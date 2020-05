, Außenminister der Ukraine, sowieund, die Außenminister der blatischen Staaten, veröffentlichen in dereinen gemeinsamen Text zum 8. Mai und wehren sich gegen die Geschichtslügen: "Das brutale Sowjetregime nutzte den Sieg im Krieg für viele Jahre als Rechtfertigung für seine Politik. Es eignete sich so die Taten von Millionen alliierter Soldaten und auch Soldaten der Roten Armee an, die selbst multinational war. Sowohl die sowjetischen als auch die russischen Bemühungen, das Leid und die Rolle anderer Nationen bei der Beendigung des Krieges zu verkleinern, sind inakzeptabel."Der polnische Schriftsteller benutzt im Gespräch mit Christian Thomas in derdrastische Begriffe: "Es verbietet sich, das Wortzu übertragen, aber gegenüber den Polen wurde eineversucht." Becker beklagt in dem leider etwas chaotischen Gespräch dasüber den Krieg gegen Polen und über den Warschauer Aufstand.Erst seit 2017 gedenkt man in- am- offiziell des Sieges über Nazi-Deutschland, denn aus jüdisch-israelischer Sicht war das relevante historische Ereignis nicht der Krieg, sondern die, eine Debatte über den Zusammenhang zwischen Krieg und Shoah blieb lange aus und die Opferrolle stand im Vordergrund, schreiben undim. Seither galt: "Staatlichkeit,, Militär als Garanten des. Während die Europäer nach 1945 auf die Überwindung des Nationalismus setzten und daslancierten. (…) Dabei geht es um mehr als nur eine Gefühlslage, es geht um Politik. Israel blickt auch deshalb mit tieferauf die EU, weil diese transnational eingestellt ist. Man ist voller Schadenfreude, wenn das 'Experiment EU' ins Wanken gerät - wie schon beim Brexit, der Flüchtlingsproblematik und momentan im."Im Gespräch mit Detlef Esslinger erklärt der Journalist, einst Unteroffizier der, weshalb er die"kurios" fand: "Ich selber fühlte mich durchaus nicht 'befreit', sondern einer unberechenbaren fremden Herrschaft unterworfen - wie vermutlich die meisten Deutschen. Ein Volk, das in seiner Mehrheit so was wünschte, ist noch nicht erfunden. Mein Kronzeuge ist Marcel Reich-Ranicki, der 2005 sagte, dass die Deutschen denerlebt haben."Im großen Interview mit Hansjörg Müller spricht der Historikerüber die Folgen desbis in die Gegenwart hinein, die "neue deutsche Arroganz", die Verletzung der Grundlagen des Rechtsstaates in Ungarn und Polen und diedurch die: "Die Judenvernichtung spielte in den Debatten der Achtundsechziger so gut wie keine Rolle. Sie belebten die alte, kommunistische oderwieder, die den Nationalsozialismus lediglich als eine Erscheinungsform des Faschismus begreift und diesen wiederum vor allem als ein Regime zur Sicherung der spätkapitalistischen Gesellschaft. Die Bundesrepublik galt als, und vieles, was dort geschah, wurde mindestens als faschistoid, wenn nicht gleich als modernisierte Neuauflage faschistischer Praktiken denunziert. Im Grunde wurde der Nationalsozialismus dadurch verharmlost."Außerdem: In derformuliertfünf Thesen zum 8. Mai - unter anderem schlägt sie vor, im Sinne der "transnationalen europäischen Erinnerung" auch denzu feiern, den Tag, an dem im Jahr 1950 diegegründet wurde. Diebringt einen nicht sehr tiefschürfenden Text vonzum Thema. In der berichtet Ingeborg Ruthe über eine Initiative, ein Denkmal für den Stadtkommandantenzu errichten. Und im denkt Richard Herzinger über die Aktualität desnach.