Lili Bayer und Paola Tamma schildern in, wie schwer es für die Brüsseler Institutionen ist, die prostaatlichezu bekämpfen. Dort hat man im letzten Jahrin einer staatsnahen Holding namens("Mitteleuropäische Presse- und Medienstiftung) zusammengefasst. Eine Hoffnung der EU zur Bekämpfung illegaler Wettbewerbsverzerrung ist das. 2016 und 2019 erhielt die Kommission zwei Klagen über die ungarische Medienkonzentration. "Die Klage von 2019, die voneingesehen wurde, zitiert Daten des Medienforschungsunternehmens Kantar, die zeigen, dass ein Medium aus der KESMA-Holding, das Magazinseiner gesamten Werbeeinnahmen auserhielt, während das unabhängige Magazinnur 3,5 Prozent seiner Einnahmen damit bestritt." kommt in seinem Blog auf das(heute Die Linke) zurück, das irgendwie in einemverschwunden zu sein scheint. Die Zahlen waren sogar in der offiziellen Version: "Die Partei selbst bezifferte ihre Geldbestände zum 1. Dezember 1989 auf die für Ostdeutsche unvorstellbare Summe von. Dieses Vermögen wurde im Zuge der Währungsunion zum Kurs von 2:1 auf D-Mark umgestellt. Auf heutige Verhältnisse umgerechnet, waren dies - ohne Inflationsausgleich und Kaufkraftverlust - mehr als. Hinzukamen rund 90 Millionen D-Mark auf ausländischen Konten, deren Existenz die Partei verschwiegen hatte. Zum Vergleich: Mit 136 Millionen Euro (2018) besitzt diein Gesamtdeutschland heutedieser Summe."Am 9. August wird ingewählt. Präsident Lukaschenko hat im Vorfeld praktisch jeden verhaften lassen, der ihm gefährlich werden könnte. Die Opposition singt zur Aufmunterung "Mauern", ein Lied, dessen Musik1968 als Hymne des katalanischen Kampfes gegen die Franco-Diktatur komponiert hatte, die Verse wurden 1978 von dem polnischen Liedermacherfür den Kampf der Solidarnosc verfasst, erzählt Felix Ackermann in der. In Weißrussland werde der Refrain allerdings in leicht abewandelter Version gesungen: "'Wenn du mit dem Rücken drückst und wenn wir gemeinsam drücken, dann werden die, und wir werden frei aufatmen.'" Die Originalversion war weitaus weniger optimistisch, so Ackermann und zitiert: "Er betrachtet den Gleichschritt der Massen, / Schweigt vertieft in das Getöse der Schritte, / Und die, eine Kette wiegt um die Beine." Nun, in Polen hatte die Geschichte ausnahmsweise den Optimisten Recht gegeben.Hier die Kaczmarski-Variante:Auch ingibt es einige unverwüstliche Optimisten, erzählt Maxim Kireev auf. Sie demonstrieren infür einen Gouverneur, Sergej Furgal, den sie gewählt haben, den Putin jetzt aber ins Gefängnis stecken will: "Die jüngsten Proteste in Chabarowsk sind in vielerlei Hinsichtund neu für Russland. Nicht nur, weil die Menschen für Furgal auf die Straße gehen, einen Politiker, der nicht zu der liberalen, prowestlichen Moskauer Opposition gehört. Sondern auch, weil die Proteste diesmal fernab der Hauptstadtim Bann halten. Kritiker von Wladimir Putin sehen in Chabarowsk nun einen Beweis dafür, dass dessen kürzlicher Triumph beim Verfassungsreferendum nur ein Scheinsieg für Russlands Präsidenten war. Gleichzeitig zeigt der Protest, wie angespannt mittlerweile das Verhältnis zwischen der Hauptstadt Moskau und seinen Provinzen ist - in einem Land, das eigentlich eine Föderation ist, jedoch weitgehend zentralistisch regiert wird. Umso mehr könnte Chabarowsksein für künftige Konflikte in den Winkeln des Riesenlandes."