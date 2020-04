Heute beraten Bund und Länder über mögliche zaghaftenach den strengen Sperren der letzten Wochen. Christian Schwägerl und Joachim Budde von den, einer von vielen Stiftungen geförderten wissenschaftsjournalistischen Website, porträtieren in einem sehr viel in den sozialen Medien herumgereichten Text nochmal den Virologen, der schon letzte Woche Vorergebnisse seiner Studie im stark betroffenenpräsentierte und in einer Pressekonferenz mit NRW-Ministpräsident Laschet für Öffnung" plädierte. Die Studie und, wie sie zustande kam, ist umstritten. Wie schon bei Florian Schumann und Dagny Lüdemann in hier ) und Kathrin Zinkant in der hier ) erscheint Streeck bei Schwägerl als leicht verantwortungsloser, der die Krise anfangs unterschätzte, der anders als der vorsichtigereoder jetzt diedie Idee der "Herdenimmunität" vertritt und dabei das ultimative Verbrechen beging, mit der" des ehemaligen-Chefredakteurszusammenzuarbeiten. Diese Agentur hatte übrigens laut Schwägerl schon mal eine unseriöse medizinische Sensation präsentiert. Schwägerl und Budde legen auch den Vorwurf des Geklüngels nahe: "Eigentlich hätte einen seriösen Virologen diese Vorgeschichte abschrecken müssen, das Angebot von StoryMachine, seine Studie zu begleiten, anzunehmen. Doch, Mitgründer von StoryMachine, ist ein guter Bekannter von Streeck. Der Virologe und Mronz - langjähriger Partner und seit 2010 Ehemann des 2016 verstorbenen FDP-Politikers- kennen sich über viele gemeinsame Freunde und Weggefährten. Auch mit Laschet ist Mronz, der beruflich neben seiner Rolle bei StoryMachine vor allem im von der Corona-Krise gebeuteltenaktiv ist, in gutem Kontakt: Die beiden setzen sich gemeinsam dafür ein, dass dieim Jahr 2032 in der Region Rhein-Ruhr stattfinden."Gleichzeitig werden diediskutiert (unser Resümee ). In der ruft Ralf Pauli "Lasst die Schulen zu!" Über die unterschiedlichen Positionen im politischen Streit zur Öffnung berichtet heute etwaDer, den die EU letzte Woche gefunden hat, um Italien und Spanien zu unterstützten, wird nicht lange halten, vermutet -Italienkorrespondent Michael Braun. Ministerpräsident Giuseppe Conte fordert, und zwar in Höhe von 1,5 Billionen Euro für die ganze EU. Ihm im Nacken sitzen die, die ihn als Hochverräter beschimpfen: "Vielleicht kommen diese Töne der Regierung gar nicht so unrecht, machen sie doch womöglich Europa klar, in welche Richtung diezu driften droht. Mittlerweile sind dortder Bürger der Auffassung, die EU habe Italien auch in der Coronakrise mal wieder alleingelassen, und der rechte Parteienblock liegt in allen Umfragen bei etwa 50 Prozent - würde jetzt gewählt, so hieße Italiens Ministerpräsident Matteo Salvini." Ebenfalls in der beleuchtet Ambra Montanari, wiedie Corona-Krise in Italien ausnutzt.Weiteres: Und nochmals in der berichtet Gabriele Lesser, das die polnische Regierung das Demonstrationsverbot während der Corona-Krise nutzt, um ein fastfestzuschreiben.