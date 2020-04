Diewar vor zwei Jahren in die Diskussion geraten, weil sie Anhängern der Israelboykottbewegungein prominentes Forum verschaffen wollte (unsere Resümees ). Die Festivalleiterinwurde daraufhin vom Landtag in NRW kräftig kritisiert. Aber nun hat sie wieder einen Anhänger der Bewegung eingeladen, berichtet Alex Feuerherdt dem Blog. Er bezieht sich auf einen offenen Brief des FDP-Abgeordneten. Dieser kritisiert den kamerunischen Philosophen, der Anfang August den Eröffnungsvortrag über "die globalen Praktiken von" halten soll, "die dazu führen, dass überall auf der Welt Mauern, Tore und Enklaven errichtet werden". Mbembe unterstützt den Boykott israelischer Forscher an Universitäten und hat in der Zeitschriftdargelegt, warum er Israels Politik gegen die Palästinenser fast noch schlimmer findet als die einstige. "Es zeigt sich auch in seinen Verfahren und Techniken der Zerstörung […] und in seiner fanatischen Zerstörungspolitik, die darauf abzielt, das Leben der Palästinenser in einen Trümmerhaufen oder einen zur Säuberung bestimmten Müllhaufen zu verwandeln. In Südafrika haben die Trümmerhaufen nieerreicht", so Mbembe laut Feuerherdt. Diehatte schon im März berichtet Mehr auch inDer Soziologe hofft im Gespräch mit Ellen Daniel von den, dass dieeinen abgemilderten, nicht so scharf auf Individualisierung setzendendurchsetzen hilft: "Denn nun wird sehr deutlich, dass es, einer funktionierenden staatlichen Infrastruktur, vor allem im Bereich der Gesundheitsversorgung, aber auch der allgemeinen Krisenreaktion bedarf, um effektives Risikomanagement zu betreiben. Und schmerzhaft wird deutlich, wo die Politik diese Vorsorge vernachlässigt hat. In der Krise sehen wir aber auch: die Krisenbewältigung ist aufangewiesen, die die Prävention der kollektiven Gefährdung vor ihre individuellen Interessen stellen. Und diese Kultur der gegenseitigen Rücksichtnahme scheint sich überraschend gut zu etablieren. Darauf wird man nach der Krise möglicherweise aufbauen können." Für denhat Christoph David Piorkowski den Soziologen interviewt (in Grenzen, versteht sich) ist versichert in derder Philosoph. Sie gehört zur Freiheit dazu. Seel warnt vor allen "Gewissheitsversprechen" von Politikern. Sie wären "eine glatte Lüge. Gute Politik in diesen Tagen zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Entscheidungen im Angesicht eingestandener Ungewissheit trifft. ...ist die höchste Tugend demokratischer Gesellschaften nicht. Den Rechtspopulisten und ihren radikalen Flügeln ist das mit aller Entschiedenheit entgegenzuhalten. Die Normalisierung der Verhältnisse, die wir alle uns wünschen, darf nicht mit dem Übergang in einen Überwachungsstaat erkauft werden. Sie wird nicht auf Abruf hergestellt werden können, sie wird sich sukzessive einstellen müssen: Die alten Gewohnheiten werden mit neuen einhergehen, die ihrerseitsbleiben. Insofern ist und bleibt die Gewissheit der Ungewissheit ein Wahrzeichen der menschlichen Lebensform heute wie gestern."Sehr interessant liest sich, was Franka Lu inüber das Buch "Unrestricted Warfare" vonund schreibt , das die chinesische Strategie in der Corona-Krise erklären hilft. Laut diesem Buch, das die jetzige chinesische Führung geprägt habe, kann auchalles zur Waffe werden: "Informationstechnologie, öffentliche Meinung, Handel, Finanzwesen, internationales Recht, eine Überschwemmung, ein Kulturaustausch, eine UN-Konferenz, ein Vertrag über den Aufbau eines Mobilfunknetzes, eine archäologische Entdeckung in Xinjiang und immer so weiter. Dabei gibt es bis heute immer nur ein Ziel: die Stärkung der chinesischen."Außerdem: Dieist viel kritisiert worden, weil sie in der Corona-Krise weitestgehend untätig blieb. Das ist unfair, weil sie auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik nicht zuständig ist. Aufvon der Brüsseler Denkfabrik Bruegel und, Direktor des Programms "Europas Zukunft" der Bertelsmann Stiftung, daher ein "' beziehungsweise der europäischen Gemeinschaftsgüter" vor.