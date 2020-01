Bundestagspräsidentdenkt in einer Rede zum Jahresempfang des, die er im veröffentlicht , übernach: "Frustriert von der medialen Debatte fragte die frühere DDR-Athletin und heutige Publizistin vor kurzem: Wo bleibt die? Das ist eine berechtigte Frage. Umfragen sagen uns, dass die allermeisten Menschen in den neuen Ländern froh sind über die deutsche Einheit. Zugleich gab es im Glück der Wiedervereinigung auch persönliche Tiefschläge, Niederlagen, Demütigungen. Häufig haben die Menschen beides erfahren. Zur Wahrheit gehört: Die Wiedervereinigung haben wir in Ost und West unterschiedlich erlebt. Für vieleänderte sich fast nichts. Für die meistenänderte sich fast alles."Nach langem Siegeslauf in den italienischen Regionen musstein der Emilia-Romagna eine herbe Niederlage einstecken. Zu verdanken ist das weniger den siegreichen italienischen Sozialdemokraten, als der Bürgerbewegung der "", die gegen die "Sprache des Hasses" mobilisiert hatte, schreibt Michael Baun in der: "Tausende trafen sich zu einem Flashmob, mit Pappsardinen bewaffnet, auf der Piazza - und die Bewegung ging wiedurch die Region, ja durch ganz Italien. Wie gut das funktionierte, zeigt schon die Wahlbeteiligung: Lag sie vor fünf Jahren bei mageren 38 Prozent, so schnellte sie jetzt auf 68 Prozent hoch - und am stärksten legte sie dort zu, wo die Linke vorn lag."in Österreich ist gar nicht so exotisch, wie man denkt, meint die Wiener-Kolumnistin Isolde Charim, die hier mit dem Soziologenargumentiert. Beide Strömungen stünden für ein, für kosmopolistischen Linksliberalismus die einen, für Wirtschaftsliberalismus die anderen: "Gemeinsam bilden sie den gesamten - ökonomischen und kulturellen - Liberalismus. So weit die Soziologie. Diehat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Kanzler Sebastian Kurz hat als Motto für die neue Regierung ausgegeben: 'Es ist möglich, sowohl das Klima als auch die Grenzen zu schützen.' Das Motto sagt also: Unser Programm ist. Ob Klima oder Grenze, Hauptsache Schutz."Durch das überaus komplizierte, für Bürger fast nicht verständliche System der gleichzeitigen Berücksichtigung von Direktmandaten und des proportionalen Wahlergebnisses droht der jetzt schonnach der nächsten Wahl auf bis zuzu kommen - obwohl nur 598 Sitze vorgesehen sind (jetzt sind es 709). Daniel Deckers wägt im Leitartikel derdie Chancen ab, dies noch vor der Bundestagswahl zu verändern. Kann es sein, dass die Parteien im Bundestag insgeheim ganz gerne anschwellen? "Inzwischen hat sich das Spiel auf Zeit '' ausgezahlt. Zwar könnte man theoretisch die Zahl der Wahlkreise bis zum Beginn des Nominierungsverfahrens der Direktkandidaten Ende März mathematisch optimiert auf 250 verringern. Doch politisch ist eineschwierig." Es gebe aber noch einen komplizierteren Weg, die Größe zu begrenzen, so Deckers, der aber den Verzicht auf Direktmandate beinhalten könnte.