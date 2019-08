reißt die Initiative an sich und fordert ob seiner Popularität in Italien Neuwahlen, sehr zum Verdruss der Co-Populisten von den, die der Lega erst in den Sattel halfen, mehr zum neuesten Stand etwa imtritt lediglich das Erbe vonan, der die Koalitionen mit denerst "salonfähig" machte, konstatiert der Historikerin der: "Mit guten Chancen, denn seit dem Fall der Mauer, dem Untergang der kommunistischen Regime inund dem Ende des traditionellen Parteiensystems im eigenen Land sind die Italiener auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit der Nachkriegsjahrzehnte. Schon der Berlusconismus war kein Neuanfang, auch wenn er sich 1994 als solcher ausgab. Neu war nur die Konstellation der Parteien, die damals auf Regierungsniveau aufstiegen: das Dreigestirn aus Berlusconi-Partei, autonomiebeschwörender Lega Nord und Neofaschisten. Für Berlusconis Wahlsieg war es essenziell, denzu rehabilitieren. In einem über die Medien geführten Kulturkampf gelang es ihm, die neue Deutung der Vergangenheit gegen das antifaschistische Mehrheitsmilieu durchzusetzen und die politische Auseinandersetzung auf einen Konflikt zwischen zwei angeblich gleichberechtigten Blöcken zu reduzieren." bringt unterdessen zusammen mit anderen Medien neue Details zu denzwischen Salvinis Lega Nord und dem(unser Resümee ). Ein sehr enger Mitarbeiter Salvinis,, ist in den letzten Jahren Dutzende Male nach Moskau geflogen, um Kontakte zu halten. Zu seinen prominentesten Gesprächspartnern gehört nachder putinistische Ideologe, von dem ein Memorandum zu den Treffen aus dem Jahr 2015 vorliegt: "Das Memorandum (englische Übersetzung hier) ist von Dugin verfasst und beinhaltet eine Beschreibung Savoinis als dem Schlüssel-Ideologen der 'Neuen Rechten'. In dem Dokument nennt Dugin Savoinis Namen neben dem französischen Politiker Cauprade, dem Österreicher Gudenus und dem Deutschen Ochsenreiter als die politische Repräsentanten 'der neuen extremen Rechten..., die Sympathien für die Orthodoxie hat, Russland und Putin unterstützt und beständig bei antiamerikanischen und antiatlantischen Positionen bleibt."Die Montagsdemonstrationen in Leipzig gingen von jenen aus, die zunächst mit viel Mut die Opposition begründet hatten, antwortet der Historikerauf den Westlinken, der die DDR-Bevölkerung in der tazwillige Anhänger des DDR-Regimes geschildert hat (unser Resümee ). Westlinken wie Knapp gibt Kowalczuk nebenbei einen Prankenhieb mit: "Ich verstehe viele linke Westler, diebis heute nicht beherrscht bekommen. Jahrelang träumten sie von einer Revolution: in ihrer 'BRD', in Nicaragua, sonst wo auf der Welt - und dann brach sie direkt vor deraus. Wie hätten sie auch darauf kommen sollen? Daswar ihnen so unsympathisch, dass sie nicht einmal den Blick vor die Haustür warfen, um zu schauen, um was für einen Dreck es sich da handelt."Kein Land hat mehraufgenommen als die- 3,6 Millionen Syrer leben dort und schicken ihre Kinder auf türkische Schulen. Nun aber gibt es Berichte, dass die Türkei verstärkt Syrer in ihr Heimatland zurückschickt, schreibt Ayla Jean Yackley bei. "Viele beschuldigen die Syrer, ihnenund inmitten eines schmerzhaften wirtschaftlichen Abschwungs staatliche Stellen zu stark zu beanspruchen, während Millionen von Türken durch den Abschwung ihre Arbeit verloren haben. Gewalt gegen Syrer ist selten, aber wütende Mobs haben zweimal in diesem Jahr in den westlichen Vororten von Istanbul Geschäfte in syrischem Besitz zerstört."Auf erinnert Michael Thumann: "'' durch Umsiedlung,und Flucht sind der Türkei nicht fremd. Das Land wurde 1923 nach dem osmanischen Völkermord an denund dem gewaltsamen Bevölkerungsaustausch von zwei Millionen Menschen zwischen der Türkei und Griechenland gegründet. Bei derdurch die türkische Armee 1974 flohen griechische Zyprer massenhaft nach Süden, aber auch türkische Zyprer nach Norden. Diese furchtbaren Ereignisse werden bis heute in der Türkei nicht angemessen als nationale Tragödien oder als Verbrechen aufgearbeitet."