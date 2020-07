Endgültig in der Corona-Quarantäne: Christopher Nolans "Tenet", hier ein frühes Promo-Motiv.

Nacktes Leben, authentische Stimmen: Roberto Minvervini blick in die Südstaaten der USA (Bild: Grandfilm)

Christopherneuer Autorenfilm-Blockbuster gilt als Hoffnungsträger für die Kinobranche: Wenn dieser Film denn erst einmal in die Kinos kommt, dann kommt sicher auch das Publikum wieder. Allein, angesichts unsicherer Märkte, nicht zuletzt in den USA selbst, wurde der Film zum mittlerweile dritten Mal kurzfristig und diesmal aber auf ungewisse Zeit verschoben . Schon häufen sich Gerüchte und Vorschläge , der Filme könnte ja, wie in Prä-Internetzeiten, als die Industrie die Piraterie noch nicht so sehr fürchtete, großzügig zeitlich versetzt in verschiedenen Ländern anlaufen - worauf sich der Verleiher Warner allerdings ziemlich sicher nicht einlassen wird. Für die hiesigen Kinos wäre das ein Licht am Ende des Tunnels, denn "auch die deutschen Filme brauchen, um die Kinos auf Kurs zu halten", schreibt Andreas Busche im. "Die alte Klage der deutschen Verleiher, das zu viele Hollywoodfilme die Leinwände belegen, sie wirkt angesichts des aktuellen Kinoprogramms wie."Vielleicht wird das Kino im Zuge aber auch als Ort wiederentdeckt, in dem nicht nur millionenschwere Hochkaräter, sondern auch prekärere Filmkonzeptionen wieder ihren Platz finden können?Dokumentarfilm "What You Gonna Do When the World's on Fire?" etwa ist so etwas wie ein Film der Stunde: Er beobachtet denund das ohne Autoritätsmarkierungen von Experten vor der Kamera und säuselige Musik - zu sehen gibt es "nur", schreibt Philipp Stadelmaier in der. So unter anderem die 50-jährige Barbesitzerin Judy Hill aus New Orleans, der die Gentrifizierung die Lebensgrundlage zu entziehen droht: "Sie singt, veranstaltet politische Gesprächsrunden, besucht ihre alte Mutter. Vor allem pflegt sie die seelischen Wunden, die Armut und Rassismus bei ihren Freunden hinterlassen haben", denn sie "weiß genau, dass, dem sie angehört, nur betäubt, nie wirklich geheilt werden kann." Mit Spannung beobachtet auch Bert Rebhandl in der, wie Minervini seinen Film gestaltet: Zwar ist er im Film selbst als Instanz nicht zu sehen, aber er "steht seinen Protagonisten nicht als Ethnograph gegenüber, er will nicht etwas aus ihnen herauslesen, sondern einen Rahmen schaffen, in dem Menschen zu sich selbst kommen können:."Besprochen werden außerdem "Als wir tanzten", in demvon einer schwulen Liebe im georgischen Nationalballett erzählt ( FR SZ , die taz hat mit dem Hauptdarsteller gesprochen ),japanischer Animationsfilm "Ride Your Wave", der nur am 28. Juli in einigen Kinos zu sehen ist und FR-Kritiker Daniel Kothenschulte ziemlich verzaubert "Schwarze Milch" ( taz ), die dreiteilige-Doku "Fear City: New York vs The Mafia" ( Guardian Hollywood Reporter ),' Horrorfilm "The Vigil" ( SZ ) undHistorienfilm "Sword of God" ( taz ).