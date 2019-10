Derin Thüringen wird nichts anderes übrigbleiben, als mit derzu gehen, meint Welt-Autor Thomas Schmid in einem etwas ausgreifenderen Essay über den Verfall der Volkspartei: "Die Retro-Kraftmeierei von, der das heile Bild einer alten CDU an die Wand projiziert, gehört hierher. Doch damit geht der Blick auf das verloren, was hier wirklich geschieht. Ob man das gutheißt oder nicht, es gilt: Wenn, ist das nicht die endgültige Degeneration unseres politischen Systems, sondern eher so etwas wie dessen Vollendung."Dieist keine deutsche Spezialität. In Großbritannien sind Wahlen angesagt, aber was für ein Ergebnis werden sie wohl präsentieren, fragt sich Martin Kettle im: "'sind die britische Norm', schreibt der Politologe David Butler in dem Buch 'Coalitions in British Politic' im Jahr 1978, das sich in weiser Voraussicht fragte, was passieren würde, wenn diese Norm sich ändert. Vierzig Jahre später, ist dieser Wandel gekommen. In der kommenden Wahl haben mindestensplus drei Parteien aus Nordirland Chancen, Sitze zu gewinnen."(Via Netzpolitik ) Die Bundesregierung verabschiedet ein. Unter anderem sollen soziale Netze Hassposts melden. Politikwissenschaftler Dierk Borstel kritisiert das Paket im Gespräch mit Dominik Reinle vom: "Was ich komplett vermisse in den Plänen des Bundeskabinetts, sind. Rechtsextremisten, die sich im Netz radikalisieren, hinterlassen - wie alle anderen - Spuren. Hier wäre es wichtig, aus dem Bereich Islamismus zu lernen. Dort wird das bereits professionell gemacht: Solche Personen identifizieren, mit ihnen in Kontakt treten und versuchen, sie von ihrer Radikalisierung wieder zurückzuführen." Es sei ein Repressionsprogramm, so Borstel weiter: "und aus Repression erfolgt immer Innovation." Im-Gespräch erklärt der Soziologe, weshalb ihm die "" zu vage erscheint.Der Grund dafür, dassvon Ermittlern in entsprechenden Online-Foren kaum aufzuspüren sind, liegt auch daran, dass die Ermittler den "" nicht verstehen, schreibt Max Hoppenstedt in der: "Für Miro Dittrich von der Amadeu Antonio Stiftung gegen Rassismus undist diese Sprache eine Konsequenz der ideologischen Ausrichtung der Nutzer von Image Boards. 'Diese Szene möchte sich alsgegenüber anderen rechten und rechtsextremen Online-Szenen fühlen', sagt Dittrich. Es gehe darum, nicht nur zu reden, sondern zur Tat zu schreiten. Die Boards trügen entscheidend zur 'Legitimierung von Gewalt' bei. Auch die Sicherheitsbehörden merken inzwischen, dass sie sich nicht nur soziale Netzwerke wie Facebook anschauen sollten, sondern auch die Image Boards. Anders als Facebook allerdings trifft etwanicht das; die Betreiber können also nicht mit hohen Geldstrafen verfolgt werden, wenn sie strafbare Inhalte durchlaufen lassen."Im kann der Historikerdas Gerede vomnicht mehr hören. Noch vor vier Jahrzehnten herrschte dort, wo sich die Demokratie heute als stabil erweist, "", schreibt er. Die Demokratie sei im Vergleich etwa zur alten Bundesrepublik nach 1945 allenfalls "ruppiger" geworden, erklärt er: "Nicht nur ethnisch und kulturell herrschte. Es war auch die Zeit relativer sozialer Gleichheit, als sich die Bundesrepublik in der 'nivellierten Mittelstandsgesellschaft' ankommen sah. Zugleich waren die Menschen in feste soziale Ordnungen eingefügt, in kollektive Verbände, die ihrem Leben, auch ihrer politischen Entscheidung Richtung gaben. Man lebte im sozialdemokratischen oder im katholischen Milieu - und wusste, was man demgemäß. Die Milieus haben sich aufgelöst; an ihre Stelle ist diegetreten. Dazu gehört auch, dass der Familienvater nicht mehr der 'Bestimmer' ist so wie früher."Auf befürchtet derweil der Politikwissenschaftler, der im letzten Jahr ein Buch zum "Zerfall der Demokratien" vorlegte, dass dienoch eine ganze Weile dauern dürfte - denn Johnson wisse "scharfe Rhetorik" und eine vergleichsweise "milde Politik" geschickt zu kombinieren: "Johnson ist nun dabei zu beweisen, dass derselbst in einer sowie dem Vereinigten Königreich große Erfolge feiern kann, wenn er wirtschaftlich und gesellschaftlich vergleichsweise moderat bleibt. Und dies beweist leider auch, dass der Populismus eine viel längere Lebenserwartung hat, als manch ein Optimist dächte. In der Gestalt von Donald Trump mag der Populismus an einegebunden sein, die vornehmlich die viel zitierten alten,anspricht. Aber in der Gestalt von Boris Johnson oder Jarosław Kaczyński oder Evo Morales sind viel größere Bevölkerungsschichten für die eine oder andere Variante des Populismus anfällig. Das Gefühl, dass wir einen starken Mann brauchen, der dasgegen die korrupte Elite beschützt, ist unter allen möglichen Wählerschichten weit verbreitet."Im großen-Interview mit Andreas Rosenfelder beschwört der Medienwissenschaftlerdenin Europa, beklagt dasund bekräftigt die These vom: "Es passiert nichts mehr. Es gibt zwar ständig irgendwelche Sensationen, Ereignisse, Katastrophen. Aber im Grunde ändert sich gar nichts. Es werden höchstens Programme aus längst vergangenen Zeiten neu durchgespielt. Dieist für mich die, die es überhaupt gibt, die 19. Jahrhundert immer wieder durchspielt. Es wäre auch eine spannende Geschichte, die politische Theologie der Grünen zu erzählen. Und die Konservativen schreiben ja mittlerweile Bücher über die Frage 'Was ist konservativ?', weil sie es wirklich nicht mehr wissen. Alles läuft hinaus auf so eine Art - wie hat Enzensberger es einmal gesagt? - Püree.."