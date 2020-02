Grundsätzliches zur Realität gegenwärtigen Schreibens, Teil 1: Die veröffentlicht einen langen Essay des Schriftstellers , der aus dem Umfeld der "" heraus arbeitet, zumin den Neunzigern und dessen Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Schuld daran seien die, die sämtliche Erzählsysteme von Literatur bis zum Film kolonisiert hätten. Als Säulenheilige widerständigen Erzählens identifiziert er Werner Herzog, Bruce Chatwin und W.G. Sebald und erkennt im Schreiben seines eigenen Umfelds "den" zu dem Zweck, dass ein souveräner Erzähler "zurückkehrt. Dass wir wieder derbe, vulgäre und reine Erzählerinnen und Erzähler in die Literatur zurückholen, die aufschreiben, was sie erleben, die träumen und erfinden, die keine Konzeptliteratur machen, die keine wie von einem Roboter generierten Texte schreiben. Wenn heute Romane entstehen, dann schreiben sie bis heute selten das fort, was Chatwin und Herzog in der Ayatollah Drinks Bar in Ghana besprochen und zu Papier gebracht haben. Diese Fortschritte und das großewurden in den Neunzigern durch Hopkins und Foster und Clinton und die mächtige, alles zerstörendeverleugnet."Grundsätzliches zur Realität gegenwärtigen Schreibens, Teil 2: Auf befasst sich Samuel Hamen mit der Frage, wie man als Schreiber und Leser auf diereagieren sollte, also wie es um eine Gegenwartsliteratur bestellt ist, "die sich im Rahmen eines epochalen Selbstverständnisses alsbegreift." Eine Literatur, die sich zu den ökonomischen Bedingungen ihrer Möglichkeit paradox verhält: "Mit der Herausbildung einer Marktstruktur inkl. Produzierenden, Distribuierenden und Konsumierenden ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die (europäische) Literatur zu einergeworden. ... DerRuf nach einerim Hinblick auf einen terrestrischen Notstand ist an dieser entscheidenden Stelle widersprüchlich: Das Prinzip, das die Klimakrise (mit-)verursacht hat, wird angewendet, um eben diese zu fassen zu kriegen. Die Argumentationen folgen einer, laut der Literatur ein Service-Produkt ist, ein Bildgebungsverfahren, das ins Regal gehört."Aber auch ansonsten gibt es viel Grundsätzliches: In der berichtet Felix Stephan von einem Plagiatsstreit in den USA:wirftvor, dass sie sich für ihren neuen Roman "My Dark Vanessa" in Ortiz' unveröffentlichten Memoir "Excavation" bedient habe: "Dass Kate Elizabeth Russell für die Geschichte einenbekomme, habe Ortiz zufolge mitzu tun: Von mehreren Lektoren habe sie damals zu hören bekommen, ihr Buch sei 'kraftvoll und komplex', es gebe aber keinen Markt dafür. Einer weißen Autorin hingegen werde der Stoff."Derweil ist auch Ijoma Mangolds Bericht in dervon der Tagung desonline gegangen, von der auch schon andere Zeitung berichteten (unsere Resümees hier und dort ). Ein Podium diskutierte in einhelliger Übereinstimmung über "", während sich die junge Generation im Publikum übergangen fühlte. Für Mangold grenzen deren Forderungen an "moralische Erpressung. Diese jungen Frauen werdensein. Man darf gespannt sein, ob ihre Sensibilität die Ausdrucksnuancen ihrer Literaturwird." Und Gerrit Bartels berichtet imvon einer-Lesung in Sachsen, bei der sich der Schriftsteller mit Blick auf denin Thüringen erst in Rage redet, dann aus seinem noch unveröffentlichten "Turm"-Nachfolger liest und schließlich auf die Politik zu sprechen kommt: Während Katja Meier trotz Punkvergangenheit weiterhin Justizministerin bleiben dürfe, wähnt sich Tellkamp, der ja nun weißgott kein übergangener Autor ist, gegängelt: "In dieser Form geht es noch Minuten weiter. Tellkamp scheint sich als mutig zu empfinden, als Rebell, wirkt aber ebenso."Außerdem:hat ein großes, bereits 2013 geführtes Gespräch mit dem französischen Comiczeichneronline gestellt. Für holt Frank Hahn nochmals "Die Obstdiebin" hervor, um es gegen Sieglinde Geisels Page-99-Test zu verteidigen: Man müsse das Buch mit "etwas aus der Mode gekommenen Muße" lesen, um es genießen zu können. Susanna Petrin staunt in derüber die Ausmaße der, wo sich etwa das zwölffache der Besuchermassen des Frankfurter Pendants einfindet.