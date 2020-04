Steffen Grimberg feiert in derdie erhöhten Einschaltquoten der(auch die Zeitungen und auch Internetmedien wie derkönnen von höherer Nutzung berichten, aber was soll's) und fordert gleich ganz in ihrem Sinne eine: "Womit wir endlich beim Thema wären: Was macht eigentlich die? Sie hat die geplante Reform des öffentlich-rechtlichen Systems und seiner Finanzierung überwiegend verstolpert. Ja, es gibt Fortschritte beim 'Medienstaatsvertrag', derundneue,im Netz eröffnet. Sie waren lange überfällig. Und sind schon jetzt durch die Coronakrise und die in ihr freigesetzte Kreativität auch in den Anstalten teilweise schon wieder überholt."Die Medienwissenschaftler Klaus Meier und Vinzenz Wyss kritisieren dieder öffentlich-rechtlichen und privaten Medien in Deutschland und der Schweiz bei: "Die Medien berichteten weitgehendmit der Kommunikation des Bundes und der Bundesländer. Sie transportiertenund kaum mit eigenen Recherchen flankiert die Analysen und Forderungen weniger dominanter Virologen und die Entscheidungen der Regierungen. In Deutschland wurde die Wegnahme grundlegender Freiheitsrechte in journalistischen Kommentaren größtenteils gefeiert oder sogar noch mehr davon gefordert."Keinemachen derzeit unsere meint Josef Joffe in der. "Das totalitäre Monstrum des 20. Jahrhunderts hat der Westen abgeschüttelt. Nun wird dieals Vorbild im Virus-Krieg gefeiert, derweil die Demokratien blind und tumb durch die Menschheitskrise torkelten. Auf der entgegengesetzten Seite sind dieaufmarschiert. Diese Meisterdenker sehen im Machtstaat nicht den Erlöser, sondern den Usurpator. Der werde den Notstand einbetonieren. Sozusagen: 'Ein Volk, ein Reich, ein Heiler.', für den Ideen 'clare et distincte' - 'klar und deutlich' - sein mussten, ist schon lange tot, jedenfalls im postmodernen 'anything goes'. Seine Möchtegern-Erbenund, die sie nicht beantworten."