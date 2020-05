"That is why I say that this country can only be loved with a broken heart." A wonderful speech, full of moral clarity, from the President of Germany. (Via @wblau) https://t.co/GNz8itgMC6 - Jonathan Freedland (@Freedland) May 8, 2020

hat auf dem fast menschenleeren Platz vor der Neuen Wache seine Rede zu einemgehalten, in der er vor allem die Idee des Gedenkens mit derassozierte.-Redakteur Stefan Reinecke ist aus anderem Grund mit der Rede zufrieden : "Die Klimax der Rede lautet: 'Wir denken an diesem 8. Mai auch an die, von Halle und Kassel.' Dies ist ein kühner, fast pathetisch anmutender Bogen ins Jetzt. Er schließt bundesdeutsche Normalität mit der moralischen Trümmerlandschaft 1945 kurz".Autor Thomas Schmid schreibt sich dagegen in seinem Blog fast in Rage gegen diedeutscher Politiker. Und er macht einen Punkt, der in deutschen Gedenkreden tatsächlich fast nie angesprochen wird: "Steinmeier hat die Auseinandersetzung der Deutschen mit der NS-Vergangenheit einen 'langen,' genannt. Lang war er sicher, aber schmerzhaft? Zum deutschen Elend gehört auch, dass sich dieses Gedenken an den Nationalsozialismus und seine Opfer erst dann wirklich Bahn brach, als es fast niemanden mehr gab, der hätte zurwerden können. Als es ebenwar. Kein Wort des Bundespräsidenten dazu, dass in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik in allen gesellschaftlichen Bereichen NS-Täter und -Mitläufer ihre Karrierenkonnten."Aufist Steinmeiers Rede übrigens bestens angekommen, besonders im Ausland. Hier etwa die Reaktion, eines der klügsten Kommentatoren desDiehaben von der Eroberung ihres Landes über Sklaverei, Bürgerkrieg und Segregation so einiges in ihrer Geschichte, das eine Vergangenheitsbewältigung nach deutschem Muster gebrauchen könnte, meint die in Berlin lebende Philosophinin einer Nachbetrachtung zum 8. Mai in der: Dabei heißt "von der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung zu lernen .. nicht, diese Aufarbeitungzu erklären. Vor allem können andere von den Deutschen lernen,der Weg zu diesem Perspektivwechsel ist. Selbst bei den schwersten Verbrechen wird es, die eigene Schuld zu erkennen. Es wird immer Menschen geben, die Entlastung suchen, indem sie auf die Sünde der anderen zeigen, um die eigene vergessen zu können."Außerdem: Im schreibt Paul Nolte über die immer wieder gerühmte Redevor 35 Jahren.