Tag 1 nach dem Erfurter Super-GAU. Eilig habenden Status quo ante wiederhergestellt. Dummerweise ist trotzdem nichts mehr wie vorher, schreibt Ulrike Herrmann in der: "Zudem kann die AfD nun erneut ihr Lieblingsthema variieren, dass dieder Nation seien. Denn es waren ja die Bundespolitiker in FDP und Union, die den Thüringer 'Dammbruch' verdammt haben. In Erfurt hätten die CDUler und Liberalen das Experiment. Ostdeutsche wurden entmachtet - diese vermeintliche Kränkung wird die AfD in weitere Stimmen umwandeln." Es kursiere der Verdacht, so Herrmann, "dass die erzkonservative Werte-Union den Coup von Erfurt sorgsam geplant hat". Ulrich Schulte erkundet in deraußerdem die Indizien, die dafür sprechen, dass dievon der AfD-Unterstützung ihres Kandidaten Thomas Kemmerichwar.Neuwahlen soll es aber nicht geben, damit der Souverän nicht seinen Kommentar zu den Vorgängen abgibt, meldet etwa die("Kramp-Karrenbauer kann"). Das von Thomas Schmid in der beschriebene Szenario wird sich so also nicht verwirklichen: "Dieser Befreiungsschlag wird für die Parteien, die das Unheil angerichtet haben, wohl. Die CDU, einst stolze Regierungspartei, wird vermutlichsinken und die FDP wird wieder insabtauchen. Eine gerechte Strafe."In normalen Zeiten interessieren sich die Parteispitzen aus Berlin nicht für die, sie agieren nur, wenn Katastrophen passieren, klagt Ossi Jana Hensel: "In den Zeiten dazwischen reden und debattieren die Ostdeutschen jedoch größtenteils unter sich. Sie setzen sich dann dem Vorwurf aus, Nabelschau zu betreiben, oder mehr noch, die Spaltung des Landes in Ost und West beharrlich zu vertiefen. Kaum jemand, hört ihnen interessiert zu, lässt ihre Perspektiven gelten, verschafft diesen Stimmen einen gesamtdeutschen Resonanzraum. " Für Jana Hensel ist die Bundes-CDU schuld, weil sie kein Bündnis mitvon der Linkspartei zugelassen hat.Außerdem beschäftigt(Unser Resümee ) die Feuilletons: "Deutschland 2020 ist nicht Deutschland 1932", sagt der Historikerim-Gespräch mit Hannah Beitzer. Öffentlichkeit, Medien und Zivilgesellschaft sind heute "aufmerksamer" geworden, meint er: "Die AfD ist nicht die NSDAP. Die AfD-Politik zielt nicht auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur, sondern steuert auf einzu, wie wir es etwa in Ungarn haben. Das ist schlimm genug. Die AfD hat auch keine mehrere Hunderttausend Mann starke Gewaltmiliz wie die SA, die zu Weimarer Zeit den öffentlichen Raum beherrschte. Ja, die AfD hat Verbindungen zu gewalttätigen Neonazis, aber das spielt sich doch auf einem anderen Niveau ab. Es gibt allerdings auch Gemeinsamkeiten zwischen AfD und NSDAP."Gewisse Kontinuitäten zu den dreißiger Jahren sollte man nicht überbewerten, sagt im Interview mit Alex Rühle () auch der Professor für jüdische Geschichte- und ist sich dennoch nicht sicher, obbleiben sollten: "Haben das die Juden hierzulande nicht schon einmal geglaubt? Und den Zeitpunkt abzuspringen verpasst? Eine Regierung, die nur durch die Unterstützung der Flügel-AfD Björn Höckes ins Amt gehoben wäre, wäre in der Tat eine einschneidende Wende in der deutschen Politik. Sie würde das Versprechen der demokratischen Parteien, mit der AfD keine Bündnisse zu schließen, als unglaubwürdig entlarven."Bisher war es immer die "glaubhaftegegenüber radikalen Herausfordern", die Demokratien stabilisiert hat, mahnen die Demokratieforscherundauf. Sie sehen dieallerdings ernsthaft: "Erstens ereignen sich in föderalen politischen Systemen Tabubrüche immer zuerst auf Länderebene, eben weil man sie hier sokann. In Thüringen hatte die NSDAP zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass man auf parlamentarischem Wege auf eine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie hinarbeiten kann. (...) Zweitens ist es nur wenig beruhigend, dass die Bundesparteien von CDU und FDP sich nun vom Verhalten ihrer thüringischen Landesverbände distanzieren. Strukturell ähnelt insbesondere die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer einer."Die stabilisierende Mitte war eine "", schreibt hingegen Georg Seeßlen ebenfalls aufund ruft die "" aus. Die Parteien der bürgerlichen Mitte stehen vor einer "Zerreißprobe", meint er: "Entweder sie bekennen sich klar zur Struktur und zur Kultur der Demokratie. Dann könnten sie nicht anders, als auch mit der demokratischen; dann könnten sie nicht anders, als die Werte der Verfassung und die darin ausdrücklich genanntenhöher zu setzen als Meinungsumfragen und Wahlprognosen. Der extremen Rechten Stimmen abzujagen, indem man sich selbst über das demokratisch-rechtsstaatliche Maß hin nach rechts bewegt, scheint überlebenswichtig."Im Gespräch mit Stefan Koldehoff hältAbsprachen mit der AfD nicht für ausgeschlossen und plädiert ebenfalls für eine Koalition mit der Linken: "Natürlich kann man nicht leugnen, dass es in unserem Land auch linksradikale, auch gewalttätigegibt. Aber das ist doch eine, an jeder Stelle davon zu sprechen, wenn wir es im Moment mit einer ganz materialen Gefahr von rechts zu tun haben, die zunimmt."Weitere Artikel: Ausgerechnet am Abend der Kemmerich-Wahl hieltin Weimar bei einer von der Klassik-Stiftung Weimar organisierten Veranstaltung eine Rede zum Thema "Die. Wieviel Freiheit braucht die Demokratie - und wieviel Freiheit verträgt die Demokratie?", in der sie über die Bedrohungen von rechts und links für die Mitte - "die sprachliche Verrohung einerseits und moralisierende Stigmatisierung durch eine falsch verstandene Political Correctness andererseits" - sprach. "Stresstest" nicht bestanden, befindet Lothar Müller in der, denn: "das akute politischeliegt in der 'Mitte' selbst."