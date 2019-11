Dashat Betriebsamkeit, aber nicht ein wirkliches Erschrecken ausgelöst.Ein Programm zur Bekämpfung legt die Bundesregierung neben all ihren sicher notwendigen, aber auch deprimierenden Sicherheitsmaßnahmen nicht auf, schreibt Matthias Küntzel im: "Stattdessen hat sich das Engagement der politisch verantwortlichen Bundesregierung auf Ansprachen und Resolutionen, auf dasstaatlich finanzierter Demokratieseminare sowie die Registrierung antisemitischer Vorfälle beschränkt. Nach dem Anschlagversuch von Halle und den Umfrage-Ergebnissen des World Jewish Congress steht aber diese neue Frage im Raum: Was hält die Bundesregierung eigentlich davon ab, eine wirklichzur umfassenden Bekämpfung des Antisemitismus in allen Sektoren der Gesellschaft zu starten?"bereitet sich auf die Wahlen im Dezember vor. Boris Johnson hat sein Brexit-Versprechen für den 31. Oktober gebrochen, wobei er vom Parlament getrieben wurde. Weitereund Regierungsmitglieder haben das Boot verlassen. Der zieht in einem Leitartikel Bilanz: "Er mag erst seit etwas mehr als drei Monaten Parteichef sein, aber Boris Johnson hat seine Partei bereits tief geprägt. Er hat die Tories zu einer rechtsgerichteten nationalistischen Partei gemacht. Was einst eine breit aufgefächerte Mitte-Rechts-Bewegung war, ist heute, die durch ein einziges Thema, Brexit, definiert ist." begibt sich für dendreißig Jahre nach dem Mauerfall auf eine politische Tour d'horizon durch Europa und findet, dass dernoch nicht völlig verweht sei: "ist bei weitem der schlimmste Fall. Die Organisation 'Freedom House' stufte den Status des Landes zu 'teilweise frei' herab - Ungarn ist das einzige EU-Land mit diesem Status. Ich habe nach einiger Erwägung argumentiert, dass Ungarn nicht länger eine Demokratie sei, nicht mal eine illiberale, sondern eher die Art Regime, die von Politologen als 'kompetitiv autoritär' bezeichnet wird. Aber selbst hier hat es die Opposition in diesem Monat geschafft den Bürgermeisterposten in Budapest zu erobern."Und im: "Noch ein paar Jahre, und die Hälfte der Deutschen wird die Zeit der Teilung nur aus zweiter Hand kennen. Noch ein paar Jahrzehnte, und niemand wird mehr dabei gewesen sein. Das, die vor dreißig Jahren einen so unerwarteten Ausgang genommen hat, hilft jenen Demagogen, die ihre Ideen als neu maskieren, obwohl sie grausam alt sind."

In der Türkei ist kritische Berichterstattung über den Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien (die sogenannte "Operation Friedensquelle") verboten, berichtet Bülent Mumay in der FAZ . "In diesem Land werden Journalisten nicht nur für ihre Berichterstattung bestraft. Fragen können schon bei der Recherche riskant sein. Arbeiten sie für ein oppositionelles Organ, werden sie bei Pressekonferenzen der Staatsführung ohnehin nicht zugelassen . (Ähnlich hält es Turkish Airlines , die nur Zeitungen in Regierungshand an Passagiere verteilt.) Die Regierung stellt sich einzig Journalisten, die sie selbst akkreditiert hat. Auch diese Journalisten können nicht jede Frage stellen. Vor allem, wenn sie eine Frage an Erdogan richten wollen, müssen sie im Voraus die Zustimmung der Propaganda-Abteilung des Palastes einholen."

Kulturpolitik

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat viel zuwenig Geld, um all ihre Museen in Schuss zu halten (von innovativen Ausstellung mal ganz zu schweigen), was also soll die "Marie-Antoinette-hafte Vergeudungsorgie an der Spitze" der Kulturinstitution, die das sündhaft teure Museum der Moderne um jeden Preis durchboxen will, fragt Niklas Maak in der FAZ in Richtung Monika Grütters. "Muss das Museum so gebaut werden, ist alles zu spät? Keineswegs. Herzog & de Meuron haben in der Vergangenheit mit hervorragenden Bauten wie dem Schaulager bewiesen, dass sie innovativere Kunstpräsentationskonzepte erfinden können als einen Hochsicherheitstrakt für 'scheißteure' (Herzog) Kunst in Kathedralbrot-Optik. Doch die Lobby des Projekts unternimmt alle erdenklichen Anstrengungen, um Fragen, Bedenken und Kritik wegzubulldozern."



Das Museum der Moderne ist allerdings beileibe nicht das einzige Problem der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, stöhnt Swantje Karich in der Welt, die sich einen vom Bundesrechnungshof verfassten und von Politikern aus dem Haushaltsausschuss des Bundestages durchgestochenen Bericht zum Bauunterhaltsstau beim Immobilienbestand der SPK angeschaut hat: "Die Berliner Museen rotten vor sich hin und niemand kümmert sich. Kleine Bildchen dokumentieren in dem ansonsten sehr kurz gefassten Blatt: Verschimmelte Fenster, notdürftig abgedeckte Kunst in einem undichten Keller, Sammlungsobjekte nur durch Plastikplanen geschützt, eine Baumwurzel frisst sich in die Fassade des Kunstgewerbemuseums."