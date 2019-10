Diefindet weiterhin eher im Internet statt (womit dessen Nützlichkeit mal wieder bewiesen wäre), begleitet vom beredten Schweigen der Alpha-Medien.Handke sei ja wegen seiner literarischen Qualität zu würdigen, hatte etwa-Herausgeber Jürgen Kaube postuliert, der darum ein Abwinken im Politischen empfahl. Um so schärfer liest sich Sieglinde Geisels "Seite 99"-Test beiüber die literarischen Stilmittel in Handkes "Obstdiebin". Sie kreidet ihm sprachlichean, beklagt aber vor allem auch, dass Handke geradezu vorführe, "wie man möglichst viele Worte um möglichst wenig Stoff" drapiert: "Fangen wir mit einem der kürzeren Sätze an: 'Es war, auch das wie immer, ein, jedenfalls am späten Morgen, sonniger, aber noch nicht heißer Tag Anfang August, mit einem, hoch und immer höher, im Himmel.' Dieser sonnige Tag Anfang Augustüber die Zeilen, immer wieder aufgehalten von Kommas. Dieser Tag war, zumindest am späten Morgen, noch nicht heiß, also, und auch dass der Himmel an einem sonnigen Tag blau ist, versteht sich von selbst. Ungewöhnlich ist hier nur die Formulierung: Handke redet von einem 'beständigen Blauen', einem Blauen 'im Himmel' (wo sonst?), und zwar 'hoch und immer höher' (ein Echo auf 'noch und noch'?)" Geisels Resümee: "Es ist ein durch und durch. Es blendet aus, dass es etwas jenseits dieses unablässig um seine eigene Wahrnehmung kreisenden Selbsts gibt, das überhaupt erzählenswert, sagenswert wäre."Auf dem Literaturblog publiziert Lars Hartmann eine Replik auf Essay . Es werde hier "ein Pappkamerad aufgebaut und eine' konstruiert, so dass man sich damit gegen jegliche Kritik immunisieren kann."-Korrespondent Matthias Wyssuwa fasst derweil die Diskussion in Schweden zusammen.Die Schriftstellerin warnt - nicht etwa im Feuilleton der, sondern im Meinungteil - davor, Peter Handkes nur scheinbar naiven Fragen auf den Leim zu gehen, wie es mancher Apologet in den Feuilletons vorgezogen hat: "Wer Handkes 'Fragen' als Naivität abtut, verharmlost die konsequenten Relativierungen der 'ethnischen Säuberungen' an Tausenden muslimischen Bosniern zwischen 1992 und 1995 in Handkes Texten. ... Zweifel zu säen ist."Weiteres: berichtet in dervon dem Stationendrama, dem man sich ausliefert, sobald man alsetwa als geladenes Jurymitglied nach Berlin reisen will. Felix Philipp Ingold trauert in derden Zeiten nach, als Schriftsteller noch für dieund nicht für die schnöde Gegenwart schrieben. Ronald Pohl blättert für den Standard durch die Jubiläumsausgabe der Literaturzeitschrift , die ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Für diehat Timo Feldhaus in Berlin den derzeit international gefeierten Schriftsteller zum Gespräch getroffen. Thomas Steinfeld macht sich zu Halloween in derGedanken überundBesprochen werdenBiografie über NZZ ),undComic-Erzählung "Bergstraße 68" ( Tagesspiegel ) und"Die Jakobsbücher" ().Diese und viele weiteren Bücher finden Sie natürlich in unserem neuen Online-Buchladen Eichendorff21