Heute wird in der zu einer Moschee erklärtender erste islamische Gottesdienst stattfinden, berichtet ein Autorenteam der: "Nach Angaben des türkischen Präsidiums für Religionsangelegenheiten (Diyanet) werden an dem Freitagsgebet etwa 500 Menschen teilnehmen. Auch auf dem Sultanahmet-Platz am Fuße der Hagia Sophia werden Tausende Besucher erwartet - nach türkischen Medienberichten werdenvor der Moschee für Sicherheit sorgen. Während der Zeremonie solleninnerhalb des Gotteshauses verborgen werden. (...) Auch der Name des Predigers für die Einweihung am Freitag ist ein politisches Zeichen: Diyanet-Präsidentist bekannt für seine konservative Auslegung des Islams."Dass es bei der erneuten Umwidmung in eine Moschee durch Erdogan umgeht, stellt daneben Gerhard Matzig fest: "Wobei die Umwidmung des Istanbuler Gotteshauses, wie dieberichtete,ist und ein strategisches Kalkül erkennbar wird, für das die Provokation des Westens nur eine willkommene Nebenwirkung darstellen dürfte. Die, resakralisiert und als Moscheen ausgewiesen, sind der Hagia Sophia in Istanbul vorausgegangen. Die Beispiele machen deutlich: Erdoğan geht es nicht allein um eine Wiederherstellung religiöser Räume; es geht ihm um die Zerstörung denkmalwerter Räume - es geht ihm um die." Außerdem: In dererzählt der Turkologedie Geschichte derseit ihrerdurch Atatürk 1934.In der-Beilage Christ und Welt hat dagegenkein Problem mit der Umwidmung, im Gegenteil: "Ich begrüße, wenn in einem Gotteshauswird. Die Hagia Sophia wurde ja schließlich nicht als Verwahranstalt und Showroom von Kultgegenständen gebaut." Sehr zufrieden ist er auch damit, dass "nun in der Hagia Sophiareinlatschen und immerfort Fotos knipsen können".Besonders groß war das Interesse am Tag der Umwandlungsentscheidung allerdings nicht, schreibt Frank Nordhausen in der: Nur" kamen: "Erdogan scheitert an der profanen Wahrheit, dass dieauch an der Türkei nicht spurlos vorbeigeht. In Wahrheit hat der prowestliche Republikgründer, der die Hagia Sophia zum Museum und wichtigsten Symbol seiner säkularen Politik machte, längst. Erdogans Rache ist historisch nur im Marx'schen Sinne, dass Geschichte sich höchstens als Farce wiederholt."Der Historiker und Menschenrechtlerist in Russland zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, zum Glück nicht zu den 15 Jahren, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Dennoch: Der absurde und nicht belegte Vorwurf war Kindesmissbrauch, und Dmitrijew ist vorbestraft, kommentiert Klaus-Helge Donath in der: "Es ist die Infamie eines Systems, in dem der Staat alles und dasist. Dem hatte Dmitrijew durch die Aufdeckungen der Massengräber in Karelien aus der Zeit des Großen Terrors in den 1930ern entgegengearbeitet.gab er Namen und Würde zurück. Dafür musste er bestraft werden."hat die EU einmal mehr vorgeführt, die EU schaut nach wie vor über diehinweg und die polnische Opposition schafft es nicht, die Menschen, die sich im "eingerichtet haben, zu erreichen, hält Philipp Fritz in derfest: "Deutsche Publizisten haben lange um Verständnis für Polen geworben, teilweise gar versucht, die irrwitzigen Argumente für die Abschaffung des Rechtsstaats aufzuschlüsseln. Es geht jedoch nicht um Verständnis. Europa muss den polnischen Justizumbau alsbegreifen und sichtbar für liberale Werte einstehen. Es braucht gegenüber Polen mehr '' wie Frans Timmermans oder Guy Verhofstadt, die sich erregen und ein Problem ein Problem nennen."Im-Interview zum umstrittenen Urteil dessagte der Verfassungsrichter Peter M. Huber vor zwei Monaten: "Europa ist ein Verbund von souveränen Nationalstaaten, die sogar austreten können, wenn es ihnen nicht mehr passt." ( Unser Resümee ) Hubert irrt, entgegnet ihm der ehemalige Finanzminister Hans Eichel heute in derund weist unter anderem darauf hin, dass die Bundesrepublik keineswegs ein "" sei: "Klar, Deutschland hat seit dem 2 + 4-Vertrag alle Rechte, die andere Staaten auch haben. Aber: Der Begriff Nationalstaat kommt im Grundgesetz nicht vor und Souveränität kennt das Grundgesetz auch nicht, sondern nur Hoheitsrechte im Plural. Und das hat Gründe. Die 'souveränen Nationalstaaten' hatten bei allen Verdiensten, die ihnen auch zukamen, Europa in die schlimmsten Verheerungen seiner Geschichte gestürzt."