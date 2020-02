Auf ermisst ein Reporter-Team die Abgründe, die sich zwischen Berlin und Erfurt auftaten. Etwa in der CDU, deren Vorsitzendeextra nach Thüringen anreiste, um die Landtagsfraktion ins Gebet zu nehmen: "Am Ende werden die Abgeordneten mehr als sechseinhalb Stunden tagen. Kramp-Karrenbauer wird irgendwann zwischendrin abreisen. Sie wird nicht nur erschöpft aussehen, sondern. Mit der Wahl Thomas Kemmerichs zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten ist ein Problem der ostdeutschen CDU offenbar geworden, von dem man schon vorher ahnte, dass es existiert - aber wohl niemand hat vermutet, dass es so massiv ist. Es gibt sehr viele Parlamentarier, die keine größeren Probleme damit haben, mit der AfD zu stimmen. Es gibt aber viele, die. Die Abgeordneten der Thüringer Union haben seit der Wahl Kemmerichs in ihren Wahlkreisen permanenterhalten. Endlich traut ihr euch mal was!! Es muss sich wie eine Befreiung von Fesseln angefühlt haben."In der hofft Micha Brumlik, dass sich das Debakel von Erfurt als eine Art Schutzimpfung erweisen könnte und die Republik gegen die AfD und ihre Taktiken immunisieren: "Die Thüringer AfD hat mit geradezu diabolischer Schläue die Neigungen und Schwächen der 'bürgerlichen' CDU und FDP erkannt, sierennen lassen und sich dessen vor laufenden Kameras mit offener Schadenfreude gerühmt. Damit hat die Thüringer AfD der Republik ungewollt einen Dienst erwiesen: Hat sie doch die Schwächen von CDU und FDP offengelegt." In derfasst sich Kurt Kister an den Kopf angesichts all der "", die CDU und FDP nicht nur in Thüringen an den Tag legten."In dererklärt die Ethnologindiemit der Kleinteiligkeit der Machtstrukturen, die sich alsdurch alle System hinweg erhalten habe: "'Gotha adelt', im Meininger Theater spielt die Hofkapelle, und Greiz wirbt als 'Schloss- und Residenzstadt' für seine Museen. Diesemacht das Land kulturell so reich und vielfältig. Sie bestimmt Kommunikationswege und Zugehörigkeiten. Was oft leichtfertig als Kleinstaaterei belächelt und abgetan wird, ist wesentlich für das Selbstverständnis Thüringens. In Konflikten um knappe Ressourcen sindaber wieder schnell gezogen."Bevor der Attentäter in Halle die Synagoge angriff, tötete er., diehat jetzt ein Video von dieser Tat eingesehen und berichtet entsetzt, wieblieben, als neben ihnen eine Frau niedergeschossen wurden: "Auf der anderen Straßenseite verteiltweiter seine Post. Niemand scheint sich für die Frau zu interessieren, bis ein Mann mit Kapuzenpullover, die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, anhält und zu ihr hingeht. Er kniet nieder, berührt sie. Mehrere andere Personen stehen herum. Dann geht er wieder auf Abstand. Es wird telefoniert. Erste Hilfe leistet niemand. Andere gehen vorbei. Als die Polizei um 12.11 Uhr eintrifft, ist es zunächst nur ein einzelner Streifenwagen. Dieser Anblick wird auch ins Innere der Synagoge übertragen, wo gerade Panik herrscht und die Menschen das Geschehen auf einem kleinen Bildschirm verfolgen können: Aus dem Blickwinkel der Kamera sieht man lediglich eine Beamtin, die aus dem Fahrzeug steigt. Ruhig."