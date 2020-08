Caption



Benommen vor Glück taumelt SZ-Kritiker Reinhard J. Brembeck aus Krzysztof Warlikowskis Inszenierung von Richard Strauss' "Elektra", mit der sich die Salzburger Festspiele der Coronakrise entgegenstemmen: "Ach, wie herrlich und erfüllend ist es doch, nach Monaten erstmals wieder ein großes Orchester und dann noch dieses in einem großen Raum und mit Sängern zusammen zu hören! ... Die Musik dampft und schnaubt, sie keucht und kreischt, sie springt den Hörer wie ein Raubtier an, schleudert ihn achtlos in eine Ecke. Alles ist überdeutlich Botschaft, alles kündet von den Seelenschründen der Protagonistin. Fin de Siècle, Schauerromantik, Exhibitionismus, Blutsucht und Rachegelüst ergeben eine Schrille, die schnell unerträglich sein kann und heute wie aus der Zeit gefallene Outrage wirkt. Das wissen in Salzburg alle. Musiker wie Macher hegen deshalb das Grauen ein, sie domestizieren es. Das aber nimmt dem Stück nichts von seiner Wirkung."



Die Inszenierung ist großartig, meint Judith von Sternburg in der FR: "Kein Abend, der den Frauen auf die Spur kommen will. Warlikowskis Blick ist kalt, er hält sich raus, er stellt das Monströse zur Schau. Das sind wahrlich die treffenden Bilder zum von Welser-Möst ideal dosierten, in Zaum gehaltenen Irrsinn der Musik." Triumphal findet Christian Wildhagen in der NZZ vor allem auch die Sängerinnen Ausrine Stundyte und Asmik Grigorian: "Ihre ähnlich timbrierten Stimmen ergänzen sich ideal, und vor allem gegen Ende scheint es, als triebe eine die andere zu immer glanzvolleren Strauss-Höhen an. Mit einer feinsinnig aus dem Text gestalteten Seelenstudie der zerrütteten Mutter Klytämnestra schafft Tanja Ariane Baumgartner einen sinnigen Kontrast." Glanzleistung, ruft auch Jan Brachmann in der FAZ. Nur im Standard ist Ljubisa Tosic nicht ganz zufrieden mit der Regie.

Eigentlich hat sich auch vor Corona das schon abgezeichnet, sinniert Rüdiger Schaper im, nach einem Plausch mit seinem Nachbarn: das brave der Dramaturgen, oft übers Mikro gesprochen. "Im Vergleich mit genialisch-wilden Regisseuren, unbezähmbaren Schauspielern, komplizierten Theaterautoren und noch komplizierteren Intendanten-Egos sind Dramaturgen so etwas wie die, die Ordnung im Theaterchaos. Es zeichnet sich schon länger ab, dass das Theater vordergründig politischer und widerständiger wird, aber auch braver und cleaner., nach außen rebellisch. Vielleicht war das schon immer so. Die 68er-Regietheater-Truppe legte am Ende immer mehr Wert auf Renommee (und Bezahlung) als auf Rebellion."