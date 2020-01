In einem persönlichen Essay setzt sich Justus Bender in dermit Theorie und Praxis der "" und Postkolonialismus auseinander, die jede Idee desablehnen und nach Benders Eindruck den Rassismus neu installieren: "In ganz Deutschland finden regelmäßig Workshops statt, in denen 'Critical Whiteness' vermittelt wird. Dort passiert etwas Seltsames. Die Teilnehmer werden, in Weiße und Nichtweiße. Im März zum Beispiel findet ein Workshop von 'Brot für die Welt' statt. Er richtet sich laut Einladung 'ausschließlich an weiße Menschen'. Ein anderer Workshop für 'Schwarze und indigene Menschen und People of Color findet im Herbst statt'. In einem Workshop der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule Köln wurden Weiße definiert als 'Personen, diesind'. Im Programm stand, welche Ethnie an welcher Veranstaltung teilnehmen durfte. Es kommt mir vor wie eine Einteilung in Täter und Opfer. Ich bin aber kein Täter."In der SZ wirft , Historikerin am Deutschen Historischen Institut London, ethnologischen Museen und Antikensammlungen in Deutschland vor, sich nicht mit demund derauseinanderzusetzen. Schließlich hätten gerade Artefakte aus dem Nahen Osten zu europäischen "Rassetheorien" beigetragen. Zugleich behauptet Brusius, dass "Museen erst dann glaubwürdig sind, wenn sie Kuratoren- oder Forschungsstellenbesetzen und die imperiale Politik des Westens als Fluchtursache in ihren Ausstellungen ansprechen. Nicht zuletzt, um mit neuen Ideen ein vielfältigeres Publikum anzuziehen. Selbst beim Berliner Humboldt-Forum, wo man den 'Dialog' so groß schreiben will, wurden bislang alle maßgeblichen Stellen mit weißen Männern besetzt. Gab es wirklich keine ebenso qualifizierten anderen Kandidatinnen oder Kandidaten?"