918 Millionen für die Sanierung deroder 874 Millionen für Abriss und Neubau - das sollen die beiden einzigen Alternativen sein, fragt ein entsetzter Niklas Maak in dernach einer Pressekonferenz von Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig, die einen Neubau favorisieren würde. Da würde er doch gerne mal über "" diskutieren und über die angeblich unabdingbare "eines Theaters. "Es ist auch diese letztlich konsumistische Definition von 'internationalen Standards', die die großen Theater immer mehr wie überdimensionierte, sämtliche Ressourcenaussehen lässt. ... In den babylonischen Berliner Kulturbauten haben Kuratorinnen und Kuratoren mit kargen Ausstellungsetats,und prekären Arbeitsverhältnissen zu kämpfen - und auch die Gehälter für Schauspieler, das Geld für die Ensembles und den Betrieb der großen Theater stehen meist in keinem Verhältnis zu den Phantasiesummen, die für ihren Bau losgeeist werden." Da gefallen Maak die Arte-Povera-Entwürfe der Studenten für den Interimsbau in Frankfurt doch deutlich besser. Sie werden derzeit im DAM in Frankfurt ausgestellt, online sehen darf man allerdings gar nichts.Hubert Spiegel erzählt in einem zweiten Artikel von den Erwägungen, die hinter einemstehen: Würde das Terrain am Willy-Brandt-Platz geräumt, könnte die Stadt Hunderte von Millionen Euro durch den Verkauf des Grundstücks einnehmen. Oper und Theater müssten umziehen.Dasdes Berliner Balletts ist sauer über den Rückzug vonund meldet die. Öhmann soll sogar schon ab dem 1. März wieder in Dänemark arbeiten, berichtet Petra Kohse. Imkann Rüdiger Schaper die Wut der Compagnie gut nachvollziehen : "Aufgeben in der ersten Spielzeit! Es sieht schon sehr nach einemaus, den Sasha Waltz da durchzieht. Denn an anderer Stelle bleibt sie weiter viel beschäftigt ... Unglücklicher könnte die Terminierung nicht sein. Sie lässt aber vermuten, was Sasha Waltz wichtig ist - die, die sie mit Geduld und Geschick aufgebaut hat, an der ihr Herz hängt; dort sind die Strukturen freier, für ihren Geschmack kreativer." Einenauf die Schnelle sieht Schaper nicht, obwohl: "Beim Wuppertaler Tanztheater stecktin einem Intrigensumpf (unsere Resümees ). Sie ist eine erfahrene Ballett-Managerin und kennt Berlin." Wiebke Hüster, deren Berichterstattung an der Kündigung Binders nicht ganz unschuldig war, würde der Schlag treffen! Sie träumt sich in derdurch die. Man kann sich allerdings kaum vorstellen, dass einer der Genannten Lust hat, von London, Moskau oder Oslo nach Berlin zu wechseln.Weitere Artikel: In der freut sich Michael Stallknecht über die-Renaissance in Italien, die gerade inInszenierung von Korngolds Oper "Violanta" am Teatro La Fenice gipfelt. In der denkt Georg Kasch überim Zeitalter der Liberalisierung nach. Nach anonymen Vorwürfen, wonach Schülerinnen und Schüler an derin Berlin zu starkem Leistungsdruck ausgesetzt seien, soll nun eineeingesetzt werden, berichtet Rüdiger Schaper imBesprochen werdenGenfer Inszenierung von Mozarts "Entführung" ( SZ ) undInszenierung "Aus dem bürgerlichen Heldenleben" nach Carl Sternheim am Schauspiel Köln (alles Castorftypische da, nackte Schauspielerinnen inklusive, meint Cornelia Fiedler in der SZ , "nur: die politische Reflexion des Inhalts, vor allem aber derfehlt", Zeit