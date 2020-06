Foto: Deana Lawson, Chief, 2019

Bild: Hilma af Klint, The Swan, No. 1, 1915 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk Photo: Albin Dahlström/Moderna Museet

Die Bilder zur weltweiten ""-Bewegung entdeckt Xymna Engel imin der Ausstellung "Centropy" in der Kunsthalle Basel, in der die afroamerikanische Künstlerinfotografische Porträts von Menschen aus derzeigt. Sie "nennt die Menschen auf ihren Bildern 'vertriebene Könige und'. In Brasilien, Äthiopien, Jamaika und den USA hat sie afrikanische Communities besucht, hat Menschen auf der Strasse angesprochen, sie in ihren Wohnungen fotografiert, oft nackt. Zum Beispiel Daenare. Die schwangere Frau liegt auf einer Steintreppe ohne Geländer. Ihr Blick ist direkt in die Kamera gerichtet, das florale Muster der Bodenplatten setzt sich in ihrem Tattoo fort. Lawson inszeniert ihre Protagonistin im Gemäldeformat wie eine der klassischen Nackten in der Kunstgeschichte. Doch ein Detail ist unübersehbar:. Was für ein gewaltiges Bild."Jede der ganz und gar nicht mehr seltenen-Ausstellungen fördert etwas neues über die spät entdeckte Künstlerin zutage, schreibt Thomas Steinfeld in der, der sich im Moderna Museet in Malmö allerdings etwas mehr Distanz zu afgewünscht hätte. Einen Vorteil aus dem "Mangel an kritischem Abstand" erkennt er dann aber doch: "Er sorgt dafür, dass der Spiritismus jener Zeit nicht nur als Irrationalismus und Weltflucht erscheint. (…) Jener Spiritismus warund Technik, sondern eine Hinwendung, ein großer, im Grunde experimentell angelegter Versuch, sich das Übersinnliche zu erschließen, so wie man es vorher, in Gestalt von Physik und Chemie, im Sinnlichen getan hatte.Warum sollte es nicht möglich sein, mit den Toten zu reden, wenn man mit einem Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks sprechen konnte wie mit einem direkten Gegenüber?"Weiteres: Im großen Interview mit Edith Arnold spricht die japanische Cyber-Künstlerinüber die Isolation, ihre Inspiration und Zukunftspläne. Als erstes Westmuseum widmet das Hannoveraner Sprengel-Museum dem DDR-Fotografeneine Retrospektive, weiß Bettina Maria Brosowsky in der, für die Borchert eher ein "leiser, skeptischer Chronist" deswar. In der empfiehlt Brigitte Werneburg einen Rundgang durch den vonunderöffneten Skulpturenpark auf Schloss Schwante.Besprochen wird die Ausstellung "Zärtlichkeit" im Rohrkunstbau im Schloss Lieberose ("Vergänglichkeit und Melancholie treffen auf die Feier des Zärtlichen und Schönen", schreibt Ingeborg Ruthe in der, weitere Besprechung in der taz ), die Ausstellung "stick.t.me" in der panke.gallery in Wedding () und die Austellung "- Macht der Bilder. Die Tapisserien und ihre Wirkung" in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister ().