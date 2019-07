In Thüringen hält diemit den Titeln),) und) mehr oder weniger das Zeitungsmonopol. Gedruckt werden die heute bis auf das Lokale mehr oder weniger identischen Zeitungen in Erfurt - auf veralteten Druckmaschinen und mit hohen Vertriebskosten, so dass der Verlag über dienachdenkt, berichtet Anne Fromm in der: "Wenn die Funke-Zeitungen wegfallen oder zumindest viel weniger gelesen werden, weil sie nur noch digital zu haben sind, dann entsteht in weiten Teilen des Bundeslandes das, was sie in den USA '' nennen. Und das in dem Bundesland, woseine Wurzeln hat. Wo diedrei Monate vor der Landtagswahl in Umfragen mit gut 20 Prozent drittstärkste Partei ist. Wo Sozialforscher seit Jahren ein Verfestigenbei rund der Hälfte der Bevölkerung beobachten." Hm, jetzt wäre noch die Frage zu klären, warum die Präsenz der Zeitungen das auch nicht verhinderte?Die bis heute verehrtender Geschichte waren eigentlich Blogger, schreibt , ehemals, bei: "An wen erinnern wir uns, wenn wir an große deutsche Publizisten denken? An, der sich im Untertanenklima des deutschen Kaiserreichs nicht scheute, den Monarchen persönlich in die Schranken zu fordern. An- als die tonangebenden Geistesgrößen 1914 unisono den Krieg begrüßten, überzog er sie unnachgiebig mit seinen Wut- und Intelligenztiraden. Weil diedas nicht ertrugen, gründeten Harden wie Kraus kurzerhand eigene Blätter,und, die sie praktisch im Einmannbetrieb gestalteten."Außerdem:sperrt einige internationale Medien für den Hortus conclusus des eigenen Internets, darunter dieund, berichtet Hendrik Ankenbrand auf der Medienseite der. Und alle Medien würdigen den großen Reporter und ehemaligen-Chefredakteur, darunter Nils Minkmar in hier ), Mathias Döpfner im hier ), Steffen Grimberg in der hier ), Klaus Brinkbäumer bei hier ), Hans Leyendecker in der hier ), Ulrike Simon in hier ) und Klaus Pokatzky in hier ).