Aus dem Streit um Achille Mbembe wird ein Streit um Felix Klein.

Streit um Felix Klein

Aus dem Streit um Achille Mbembe wird einDie israelische Soziologingehört zu den Akademikern, die eineKleins, des Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, fordern (unser Resümee ). Hintergrund ist der Streit um Mbembe, dessen dezidierteintretende Position (unser Resümee ) sie um derwillen im Gespräch mit Martin Eimermacher in derverteidigt. "Wir nehmen die Frage, wer ein Antisemit ist und wer nicht, viel ernster, als es bisher der Fall war. Durch die Ausweitung des Antisemitismus-Begriffsgefährliche Menschen, die Juden für Ungeziefer halten, indem man sie mit Menschen gleichsetzt, dieund glauben, Israel betreibe eine unmenschliche Politik. In Israel herrscht eine Atmosphäre der Einschüchterung, die jetzt exportiert wird. Die politischen Spaltungen Israels sind auf die jüdischen Gemeinden übertragen worden, die früher viel geeinter und solidarischer waren."Weralsbezeichnet, hat seine Bücher nicht gelesen - Mbembe beschäftige sichund habe auch nie einenunterschrieben, behauptet, Intendantin der abgesagten Ruhrtriennale im Gespräch mit Egbert Tholl. Die ganze Aufregung kann sie beim besten Willen nicht verstehen, derschließt sie sich an: "Wenn man aus den wenigen Passagen, in denen er im Rahmen einer Argumentation über Segregationen in sich demokratisch wähnenden Gesellschaften die palästinensischen Wohngebiete in Israel beschreibt, einen Antisemitismus-Vorwurf konstruieren möchte, kann man das bei jedem Intellektuellen odermachen, weil afrikanische und südamerikanische Intellektuelle den Westen und Israel anders wahrnehmen als wir Deutsche. (…) Es scheint in dieser beispiellosen und beschämendenfür einige Personen nur darum zu gehen, Recht zu haben."Weiteres zur Debatte: Im schlägt Daniel Bax vor, nicht nur über Felix Klein, sondern gleich auch übernachzudenken. Inzwischen kursiert aber auch ein offener Brief vieler jüdischer Organisationen, darunter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, berichtet Frederik Schindler in der. "Bereits am Montag hatte sichzur Kritik an Klein geäußert. Klein habe Mbembe nicht als Antisemiten bezeichnet, sondern darauf hingewiesen, 'dass das immer wieder benutzte Bild, Parallelen zwischen Israel und dem Apartheidsystem Südafrikas zu ziehen, sehr problematisch ist und', sagte Seehofers Sprecher Steve Alter."Reichlich abstrakt streiten sich in der Zeitund der Rechtstheoretikerüber die Frage, obvor "" gehen kann. Habermas ist sehr skeptisch und fragt: "Was kann in dieser Lage die geforderte '' des Lebensschutzes gegen schwerwiegende Eingriffe in andere Grundrechte heißen?" Günther gibt zu bedenken: Der Lebensschutz, von dem erst in unserer modernen Medizin realistisch die Rede sein könne, sei kein absoluter Wert, er stehe "unter dem; keine Gesellschaft kann alle ihre Ressourcen in das Gesundheitssystem stecken".Initiiert vonund dem Astrophysikerhaben etwa 200 Künstler und Wissenschaftler, darunterundineinen recht unspezifischen Aufruf publiziert , in dem sie dazu auffordern, nach Corona nicht zum Status quo zurückzukehren, sondern das Konsumverhalten zu überdenken. Der Deutsche will zurück zur Normalität, der Franzose proklamiert die konstatiert die Historikerin, die in derweitere Stimmen von französischen Intellektuellen zusammengetragen hat.In der wendet Petra Kohse ein: "Diejenigen, die sprechen, gehören trotzdem alle zu einer ähnlich gut ausgebildeten, bestimmt, die in vergleichsweise sicherer Umgebung lebt." Auch im glaubt die Ökonominweder an eine Deglobalisierung noch an ein verändertes Konsumverhalten nach Corona: "Zum einen sind lang andauernde Verhaltensänderungen nach Krisen eher selten. Menschen beispielsweise, deren Haus von einer Flut bedroht worden ist, ziehen mehrheitlich weder weg noch schließen sie eine Versicherung gegen Hochwasser ab. Darüber hinaus dürfte der Druck, Konsumgüter zu möglichst niedrigen Preisen kaufen zu können, nach der Krise sogar noch größer sein als zuvor."Außerdem: Wir geraten keineswegs in die "", erwidert , Professor für Theologische Ethik,(Unser Resümee ) in der. Er verteidigt die Corona-Schutzmaßnahmen: "Dass wir uns in einem politischen Ausnahmezustand befinden, zeigt nur, dass die Regierung ihren Job macht: Sie schützt die Schwächsten in der Gesellschaft vor einer tödlichen Gefahr, die derzeit anders nicht abzuwehren ist."