungseid." Felx Hütten findet Nuhr aufdagegen problematisch: "So lässt er sich gerne über die Maskenpflicht aus, unterstellt Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie sei dem Virologen Christian Drosten verfallen, und insinuiert, dass Aktivistin Greta Thunberg mit ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz den Hungertod von Millionen Menschen in Kauf nehme. Das Publikum findet's lustig,."Ein bisschen ähnlich die Aufregung um die Feministin, die in Berlin-Neukölln zur Integrationsbeauftragten ernannt wurde - Grüne und Linkspartei wetterten dagegen, berichtet die: "'Was für eine bizarre Fehlbesetzung! Hey, hier ist', postete auf Facebook die Grünen-Abgeordnete Susanna Kahlefeld."Außerdem: In der greift Peter Weissenburger nochmal den Streit zwischen der Rechtsextremismexpertinund demKolumnisten Don Alphonso auf, dessen ergebene Gefolgschaft Strobl auf Twitter mit seinem Shitstorm überzogen (unser Resümee ) - aber das sind ja schon die Aufgeregtheiten von vor dem Wochenende.